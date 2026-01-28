Az MSZP közleményében az olvasható, hogy a 2026-os országgyűlési választások tétje a szocialista párt számára a rendszerváltás és a baloldali választók politikai érdekeinek képviselete. A párt elnöksége – a kongresszus összehívása mellett – szerdán áttekintette a választási helyzetet, a jelöltállítás folyamatát és a társadalmi visszajelzéseket.

Az MSZP elnöksége eddig 78 egyéni képviselőjelöltet hagyott jóvá, további jelöltek jóváhagyása február 13-án várható. Az ellenzéki párt megerősítette:

nem indít jelöltet Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének körzetében,

valamint azokban a választókerületekben, ahol a 2022-ben megválasztott ellenzéki független képviselők indulnak.

Kitértek arra is, hogy a párt rendelkezésére álló kutatások szerint a választók jelentős része kész aláírásával támogatni az MSZP egyéni jelöltjeit. De a baloldali választók egy jelentős része a rendszerváltás reményében más politikai szereplőkben látja a kormányváltás esélyét - olvasható a közleményben, amelyben jelezték azt is, az MSZP kiemelten fontosnak tartja, hogy figyelembe vegye tagjainak és szimpatizánsainak véleményét.