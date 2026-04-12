Lefejelte a szekrényt az egyik bizottsági tag Szigetszentmiklóson

A Nógrád vármegyei Borsosberényben egy házaspár okozott némi zavart, amikor együtt érkeztek leadni szavazatukat. Az aláírás során figyelmetlenségből felcserélték a névsorban a rubrikákat: a férj a felesége, a feleség pedig a férje neve mellett írta alá a névjegyzéket. A helyi választási bizottság megállapította, hogy a választópolgárok jogai nem sérültek, így külön intézkedésre az adminisztrációs hiba rögzítésén kívül nem volt szükség.

A Bács-Kiskun vármegyei Izsákon a 002-es szavazókörben egy választópolgár a szavazófülkében felejtette személyes okmányait és a pénztárcáját. A Szavazatszámláló Bizottság azonnal észlelte a mulasztást, és biztosította, hogy az okmányok visszaszerzéséig más ne lépjen be a fülkébe. A feledékeny választópolgár nem sokkal később visszatért az értékeiért, így a szavazás rendje folyamatos maradt.

Személyi sérülés történt ugyanakkor Pest vármegyében: a szigetszentmiklósi 019-es szavazókörben a bizottság egyik választott tagja pakolás közben megbotlott, és arcával egy szekrénynek ütközött. A tagnak felszakadt az ínye, amelyet a bizottság többi tagja és a jegyzőkönyvvezető azonnal ellátott és jegelt. A sérült nyilatkozata szerint állapota nem akadályozza a további munkavégzésben, így a bizottság változatlan létszámban folytatja a munkát - olvasható a valasztas.hu rendkívüli eseményei között.