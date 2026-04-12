ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 12. vasárnap Gyula
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
robbanásveszély bomba tűzszerész
Nyitókép: Pixabay

Bombariadókkal is próbálkoztak megzavarni a szavazást

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az országgyűlési választás délutáni óráiban több helyszínen bombafenyegetés miatt kellett intézkedniük a hatóságoknak. Miskolcon és Pécsett fel is függesztették a voksolást, míg Budapesten a szavazás megakasztása nélkül zajlottak a biztonsági vizsgálatok.

A borsodi vármegyeszékhelyen a 22-es, 24-es és 25-ös szavazókörökben rendeltek el szünetet a fenyegetés miatt. A bizottságok lezárták az urnákat és elhagyták a helyiségeket. A rendőrségi átvizsgálást követően, 15:55 órakor a szavazás minden érintett körben újraindult.

A Baranya vármegyei 44-es szavazókört 14:54 és 15:05 között tartották zárva. A rendőrök rövid idő alatt átvizsgálták a helyiséget, majd miután mindent rendben találtak, a választás folytatódhatott.

A fővárosban két szavazókört is érintett a riasztás. A 76-os számú körben 13:47-kor, a 21-esben pedig 14:32-kor kaptak értesítést a hatóságok. A rendőrség mindkét helyszínen elvégezte a biztonsági ellenőrzést, de mivel nem találtak robbanóeszközt, a szavazás felfüggesztésére egyik esetben sem volt szükség; a voksolás zavartalanul zajlott tovább.

A hatóságok megállapították, hogy valamennyi bejelentés alaptalannak bizonyult, így a délutáni órákra minden érintett szavazókörben helyreállt a rend.

Kezdőlap    Belföld    Bombariadókkal is próbálkoztak megzavarni a szavazást

bombariadó

pécs

miskolc

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ma reggel elkezdődött a 2026-os országgyűlési választás, ami alapján eldől, ki vezetheti az országot a következő négy évben. A 17 órás részvételi adat rekord magas, ez alapján minden korábbit meghaladó részvétel lehet a választáson, akár 80% feletti is. A szavazás reggel 6-tól 19 óráig tart, kövesd velünk élőben az eseményeket!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
EZT OLVASTA MÁR?
×
