Az Autobest Conquest döntősei
Nyitókép: Autobest Conquest

Autobest Conquest: most az autósok is dönthetnek a kontinens legjobb modelljéről

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Első alkalommal, idén már a közönség is szavazhat a legjobb Európában kapható autóra az Autobest Conquest 2026 díjért. A döntős modellről és a verseny lebonyolításáról a magyar zsűritag, Az Autó című szaklap főszerkesztője, Szécsényi Gábor beszélt az InfoRádiónak.

Az Autobest zsűrije tavaly novemberben is összegyűlt az ausztriai Teesdorfban, hogy két napon át közúton és az ország legnagyobb tesztpályáján is próbára tegye a díj 2026-os döntőseit. Idén hat modell került a díj fináléjába:

a BYD Dolphin Surf, a Citroën C3 Aircross, a Fiat Grande Panda, a Ford Puma Gen-E, az MG S5 EV és a Renault 4.

A döntősök közül négy (BYD, Ford, MG, Renault) kizárólag elektromos hajtással készül, a többiekből (Citroën, Fiat) hibridet, sőt, kézi váltós benzinest is lehet vásárolni.

„Az Autobest a világ egyik legnagyobb autós díja, amiről szakújságírók döntenek 2000-óta, minden évben” – ismertette az InfoRádióban Az Autó szaklap főszerkesztője, az Autobest Conquest magyar zsűritagja. Szécsényi Gábor elmondta, hogy a díj odaítéléséről 33 országban születik döntés, de Oroszország és Ukrajna tagsága a háborús helyzet miatt bizonytalan, így jelenleg 31 tagja van a zsűrinek.

„Fontos szempont, hogy a 33 országból legalább 21-nek a piacán megjelenjen az új modell. Kitétele még a díjnak, hogy az ára nem haladhatja meg a nettó 30 ezer eurót” – ismertette a feltételeket a szakíró, hozzátéve, hogy két szűkítési kör után hat modellt választ ki a zsűri. „Az utolsó, minden évben novemberben megtartott nagy összehasonlító tesztet sokáig Milánóban rendezték, de pár éve átkerült Ausztriába, ahol két-három napon át országúton, városban és zárt körülmények között, tesztpályán vezetjük a döntős autókat” – árulta el Szécsényi Gábor.

Ezután két hét alatt tölti ki a zsűri a díj 13 kritériumból álló pontszámrendszerét, így születik meg a végeredmény. A szakíró elmondta azt is, hogy a kritériumok között szerepel a vezethetőség, a hajtásláncok minősége, a fenntartási költségek, a kereskedelmi- és szervizhálózat elérhetősége, illetve az alkatrészárak. A pontozás előtt ezeknek mind utána kell járniuk minden piacon.

Eddig december közepén hirdette ki a végeredményt a zsűri, de 2026-tól megváltozik a pontszámítási rendszer, illetve Autobest helyett Autobest Conquest lesz a díj neve. „Mostantól a zsűritagok szavazatai és pontjai csak 50 százalékban számítanak bele a végeredménybe. A másik 50 százalékot a tagországok sofőrjei adják össze, akik ideális esetben ki is próbálják a modelleket a márkakereskedésekben” – mondta a díj magyar zsűritagja.

A szavazás január 15-étől kezdődik, a végeredményt március 28-án, élő online közvetítésben hirdetik ki.

