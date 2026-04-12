Soha ennyien még nem voltak szavazni, és még bőven nincs vége – itt az utolsó délutáni adat

Délután öt óráig 5 587 935-en mentek el szavazni. Továbbra is rekordon van a részvételi arány, 17 órakor 74,23 százalékos.

Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 271 ezer választópolgárból 3,45 százalék, 43 889 választó adta le szavazatát. Reggel 9 órára már a jogosultak 15,96 százaléka (202 934 választó), délelőtt 11 órára a jogosultak 36,98 százaléka (470 230 választó), 13 órára a jogosultak 56,77 százaléka (721 838 választó), 15 órára a jogosultak 69,23 százaléka (880 173 választó), 17 órára a jogosultak 77,18 százaléka (981 358 választó) járult az urnákhoz.

A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben

Budapest, 01. számú OEVK (V. kerületi székhelyű) 74,48 százalék 56 369 szavazó

Budapest, 02. számú OEVK (VIII. kerületi székhelyű) 68,87 százalék 56 622 szavazó

Budapest, 03. számú OEVK (XII. kerületi székhelyű) 81,14 százalék 70 196 szavazó

Budapest, 04. számú OEVK (II. kerületi székhelyű) 79,81 százalék 63 148 szavazó

Budapest, 05. számú OEVK (VI. kerületi székhelyű) 74,56 százalék 55 585 szavazó

Budapest, 06. számú OEVK (XIV. kerületi székhelyű) 75,39 százalék 61 078 szavazó

Budapest, 07. számú OEVK (X. kerületi székhelyű) 75,1 százalék 57 085 szavazó

Budapest, 08. számú OEVK (XIX. kerületi székhelyű) 76,68 százalék 62 273 szavazó

Budapest, 09. számú OEVK (XXI. kerületi székhelyű) 75,19 százalék 57 883 szavazó

Budapest, 10. számú OEVK (XXII. kerületi székhelyű) 79,9 százalék 60 213 szavazó

Budapest, 11. számú OEVK (III. kerületi székhelyű) 79,49 százalék 64 547 szavazó

Budapest, 12. számú OEVK (XIII. kerületi székhelyű) 78,45 százalék 69 526 szavazó

Budapest, 13. számú OEVK (XV. kerületi székhelyű) 77,94 százalék 59 699 szavazó

Budapest, 14. számú OEVK (XVI. kerületi székhelyű) 79,93 százalék 61 200 szavazó

Budapest, 15. számú OEVK (XVII. kerületi székhelyű) 80,75 százalék 63 518 szavazó

Budapest, 16. számú OEVK (XXIII. kerületi székhelyű) 76,94 százalék 62 416 szavazó

A részvételi adatok megoszlása vármegyénként

Baranya vármegye 72,15 százalék 204 055 szavazó

Bács-Kiskun vármegye 72,29 százalék 283 189 szavazó

Békés vármegye 72,07 százalék 184 964 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 68,13 százalék 326 763 szavazó

Csongrád-Csanád vármegye 74,19 százalék 230 697 szavazó

Fejér vármegye 75,82 százalék 252 954 szavazó

Győr-Moson-Sopron vármegye 78,19 százalék 281 671 szavazó

Hajdú-Bihar vármegye 71,22 százalék 290 153 szavazó

Heves vármegye 73,08 százalék 165 597 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 70,77 százalék 198 454 szavazó

Komárom-Esztergom vármegye 74,36 százalék 176 254 szavazó

Nógrád vármegye 70,34 százalék 102 046 szavazó

Pest vármegye 77,58 százalék 815 090 szavazó

Somogy vármegye 72,48 százalék 169 939 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 68,91 százalék 286 807 szavazó

Tolna vármegye 72,28 százalék 120 100 szavazó

Vas vármegye 77,66 százalék 152 818 szavazó

Veszprém vármegye 76,43 százalék 206 377 szavazó

Zala vármegye 75,59 százalék 158 649 szavazó

2022-ben 17 óráig a választásra jogosultak 62,92 százaléka adta le szavazatát országosan. 2014-ben 56,77 százalék, 2018-ban 63,21 százalék szavazott 17 óráig.

Még egy adatot közölnek majd a 18.30-ast, de azt már csak az urnazárások után.