Soha ennyien még nem voltak szavazni, és még bőven nincs vége – itt az utolsó délutáni adat

Délután öt óráig 5 587 935-en mentek el szavazni. Továbbra is rekordon van a részvételi arány, 17 órakor 74,23 százalékos.
Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 271 ezer választópolgárból 3,45 százalék, 43 889 választó adta le szavazatát. Reggel 9 órára már a jogosultak 15,96 százaléka (202 934 választó), délelőtt 11 órára a jogosultak 36,98 százaléka (470 230 választó), 13 órára a jogosultak 56,77 százaléka (721 838 választó), 15 órára a jogosultak 69,23 százaléka (880 173 választó), 17 órára a jogosultak 77,18 százaléka (981 358 választó) járult az urnákhoz.
A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben
Budapest, 01. számú OEVK (V. kerületi székhelyű) 74,48 százalék 56 369 szavazó
Budapest, 02. számú OEVK (VIII. kerületi székhelyű) 68,87 százalék 56 622 szavazó
Budapest, 03. számú OEVK (XII. kerületi székhelyű) 81,14 százalék 70 196 szavazó
Budapest, 04. számú OEVK (II. kerületi székhelyű) 79,81 százalék 63 148 szavazó
Budapest, 05. számú OEVK (VI. kerületi székhelyű) 74,56 százalék 55 585 szavazó
Budapest, 06. számú OEVK (XIV. kerületi székhelyű) 75,39 százalék 61 078 szavazó
Budapest, 07. számú OEVK (X. kerületi székhelyű) 75,1 százalék 57 085 szavazó
Budapest, 08. számú OEVK (XIX. kerületi székhelyű) 76,68 százalék 62 273 szavazó
Budapest, 09. számú OEVK (XXI. kerületi székhelyű) 75,19 százalék 57 883 szavazó
Budapest, 10. számú OEVK (XXII. kerületi székhelyű) 79,9 százalék 60 213 szavazó
Budapest, 11. számú OEVK (III. kerületi székhelyű) 79,49 százalék 64 547 szavazó
Budapest, 12. számú OEVK (XIII. kerületi székhelyű) 78,45 százalék 69 526 szavazó
Budapest, 13. számú OEVK (XV. kerületi székhelyű) 77,94 százalék 59 699 szavazó
Budapest, 14. számú OEVK (XVI. kerületi székhelyű) 79,93 százalék 61 200 szavazó
Budapest, 15. számú OEVK (XVII. kerületi székhelyű) 80,75 százalék 63 518 szavazó
Budapest, 16. számú OEVK (XXIII. kerületi székhelyű) 76,94 százalék 62 416 szavazó
A részvételi adatok megoszlása vármegyénként
- Baranya vármegye 72,15 százalék 204 055 szavazó
- Bács-Kiskun vármegye 72,29 százalék 283 189 szavazó
- Békés vármegye 72,07 százalék 184 964 szavazó
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 68,13 százalék 326 763 szavazó
- Csongrád-Csanád vármegye 74,19 százalék 230 697 szavazó
- Fejér vármegye 75,82 százalék 252 954 szavazó
- Győr-Moson-Sopron vármegye 78,19 százalék 281 671 szavazó
- Hajdú-Bihar vármegye 71,22 százalék 290 153 szavazó
- Heves vármegye 73,08 százalék 165 597 szavazó
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 70,77 százalék 198 454 szavazó
- Komárom-Esztergom vármegye 74,36 százalék 176 254 szavazó
- Nógrád vármegye 70,34 százalék 102 046 szavazó
- Pest vármegye 77,58 százalék 815 090 szavazó
- Somogy vármegye 72,48 százalék 169 939 szavazó
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 68,91 százalék 286 807 szavazó
- Tolna vármegye 72,28 százalék 120 100 szavazó
- Vas vármegye 77,66 százalék 152 818 szavazó
- Veszprém vármegye 76,43 százalék 206 377 szavazó
- Zala vármegye 75,59 százalék 158 649 szavazó
2022-ben 17 óráig a választásra jogosultak 62,92 százaléka adta le szavazatát országosan. 2014-ben 56,77 százalék, 2018-ban 63,21 százalék szavazott 17 óráig.
Még egy adatot közölnek majd a 18.30-ast, de azt már csak az urnazárások után.