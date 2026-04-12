Budapesten van egy választókerület, ahol az ellenzék nem indul, önkormányzati választást is tartanak

A Tolna vármegyei Kisvejkén azért rendeznek időközi választást, mert a település képviselő-testülete január 27-én a feloszlásáról döntött. A polgármesteri tisztségért három jelölt - Lakatos Andrea, Höfler-Varga Mónika és Sebestyén Zoltán -, a négy képviselői mandátumért pedig nyolc független jelölt indul. A választói névjegyzékben mintegy 300-an szerepelnek.

A Fejér vármegyei Isztimér községben szintén a képviselő-testület feloszlása miatt tartanak időközi választást. A polgármesteri tisztségért két független jelölt indul, Szabó Gábor és Orbán Tibor Nesztor, míg a négy képviselői mandátumért tizenkét független jelölt verseng. A választói névjegyzékben mintegy 750-en szerepelnek.

A Bács-Kiskun vármegyei Csólyospáloson azért kellett időközi polgármester-választást kiírni, mert a települést 2006 óta vezető Ábrahám-Furus János (független) tavaly december 31-én meghalt. A Kiskunmajsától délre fekvő faluban a polgármesteri tisztségért öt független jelölt - Barna Balázs, Lendvai-Barka Melinda, Tóth Imre, Császár János és Sólya Gábor - indul. Az időközi voksoláson a település két szavazókörében több mint 1300 választópolgár adhatja le voksát.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei Undon polgármestert választanak, mert a községet 2014 óta vezető Pintér Tamás (független) lemondott. A polgármesteri posztért egy jelölt indul, a független Szabó Márton. A település mintegy 280 választópolgára egy szavazókörben adhatja le voksát.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pusztaradványon azért tartanak időközi polgármester-választást, mert a községet 2017 óta vezető Karaffa Ágnes (független) lemondott posztjáról. A voksoláson három független jelölt indul: Horváth Gyula (1982), Márta Béla és Horváth Gyula (1974). (A jogszabály szerint ha a választáson két vagy több jelölt neve megegyezik, akkor a szavazólapon a nevük után, zárójelben fel kell tüntetni a születési évüket.) A községben 165-en jogosultak a szavazásra.

A Fejér vármegyei Gárdony városában a 4. számú egyéni választókerületben Gál Csaba (Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület) lemondása miatt tartanak képviselő-választást. Itt négy jelölt indul - Pance Lóránt Márton (Magyar Kétfarkú Kutya Párt), Mihálovits Tamás (Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület), Kovacsics Imre (független), Bálint Zoltán László (független) -, a választói névjegyzékben mintegy 1400-an szerepelnek.

A Pest vármegyei Halásztelek 3. számú egyéni választókerületében képviselőt választanak, mert a 2024-ben megválasztott képviselő, Szabó Tibor (Fidesz-KDNP) január 8-án elhunyt. A képviselő-választáson három jelölt indul: Sziklai Tamás (független), Csipai András (Demokratikus Koalíció) és Ágics József (Fidesz-KDNP). A választói névjegyzékben több mint 1000-en szerepelnek.

A főváros XVIII. kerületében, az 5. számú egyéni választókerületben is képviselőt választanak, mert a körzet képviselője, Petrovai László (DK-Jobbik-Momentum-MSZP-Párbeszéd-Zöldek) december végén elhunyt. A választáson három jelölt indul - Fehér Szilvia (független), Forgács Attiláné (független) és Kádár Tibor (Fidesz-KDNP) -, a választói névjegyzékben több mint 5200-an szerepelnek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Olaszliszka és Tornyosnémeti, valamint a Somogy vármegyei Babócsa roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak.

Szavazni reggel hat órától este hétig lehet.

A főváros XVI. kerületének szerb nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottak volna, de ez a választás a szükséges számú jelölt hiányában elmarad.