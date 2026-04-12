ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 12. vasárnap Gyula
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Leadja szavazatát egy nõ az önkormányzati választáson a zuglói Örökzöld Óvodában kialakított szavazókörben 2019. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Budapesten van egy választókerület, ahol az ellenzék nem indul, önkormányzati választást is tartanak

Infostart

Nyolc településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Kisvejke és Isztimér lakói polgármestert és képviselőket, Csólyospálos, Und és Pusztaradvány lakói településvezetőt, míg Gárdony, Halásztelek és Budapest XVIII. kerületének lakói önkormányzati képviselőt választanak.

A Tolna vármegyei Kisvejkén azért rendeznek időközi választást, mert a település képviselő-testülete január 27-én a feloszlásáról döntött. A polgármesteri tisztségért három jelölt - Lakatos Andrea, Höfler-Varga Mónika és Sebestyén Zoltán -, a négy képviselői mandátumért pedig nyolc független jelölt indul. A választói névjegyzékben mintegy 300-an szerepelnek.

A Fejér vármegyei Isztimér községben szintén a képviselő-testület feloszlása miatt tartanak időközi választást. A polgármesteri tisztségért két független jelölt indul, Szabó Gábor és Orbán Tibor Nesztor, míg a négy képviselői mandátumért tizenkét független jelölt verseng. A választói névjegyzékben mintegy 750-en szerepelnek.

A Bács-Kiskun vármegyei Csólyospáloson azért kellett időközi polgármester-választást kiírni, mert a települést 2006 óta vezető Ábrahám-Furus János (független) tavaly december 31-én meghalt. A Kiskunmajsától délre fekvő faluban a polgármesteri tisztségért öt független jelölt - Barna Balázs, Lendvai-Barka Melinda, Tóth Imre, Császár János és Sólya Gábor - indul. Az időközi voksoláson a település két szavazókörében több mint 1300 választópolgár adhatja le voksát.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei Undon polgármestert választanak, mert a községet 2014 óta vezető Pintér Tamás (független) lemondott. A polgármesteri posztért egy jelölt indul, a független Szabó Márton. A település mintegy 280 választópolgára egy szavazókörben adhatja le voksát.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pusztaradványon azért tartanak időközi polgármester-választást, mert a községet 2017 óta vezető Karaffa Ágnes (független) lemondott posztjáról. A voksoláson három független jelölt indul: Horváth Gyula (1982), Márta Béla és Horváth Gyula (1974). (A jogszabály szerint ha a választáson két vagy több jelölt neve megegyezik, akkor a szavazólapon a nevük után, zárójelben fel kell tüntetni a születési évüket.) A községben 165-en jogosultak a szavazásra.

A Fejér vármegyei Gárdony városában a 4. számú egyéni választókerületben Gál Csaba (Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület) lemondása miatt tartanak képviselő-választást. Itt négy jelölt indul - Pance Lóránt Márton (Magyar Kétfarkú Kutya Párt), Mihálovits Tamás (Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület), Kovacsics Imre (független), Bálint Zoltán László (független) -, a választói névjegyzékben mintegy 1400-an szerepelnek.

A Pest vármegyei Halásztelek 3. számú egyéni választókerületében képviselőt választanak, mert a 2024-ben megválasztott képviselő, Szabó Tibor (Fidesz-KDNP) január 8-án elhunyt. A képviselő-választáson három jelölt indul: Sziklai Tamás (független), Csipai András (Demokratikus Koalíció) és Ágics József (Fidesz-KDNP). A választói névjegyzékben több mint 1000-en szerepelnek.

A főváros XVIII. kerületében, az 5. számú egyéni választókerületben is képviselőt választanak, mert a körzet képviselője, Petrovai László (DK-Jobbik-Momentum-MSZP-Párbeszéd-Zöldek) december végén elhunyt. A választáson három jelölt indul - Fehér Szilvia (független), Forgács Attiláné (független) és Kádár Tibor (Fidesz-KDNP) -, a választói névjegyzékben több mint 5200-an szerepelnek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Olaszliszka és Tornyosnémeti, valamint a Somogy vármegyei Babócsa roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak.

Szavazni reggel hat órától este hétig lehet.

A főváros XVI. kerületének szerb nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottak volna, de ez a választás a szükséges számú jelölt hiányában elmarad.

Kezdőlap    Belföld    Budapesten van egy választókerület, ahol az ellenzék nem indul, önkormányzati választást is tartanak

önkormányzati választás

időközi polgármester-választás

szavazás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kinyíltak a szavazófülkék, megkezdődtek az országgyűlési választások: igazolványt a zsebbe!
Részletek

Kinyíltak a szavazófülkék, megkezdődtek az országgyűlési választások: igazolványt a zsebbe!
Reggel 6-kor országszerte megnyíltak a szavazófülkék. Lakcímkártyát idén már nem kell vinni, DÁP-on személyit bemutatni viszont nem érvényes. Tisztázottak a mozgóurna-igénylési szabályok. Reggel 6-tól este 7-ig – adott esetben még tovább – valamivel kevesebb mint 8 milliónyian adhatják le voksukat, de a levélszavazatokkal együtt akár 8,1 millió voks is lehetne 100 százalékos részvétel esetén. Igaz, 2022-ben is „csak" 69,59-es részvételi arány jött össze. Minden információ az országgyűlési választások lefolyásáról.
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: jönnek az első részvételi adatok

Választás 2026: jönnek az első részvételi adatok

Ma reggel elkezdődött a 2026-os országgyűlési választás, ami alapján eldől, ki vezetheti az országot a következő négy évben. A szavazás reggel 6-tól 19 óráig tart, kövesd velünk élőben az eseményeket!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran fail to reach agreement after historic peace talks in Pakistan, Vance says

US and Iran fail to reach agreement after historic peace talks in Pakistan, Vance says

The US vice-president says Tehran must make a "fundamental commitment" not to develop nuclear weapons. Iran says the US should refrain from "excessive demands".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 12. 06:00
Kinyíltak a szavazófülkék, megkezdődtek az országgyűlési választások: igazolványt a zsebbe! – Részletek
2026. április 12. 05:45
Jön a száguldozók rémálma az egész országban
×
×