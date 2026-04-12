2026. április 12. vasárnap
A Borsod-Abaúj-Zemplén megye 06. számú országgyűlési egyéni választókerületében kitűzött időközi országgyűlési képviselő-választáson a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnák Budapesten a Nemzeti Választási Irodában 2020. október 15-én. Sértetlennek találta az urnákat ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). A kijelölt tiszaújvárosi szavazatszámláló bizottság a voksokat 16-án számolja meg, de ezek érdemben már nem befolyásolják az eredményt. A voksolást Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP) nyerte.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Soha ennyien még nem voltak szavazni, és még bőven nincs vége – itt az utolsó délutáni adat

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A választásra jogosultak 74,23 százaléka, 5 587 935 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 17 óráig a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.

Délután öt óráig 5 587 935-en mentek el szavazni. Továbbra is rekordon van a részvételi arány, 17 órakor 74,23 százalékos.

Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 271 ezer választópolgárból 3,45 százalék, 43 889 választó adta le szavazatát. Reggel 9 órára már a jogosultak 15,96 százaléka (202 934 választó), délelőtt 11 órára a jogosultak 36,98 százaléka (470 230 választó), 13 órára a jogosultak 56,77 százaléka (721 838 választó), 15 órára a jogosultak 69,23 százaléka (880 173 választó), 17 órára a jogosultak 77,18 százaléka (981 358 választó) járult az urnákhoz.

A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben

Budapest, 01. számú OEVK (V. kerületi székhelyű) 74,48 százalék 56 369 szavazó

Budapest, 02. számú OEVK (VIII. kerületi székhelyű) 68,87 százalék 56 622 szavazó

Budapest, 03. számú OEVK (XII. kerületi székhelyű) 81,14 százalék 70 196 szavazó

Budapest, 04. számú OEVK (II. kerületi székhelyű) 79,81 százalék 63 148 szavazó

Budapest, 05. számú OEVK (VI. kerületi székhelyű) 74,56 százalék 55 585 szavazó

Budapest, 06. számú OEVK (XIV. kerületi székhelyű) 75,39 százalék 61 078 szavazó

Budapest, 07. számú OEVK (X. kerületi székhelyű) 75,1 százalék 57 085 szavazó

Budapest, 08. számú OEVK (XIX. kerületi székhelyű) 76,68 százalék 62 273 szavazó

Budapest, 09. számú OEVK (XXI. kerületi székhelyű) 75,19 százalék 57 883 szavazó

Budapest, 10. számú OEVK (XXII. kerületi székhelyű) 79,9 százalék 60 213 szavazó

Budapest, 11. számú OEVK (III. kerületi székhelyű) 79,49 százalék 64 547 szavazó

Budapest, 12. számú OEVK (XIII. kerületi székhelyű) 78,45 százalék 69 526 szavazó

Budapest, 13. számú OEVK (XV. kerületi székhelyű) 77,94 százalék 59 699 szavazó

Budapest, 14. számú OEVK (XVI. kerületi székhelyű) 79,93 százalék 61 200 szavazó

Budapest, 15. számú OEVK (XVII. kerületi székhelyű) 80,75 százalék 63 518 szavazó

Budapest, 16. számú OEVK (XXIII. kerületi székhelyű) 76,94 százalék 62 416 szavazó

A részvételi adatok megoszlása vármegyénként

  • Baranya vármegye 72,15 százalék 204 055 szavazó
  • Bács-Kiskun vármegye 72,29 százalék 283 189 szavazó
  • Békés vármegye 72,07 százalék 184 964 szavazó
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 68,13 százalék 326 763 szavazó
  • Csongrád-Csanád vármegye 74,19 százalék 230 697 szavazó
  • Fejér vármegye 75,82 százalék 252 954 szavazó
  • Győr-Moson-Sopron vármegye 78,19 százalék 281 671 szavazó
  • Hajdú-Bihar vármegye 71,22 százalék 290 153 szavazó
  • Heves vármegye 73,08 százalék 165 597 szavazó
  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 70,77 százalék 198 454 szavazó
  • Komárom-Esztergom vármegye 74,36 százalék 176 254 szavazó
  • Nógrád vármegye 70,34 százalék 102 046 szavazó
  • Pest vármegye 77,58 százalék 815 090 szavazó
  • Somogy vármegye 72,48 százalék 169 939 szavazó
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 68,91 százalék 286 807 szavazó
  • Tolna vármegye 72,28 százalék 120 100 szavazó
  • Vas vármegye 77,66 százalék 152 818 szavazó
  • Veszprém vármegye 76,43 százalék 206 377 szavazó
  • Zala vármegye 75,59 százalék 158 649 szavazó

2022-ben 17 óráig a választásra jogosultak 62,92 százaléka adta le szavazatát országosan. 2014-ben 56,77 százalék, 2018-ban 63,21 százalék szavazott 17 óráig.

Még egy adatot közölnek majd a 18.30-ast, de azt már csak az urnazárások után.

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: itt a friss 17 órás eredmény, óriási rekord születik

Választás 2026: itt a friss 17 órás eredmény, óriási rekord születik

Ma reggel elkezdődött a 2026-os országgyűlési választás, ami alapján eldől, ki vezetheti az országot a következő négy évben. A 17 órás részvételi adat rekord magas, ez alapján minden korábbit meghaladó részvétel lehet a választáson, akár 80% feletti is. A szavazás reggel 6-tól 19 óráig tart, kövesd velünk élőben az eseményeket!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Mit tudsz a magyar hungarikumokról, a hazai büszkeségeinkről? Lássuk, szerzel-e 10 pontot!

Kvíz: Mit tudsz a magyar hungarikumokról, a hazai büszkeségeinkről? Lássuk, szerzel-e 10 pontot!

Te mennyire ismered a magyar hagyományokat, kultúrát meghatározó értékeket? Teszteld legújabb kvízünkkel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

