ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 12. vasárnap Gyula
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A szavazatszámláló bizottság tagjai viszik a mozgóurnát egy idős szavazó házához az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson a Nyíregyházához tartozó Butykatelepen 2022. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Fél órára félbeszakadt a szavazás folyamata

Infostart

Mintegy harminc percre fel kellett függeszteni a mozgóurnás szavazást a nyírbogáti 2. számú szavazókörben, miután a bizottság egyik delegáltja a választás titkosságát sértő kérdéseket tett fel egy választópolgárnak. Az esetről hivatalos jegyzőkönyv készült.

A választási események során a szavazatszámláló bizottság két tagja a helyi idősotthonba vonult ki a mozgóurnával. A beszámolók szerint a folyamat során a Tisza Párt delegáltja rákérdezett az egyik szépkorú választópolgárnál, hogy kire kívánja leadni a voksát. Miután az idősotthonban élő személy megtagadta a válaszadást, a delegált tovább feszegette a kérdést, ami éles szóváltáshoz és a folyamat megakasztásához vezetett - írja a helyi lap.

Fülöp Hajnalka Tünde, a szavazókör elnöke a sajtónak megerősítette az incidenst. Tájékoztatása szerint a mozgóurnás szavazást azonnal leállították, a két delegáltat pedig visszahívták a szavazóhelyiségbe.

Bár az érintett delegált vitatta a történteket, a bizottság elnöke a szabályszerűség biztosítása érdekében elengedhetetlennek tartotta a beavatkozást. A kényszerpihenő alatt a bizottság tagjai tisztázták a jogszabályi kereteket, majd a jegyzőkönyv felvétele után a munka folytatódhatott.

A nyírbogáti szavazókörben a délutáni órákban már zavartalanul zajlott tovább a voksolás, a mozgóurnát pedig az ismételt felkészítés után újra útjára indították a jogosultakhoz.

Kezdőlap    Belföld    Fél órára félbeszakadt a szavazás folyamata

mozgóurna

nyírbogát

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
