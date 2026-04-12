Bombariadókkal is próbálkoztak megzavarni a szavazást

A borsodi vármegyeszékhelyen a 22-es, 24-es és 25-ös szavazókörökben rendeltek el szünetet a fenyegetés miatt. A bizottságok lezárták az urnákat és elhagyták a helyiségeket. A rendőrségi átvizsgálást követően, 15:55 órakor a szavazás minden érintett körben újraindult.

A Baranya vármegyei 44-es szavazókört 14:54 és 15:05 között tartották zárva. A rendőrök rövid idő alatt átvizsgálták a helyiséget, majd miután mindent rendben találtak, a választás folytatódhatott.

A fővárosban két szavazókört is érintett a riasztás. A 76-os számú körben 13:47-kor, a 21-esben pedig 14:32-kor kaptak értesítést a hatóságok. A rendőrség mindkét helyszínen elvégezte a biztonsági ellenőrzést, de mivel nem találtak robbanóeszközt, a szavazás felfüggesztésére egyik esetben sem volt szükség; a voksolás zavartalanul zajlott tovább.

A hatóságok megállapították, hogy valamennyi bejelentés alaptalannak bizonyult, így a délutáni órákra minden érintett szavazókörben helyreállt a rend.