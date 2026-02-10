„Tea Párt”, „Valódi Párt” – Ismerkedjünk meg a választáson induló csoportosulásokkal!

Kedd délig 22 jelölőszervezetet vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság, és kettőnek utasította el a kérelmét.
Az ismertebb, befogadott pártok közül, amennyiben teljesíti a többi feltételt, tehát például lesz elég ajánlása és egyéni jelöltje, elindulhat az április 12-ei országgyűlési képviselőválasztáson, a
- Demokratikus Koalíció
- Jobbik
- Kereszténydemokrata Néppárt
- Mi Hazánk
- Magyar Kétfarkú Kutya Párt
- Magyar Szocialista Párt
- Munkáspárt
- Tisza Párt
- LMP-Zöldek
- Fidesz.
Ez a lista is tartalmaz érdekességeket, ugyanis az MSZP elvileg csak a február 20-i kongresszusán dönti el, hogy tényleg megméreti-e magát, az LMP pedig a Momentumhoz, a Párbeszédhez és a Megoldás Mozgalomhoz hasonlóan eddig azt kommunikálta, hogy nem lesz országos listája, legfeljebb kivételes esetben és csak három egyéni körzetben jelöltje. Ez utóbbi esetben természetesen szükség volt a nyilvántartásba vételére, ahogyan az MSZP-nek is; az lehet a magyarázat a regisztrációra, hogy öt ismertebb szocialista, Kunhalmi Ágnes, Hiller István, Hiszékeny Dezső, Vajda Zoltán és Szabó Sándor mégiscsak rajtvonalhoz áll. Komjáthi Imre, az MSZP elnöke erről az InfoRádióban nyilatkozott:
„Az elnökség február 20-ra összehívta a kongresszust. A kongresszus fog dönteni arról, hogy az MSZP elindul-e a választáson, tehát állít-e listát. Döntés-előkészítő folyamat zajlik éppen. Ha listát nem állítunk, akkor azok a párttagjaink, politikusaink, akik szeretnének elindulni a választáson, egyéniben, függetlenként tudnak indulni. Az egyéniben elinduló öt egyéni győztesünket, ha úgy döntenek, akkor függetlenként is az MSZP fogja támogatni” – részletezte.
A nyilvántartás másik érdekessége, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a Fideszt február 5-én ugyan nyilvántartásba vette, de összeállításunk elkészítésekor, a nagyobbik kormánypárt neve alatt
még nem a bejelentve szó szerepel, hanem február 8-i keltezéssel az a kifejezés, hogy jogorvoslat alatt.
Ennek a vonatkozó jogszabályok alapján két oka lehet:
- vagy az történt, hogy még nem jártak le a törvényben előírt jogorvoslati határidők,
- vagy az, hogy valaki jogorvoslati kérelmet nyújtott be a bejelentés ellen.
A választással összefüggésben vannak még fontos határidők, amelyek már magukat a szavazókat érintik. Ezekről Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszélt az InfoRádióban.
„Maga a kampány február 21-én kezdődik, már most regisztrálhatnak azon magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok, akik még nem tették ezt meg, és szeretnének részt venni az idei voksoláson, és ezt a regisztrációt egészen március 18-áig tehetik meg, addig kérhetik felvételüket a levélszavazók névjegyzékébe. Az átjelentkezésre, illetve a külképviseleti szavazásra való feliratkozásra a határidő az a mínusz 9. nap helyett egy nappal korábbra, április 2-ára, nagycsütörtökre csúszik előre az igazságügyi miniszteri rendelet értelmében, ennek pedig az az oka, hogy nagypéntek munkaszüneti nap, és ilyen esetben a miniszternek lehetősége van ennek a határnapnak az elmozgatására.”
A többiek
A lista további szereplőire rátérve talán a Szociáldemokraták Pártját nem számítva olyan jelölőszervezeteket is találunk, amelyekről a legtöbb ember eddig a napig vélhetően nem is hallott. Ilyen
- a Szolidaritás Pártja,
- a Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei Párt,
- a Merj Magyarország Párt,
- a Normális Élet Pártja,
- az Otthon Védelme Ingatlanpárt,
- a Szabad Ország Mozgalom,
- a Tea Párt Közösség,
- a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja,
- a Duna Párt,
- a Minden Idők és Barátság Pártja, valamint
- a Valódi Párt.
Őket nyilvántartásba vette a választási bizottság, ami persze
még nem azt jelenti, hogy el tudnak, csak azt, hogy el akarnak indulni a választáson.
Két jelölőszervezet, az Összefogás a Civilekért Párt és a Vállalkozók Szövetsége azonban nem kapta meg ezt a lehetőséget. Az elutasításnak több oka lehet. Ezek a szervezetek
- nem szerepelnek a bírósági nyilvántartásban,
- nem minősülnek pártnak,
- jogsértő a nevük,
- a bejelentést nem a törvényes képviselő vagy a meghatalmazottja tette meg, de az is lehet, hogy
- valamilyen formai hibát követtek el.