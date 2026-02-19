ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Kmatta/Getty Images

Bővülés a Richternél és a Masterplastnál

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

Elárulta, melyik cégeknek megy jobban, melyikeknek pedig kevésbé.

Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádióban elmondta: az Alteo eredménye nagyjából a vártnak megfelelő, de „sok örömre nincs okuk”.

Bár az árbevételük majdnem 20 százalékkal nőtt, 125 milliárd forintra, de az EBITDA 14 százalékkal csökkent, 16 milliárd forintra. A nettóeredmény-sor pedig „elég szomorú”, ugyanis annak tekintetében 70 százalékos a csökkenés. A tavalyelőtti közel 10 milliárdos nettó eredmény után tavaly mindössze 3 milliárd forintos lett az adózott eredmény. Ez részvényenként 138 forintot jelent, amely a mostani 4580 forintos részvényárhoz képest „eléggé sovány” – mondta el Korányi G. Tamás.

Hozzátette, az árbevétel növekedése két fő okra vezethető vissza: egyrészt a vállalat tavaly év közben megvette az ÉLTEX nevű, körforgásos gazdaságban járatos céget, illetve a villamosenergia ára is nőtt. Mindazonáltal jelentősen nőttek a személyi költségek, 55 százalékkal. Az MRP részvényjuttatásokat itt számolták el. Miután az elmúlt években „nagyon jól teljesített” a cég, és a menedzsment is, korábbi döntés alapján jelentős részvényjuttatást kaptak a kulcsdolgozók, illetve a vezetők is.

Ez a számokat „azért eléggé rontotta”, valamint az akvizíciók miatt bővült az erőműpark is, a pénzállomány pedig csökkent, ahogyan a kamatbevétel is. Emellett az Alteo-nak hitelei is vannak, így a pénzügyi veszteség is 2 milliárdra rúgott, ez is csökkentette az adózott eredményt. Az idei év várhatóan jobb lesz, de a 2022-23-as „nagyon jó számokat” nem biztos, hogy olyan könnyű lesz újra elérni – fogalmazott a tőzsdei szakértő.

Kitért a Richter helyzetére is. A vállalat egyik jelentős originális készítményének, a Vraylar-nak 2030 februárjában jár le a szabadalma. Az évente bejövő több milliárd dollárból vásárol a cég termékeket, illetve ígéretes kutatási projektekbe is beszáll. Ilyen például az FMC2 nevű antitest, amely az endometrózis kezelésére lehet alkalmas. Kutatását a 2022-ben alapított FimmCyte AG nevű svájci kutatócég végzi, amely a Zürichi Orvosegyetem klinikája körül működik.

A Richter tavaly év elején vette meg a belgiumi kutatóbázist, és ott fogják folytatni ezeket a kutatásokat, jelenleg a humán klinikai vizsgálatok következnek. A Richternek opciója van megvásárolni a szabadalmat úgy, hogy mérföldkő-kifizetéseket, illetve sávos díjakat vállal a szabadalom tulajdonosa, a FimmCyte felé. A lehetőség akkor válik biztossá, ha a klinikai vizsgálatok sikeresek lesznek. A tőzsdei szakértő hozzátette, a piac ezt inkább lehetőségként, nem kockázatként értékeli. „Lassan is, de végre” megindult a Richter, amelynek részvényárfolyama több mint ezer forinttal feljebb van, a 11 820 forintos szinten áll jelenleg – magyarázta Korányi G. Tamás.

A Masterplast pár évvel ezelőtt jelentős kibocsátást hajtott végre, 10 milliárd forintnyi befektetői pénzt szedett be arra, hogy két gyárat létesítsen, egy üveggyapot és egy kőzetgyapot-gyárat. Mint a tőzsdei szakértő elmondta, az üveggyapotgyárat a lengyel Selenával közösen létesítették Szerencsen, december óta termel, és jól is fogy termékük. Így bővíteni is tervezik a gyárat. A kőzetgyapot-gyárat a Market Zrt.-vel közösen hozták volna létre, de végül nem fog megvalósulni.

Ezen felül a cég három évvel ezelőtt Reggio Emilia-ban, Olaszországban vett egy kisebb gyárat, ahol EPS-t gyártott. A piaci körülmények nem indokolják az ottani termelés fenntartását, így az a döntés született, hogy a gyárat leállítják, a gépeket elszállítják. A magyarországi Kálon található gyárban viszont a termelés növelése mellett döntöttek – emelte ki Korányi G. Tamás.

