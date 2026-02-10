ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 10. kedd Elvira
Nyitókép: Unsplash

„Tea Párt”, „Valódi Párt” – Ismerkedjünk meg a választáson induló csoportosulásokkal!

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Sorban kérik a pártok felvételüket az április 12-i országgyűlési képviselőválasztás jelölőszervezetei közé, és a Nemzeti Választási Bizottság döntéseiről szóló lista tartalmaz néhány érdekességet. Az InfoRádió összeállítása.

Kedd délig 22 jelölőszervezetet vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság, és kettőnek utasította el a kérelmét.

Az ismertebb, befogadott pártok közül, amennyiben teljesíti a többi feltételt, tehát például lesz elég ajánlása és egyéni jelöltje, elindulhat az április 12-ei országgyűlési képviselőválasztáson, a

  • Demokratikus Koalíció
  • Jobbik
  • Kereszténydemokrata Néppárt
  • Mi Hazánk
  • Magyar Kétfarkú Kutya Párt
  • Magyar Szocialista Párt
  • Munkáspárt
  • Tisza Párt
  • LMP-Zöldek
  • Fidesz.

Ez a lista is tartalmaz érdekességeket, ugyanis az MSZP elvileg csak a február 20-i kongresszusán dönti el, hogy tényleg megméreti-e magát, az LMP pedig a Momentumhoz, a Párbeszédhez és a Megoldás Mozgalomhoz hasonlóan eddig azt kommunikálta, hogy nem lesz országos listája, legfeljebb kivételes esetben és csak három egyéni körzetben jelöltje. Ez utóbbi esetben természetesen szükség volt a nyilvántartásba vételére, ahogyan az MSZP-nek is; az lehet a magyarázat a regisztrációra, hogy öt ismertebb szocialista, Kunhalmi Ágnes, Hiller István, Hiszékeny Dezső, Vajda Zoltán és Szabó Sándor mégiscsak rajtvonalhoz áll. Komjáthi Imre, az MSZP elnöke erről az InfoRádióban nyilatkozott:

„Az elnökség február 20-ra összehívta a kongresszust. A kongresszus fog dönteni arról, hogy az MSZP elindul-e a választáson, tehát állít-e listát. Döntés-előkészítő folyamat zajlik éppen. Ha listát nem állítunk, akkor azok a párttagjaink, politikusaink, akik szeretnének elindulni a választáson, egyéniben, függetlenként tudnak indulni. Az egyéniben elinduló öt egyéni győztesünket, ha úgy döntenek, akkor függetlenként is az MSZP fogja támogatni” – részletezte.

A nyilvántartás másik érdekessége, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a Fideszt február 5-én ugyan nyilvántartásba vette, de összeállításunk elkészítésekor, a nagyobbik kormánypárt neve alatt

még nem a bejelentve szó szerepel, hanem február 8-i keltezéssel az a kifejezés, hogy jogorvoslat alatt.

Ennek a vonatkozó jogszabályok alapján két oka lehet:

  1. vagy az történt, hogy még nem jártak le a törvényben előírt jogorvoslati határidők,
  2. vagy az, hogy valaki jogorvoslati kérelmet nyújtott be a bejelentés ellen.

A választással összefüggésben vannak még fontos határidők, amelyek már magukat a szavazókat érintik. Ezekről Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszélt az InfoRádióban.

„Maga a kampány február 21-én kezdődik, már most regisztrálhatnak azon magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok, akik még nem tették ezt meg, és szeretnének részt venni az idei voksoláson, és ezt a regisztrációt egészen március 18-áig tehetik meg, addig kérhetik felvételüket a levélszavazók névjegyzékébe. Az átjelentkezésre, illetve a külképviseleti szavazásra való feliratkozásra a határidő az a mínusz 9. nap helyett egy nappal korábbra, április 2-ára, nagycsütörtökre csúszik előre az igazságügyi miniszteri rendelet értelmében, ennek pedig az az oka, hogy nagypéntek munkaszüneti nap, és ilyen esetben a miniszternek lehetősége van ennek a határnapnak az elmozgatására.”

A többiek

A lista további szereplőire rátérve talán a Szociáldemokraták Pártját nem számítva olyan jelölőszervezeteket is találunk, amelyekről a legtöbb ember eddig a napig vélhetően nem is hallott. Ilyen

  • a Szolidaritás Pártja,
  • a Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei Párt,
  • a Merj Magyarország Párt,
  • a Normális Élet Pártja,
  • az Otthon Védelme Ingatlanpárt,
  • a Szabad Ország Mozgalom,
  • a Tea Párt Közösség,
  • a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja,
  • a Duna Párt,
  • a Minden Idők és Barátság Pártja, valamint
  • a Valódi Párt.

Őket nyilvántartásba vette a választási bizottság, ami persze

még nem azt jelenti, hogy el tudnak, csak azt, hogy el akarnak indulni a választáson.

Két jelölőszervezet, az Összefogás a Civilekért Párt és a Vállalkozók Szövetsége azonban nem kapta meg ezt a lehetőséget. Az elutasításnak több oka lehet. Ezek a szervezetek

  • nem szerepelnek a bírósági nyilvántartásban,
  • nem minősülnek pártnak,
  • jogsértő a nevük,
  • a bejelentést nem a törvényes képviselő vagy a meghatalmazottja tette meg, de az is lehet, hogy
  • valamilyen formai hibát követtek el.
