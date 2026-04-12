ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 12. vasárnap Gyula
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Urnazárás az országgyûlési választáson Dunakeszin, a Kinizsi Sportklubban kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Nyitókép: Kocsis Zoltán

Lefejelte a szekrényt az egyik bizottsági tag Szigetszentmiklóson

Infostart

választás reggelén több vármegyében is rögzítettek rendkívüli eseményeket a szavazókörökben. A Nemzeti Választási Iroda jelentései szerint a voksolás menetét egyik eset sem zavarta meg érdemben, személyi sérülés csupán egy helyszínen történt.

A Nógrád vármegyei Borsosberényben egy házaspár okozott némi zavart, amikor együtt érkeztek leadni szavazatukat. Az aláírás során figyelmetlenségből felcserélték a névsorban a rubrikákat: a férj a felesége, a feleség pedig a férje neve mellett írta alá a névjegyzéket. A helyi választási bizottság megállapította, hogy a választópolgárok jogai nem sérültek, így külön intézkedésre az adminisztrációs hiba rögzítésén kívül nem volt szükség.

A Bács-Kiskun vármegyei Izsákon a 002-es szavazókörben egy választópolgár a szavazófülkében felejtette személyes okmányait és a pénztárcáját. A Szavazatszámláló Bizottság azonnal észlelte a mulasztást, és biztosította, hogy az okmányok visszaszerzéséig más ne lépjen be a fülkébe. A feledékeny választópolgár nem sokkal később visszatért az értékeiért, így a szavazás rendje folyamatos maradt.

Személyi sérülés történt ugyanakkor Pest vármegyében: a szigetszentmiklósi 019-es szavazókörben a bizottság egyik választott tagja pakolás közben megbotlott, és arcával egy szekrénynek ütközött. A tagnak felszakadt az ínye, amelyet a bizottság többi tagja és a jegyzőkönyvvezető azonnal ellátott és jegelt. A sérült nyilatkozata szerint állapota nem akadályozza a további munkavégzésben, így a bizottság változatlan létszámban folytatja a munkát - olvasható a valasztas.hu rendkívüli eseményei között.

Kezdőlap    Belföld    Lefejelte a szekrényt az egyik bizottsági tag Szigetszentmiklóson

baleset

választás

aláírás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kemény üzenetek jöttek a tárgyalások után: távozott az amerikai delegáció Iszlámábádból - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Megakadtak az amerikai-iráni béketárgyalások: a több mint húszórás iszlámábádi egyeztetés végül megállapodás nélkül zárult, az amerikai delegáció pedig vasárnap hajnalban el is hagyta a helyszínt. Washington szerint Teherán nem volt hajlandó egyértelmű kötelezettséget vállalni arra, hogy lemond az atomfegyver megszerzéséről, miközben Irán az amerikai követeléseket túlzónak nevezte. J. D. Vance közölte, hogy az Egyesült Államok egy „végső és legjobb ajánlatot” hátrahagyott, amelyre még várják az iráni választ. Közben újabb feszültséget keltett, hogy amerikai hadihajók haladtak át a Hormuzi-szoroson, illetve Washington megkezdte az aknamentesítés előkészítését, amit Teherán több ponton vitat. Benjamin Netanjahu eközben világossá tette: Izrael folytatja a harcot Iránnal és annak szövetségeseivel szemben. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború vasárnapi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Történelmet írt Schäfer András német csapata: övék az első női vezetőedző, ilyen még nem volt

Marie-Louise Eta a Bundesliga első női vezetőedzője, de a megbízatása most csak rövid időre szól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran-US peace talks fail to reach deal as Washington issues 'final offer'

Vice-President JD Vance says Tehran did not accept Washington's terms, as Iran's foreign minister calls on US to hold back from making "excessive demands".

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×