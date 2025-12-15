ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 15. hétfő
A Richter Gedeon Nyrt. új központja a főváros X. kerületében az átadás napján, 2024. június 13-án. A 17 400 négyzetméteres, 450 dolgozónak helyet biztosító irodaépület 20 milliárd forintos beruházásból készült el, amit a gyógyszeripari vállalat saját forrásból finanszírozott.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Jó hírt kapott a Richter a tengerentúlról

Infostart

Az amerikai gyógyszerfelügyelet hat hónappal meghosszabbította a Vraylar piaci kizárólagosságát.

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) megállapította, hogy az AbbVie megfelelően teljesítette az FDA által a cariprazine-ra vonatkozóan kiadott gyermekgyógyászati írásbeli kérést. A cariprazine-t az Egyesült Államokban Vraylar márkanév alatt az AbbVie forgalmazza – írja a Richter közlése nyomán a Portfolio.

A döntés értelmében az FDA további 6 hónapos piaci kizárólagossági időszakot biztosított az AbbVie számára az Egyesült Államokban, amely 2030. március 17-én jár le.

A Richter legnagyobb árbevételű termékének, a cariprazine-nek 2029-ben járt volna el a szabadalmi védettsége, ezt hosszabbította most meg a hivatal. Ha egy szabadalmi és egyéb kizárólagossági védelmei lejárnak, megjelenhetnek a generikumok, ami erős árversenyt és a márkanevű termék részesedésének gyors csökkenését hozza.

