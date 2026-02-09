Almabotrány – Szakértő: mindig biogyümölcsöt kellene venni

Egy kutatás Európában vizsgált almákat olyan módon, hogy boltokból vettek mintákat. Maga a mintavétel nem volt széles körű és reprezentatív, Magyarországon is összesen csak 5 mintát gyűjtöttek be a keretei között, ám még így is fény derült növényvédőszer-problémákra, így hordoz tanulságokat, különösen az, hogy magyar minta is volt a problematikusak között.

Mint Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője az InfoRádióban rámutatott, a mintákban jellemző volt még más hatóanyagok maradéka is.

Jelezte:

nem kockázatos bolti almát vásárolni, az elmúlt három évben – majdnem kétszáz minta tanulsága alapján – nem találtak határértéket meghaladó esetet, mint azt a Nébih és az EU szakhatósága is megerősítette,

az európai szervezet is 93 százalék fölötti mértékben megfelelőnek találta a vizsgált, nem feldolgozott élelmiszertételeket, tehát azt kell mondjuk, hogy a jelenlegi szabályozásnak a magyar termelők is megfelelnek legeslegtöbb esetben, ugyanakkor tény, hogy a jelenlegi előírások megengedik, hogy határérték alatt, de nagyon sokféle szermaradék is ott legyen a gyümölcsben, zöldségben.

Ami tehát a legfontosabb tanulságot illeti, elővigyázatosnak úgy lehet lenni, ha bioalmát veszünk, hisz a „koktélhatásról” – vagyis, hogy mit okoz a szermaradékos alma fogyasztása – nem áll rendelkezésre biztos, átfogó információ.

„A bio- vagy más néven ökológiai zöldségekben, gyümölcsökben jóval alacsonyabb a növényvédőszer-maradék, sokszor a kimutatási határ alatt marad a növényvédőszer-tartalom, vagyis köznapi szóval ezek vegyszermentes termékek. Ez abból adódik, hogy maga az ökológiai gazdálkodás termesztéstechnológiája nem használ szintetikus kémiai növényvédő szereket, tehát direktben nem éri kezelés a zöldséget, gyümölcsöt. Az, hogy néha a kimutatási határ fölött van a biotermékben és adott esetben növényvédőszer-maradék az abból adódik, hogy a háttérterhelés ma már a kiterjedt növényvédő szer-használat miatt mindenhol jelen van” – vázolta.

Elmondta még, számos klinikai vizsgálat is igazolja, ahol áttérnek a betegek vagy akár csak a vizsgálatban résztvevők biotermék fogyasztására, ott már rövid távon is kimutatható, hogy csökken a szervezetükben, vérükben, vizeletükben a növényvédő szer bomlástermékének a jelenléte.

Ők maguk is végeztek egy Magyarországon reprezentatív fogyasztói felmérést, és azt tapasztalták, hogy a megkérdezettek közel fele nem ismeri a biotermékeket, nem ismeri fel az EU-ban megszokott ökológiai logót, vagy éppen a hazai ellenőrző szervezetek logóit, kódjait, amelyek alapján a legkönnyebb megkülönböztetni a bioterméket a nem biótól; úgy tudunk róla meggyőződni, hogy valami tényleg bio, ha látjuk a zöld alapon fehér csillagokból kirakott levelet a csomagoláson, ez az EU ökológiai logója.