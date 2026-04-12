Fél órára félbeszakadt a szavazás folyamata

A választási események során a szavazatszámláló bizottság két tagja a helyi idősotthonba vonult ki a mozgóurnával. A beszámolók szerint a folyamat során a Tisza Párt delegáltja rákérdezett az egyik szépkorú választópolgárnál, hogy kire kívánja leadni a voksát. Miután az idősotthonban élő személy megtagadta a válaszadást, a delegált tovább feszegette a kérdést, ami éles szóváltáshoz és a folyamat megakasztásához vezetett - írja a helyi lap.

Fülöp Hajnalka Tünde, a szavazókör elnöke a sajtónak megerősítette az incidenst. Tájékoztatása szerint a mozgóurnás szavazást azonnal leállították, a két delegáltat pedig visszahívták a szavazóhelyiségbe.

Bár az érintett delegált vitatta a történteket, a bizottság elnöke a szabályszerűség biztosítása érdekében elengedhetetlennek tartotta a beavatkozást. A kényszerpihenő alatt a bizottság tagjai tisztázták a jogszabályi kereteket, majd a jegyzőkönyv felvétele után a munka folytatódhatott.

A nyírbogáti szavazókörben a délutáni órákban már zavartalanul zajlott tovább a voksolás, a mozgóurnát pedig az ismételt felkészítés után újra útjára indították a jogosultakhoz.