Autobest Conquest: most az autósok is dönthetnek a kontinens legjobb modelljéről

Az Autobest zsűrije tavaly novemberben is összegyűlt az ausztriai Teesdorfban, hogy két napon át közúton és az ország legnagyobb tesztpályáján is próbára tegye a díj 2026-os döntőseit. Idén hat modell került a díj fináléjába:

a BYD Dolphin Surf, a Citroën C3 Aircross, a Fiat Grande Panda, a Ford Puma Gen-E, az MG S5 EV és a Renault 4.

A döntősök közül négy (BYD, Ford, MG, Renault) kizárólag elektromos hajtással készül, a többiekből (Citroën, Fiat) hibridet, sőt, kézi váltós benzinest is lehet vásárolni.

„Az Autobest a világ egyik legnagyobb autós díja, amiről szakújságírók döntenek 2000-óta, minden évben” – ismertette az InfoRádióban Az Autó szaklap főszerkesztője, az Autobest Conquest magyar zsűritagja. Szécsényi Gábor elmondta, hogy a díj odaítéléséről 33 országban születik döntés, de Oroszország és Ukrajna tagsága a háborús helyzet miatt bizonytalan, így jelenleg 31 tagja van a zsűrinek.

„Fontos szempont, hogy a 33 országból legalább 21-nek a piacán megjelenjen az új modell. Kitétele még a díjnak, hogy az ára nem haladhatja meg a nettó 30 ezer eurót” – ismertette a feltételeket a szakíró, hozzátéve, hogy két szűkítési kör után hat modellt választ ki a zsűri. „Az utolsó, minden évben novemberben megtartott nagy összehasonlító tesztet sokáig Milánóban rendezték, de pár éve átkerült Ausztriába, ahol két-három napon át országúton, városban és zárt körülmények között, tesztpályán vezetjük a döntős autókat” – árulta el Szécsényi Gábor.

Ezután két hét alatt tölti ki a zsűri a díj 13 kritériumból álló pontszámrendszerét, így születik meg a végeredmény. A szakíró elmondta azt is, hogy a kritériumok között szerepel a vezethetőség, a hajtásláncok minősége, a fenntartási költségek, a kereskedelmi- és szervizhálózat elérhetősége, illetve az alkatrészárak. A pontozás előtt ezeknek mind utána kell járniuk minden piacon.

Eddig december közepén hirdette ki a végeredményt a zsűri, de 2026-tól megváltozik a pontszámítási rendszer, illetve Autobest helyett Autobest Conquest lesz a díj neve. „Mostantól a zsűritagok szavazatai és pontjai csak 50 százalékban számítanak bele a végeredménybe. A másik 50 százalékot a tagországok sofőrjei adják össze, akik ideális esetben ki is próbálják a modelleket a márkakereskedésekben” – mondta a díj magyar zsűritagja.

A szavazás január 15-étől kezdődik, a végeredményt március 28-án, élő online közvetítésben hirdetik ki.