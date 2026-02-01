ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. február 1. vasárnap Ignác
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Medvehagymát szednek az erdőben a Zala megyei Obornak és Bocska között 2022. március 13-án. Az egészséges és számos gyógyhatással rendelkező, védett növény levelei könnyen összetéveszthetők a mérgező gyöngyvirágéval, a levelek megdörzsölése után azonban eltérő illatuk segíthet az azonosításban. Saját felhasználásra medvehagymát (vadfokhagyma) a március vége és április eleje közötti gyűjtési szezonban, állami erdőben napi 2 kilogrammig bárki szedhet, azonban árusításra gyűjteni kizárólag az erdő kezelőjének vagy tulajdonosának engedélyével szabad.
Nyitókép: MTI/Varga György

Jó hírek a bioélelmiszerek kedvelőinek

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Gyorsan nőtt a biotermékek forgalma Magyarországon, és zárul az olló a bio és nem bio termékek ára között, az egészségesebb termékek ára nem emelkedett annyit.

Györéné Kis Gyöngyi, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója az InfoRádióban elmondta, hogy egy friss, a Nielsen IQ piackutatóval közösen végzett kutatásuk eredménye szerint 2022 és 2024 között dinamikusan növekedett a vizsgált biotermék-kategóriákban a bio élelmiszerek kiskereskedelmi forgalmi értéke.

Míg Európában 2022 és 2023 között 3 százalékkal nőtt a biotermékek forgalma, addig itthon ugyanebben az időszakban a növekedés elérte a 19 százalékot.

Hozzátette, mindeközben bár Európában 2023-ban átlagosan 66 eurót költöttek a lakosok évente biotermékekre, addig Magyarországon ez az összeg 9 euró volt. 2024-ben viszont már 10 euróra növekedett ez az összeg.

Kutatásuk egyik fő megállapítása az volt, hogy

zárul az olló a bio és a nem bio termékek ára között.

A biotermékek átlagára 2022 és 2024 között 25,2 százalékkal emelkedett, ezzel szemben az élelmiszerek éves inflációja a KSH adatai szerint ebben az időszakban 35 százalékos volt.

Ennek egyik oka véleménye szerint, hogy a saját márkás biotermékek térnyerése lenyomta az átlagárat, és a vizsgált időszakban erősen nőtt a saját márkás biotermékek súlya. Részesedésük két év leforgása alatt 59 százalékról 63 százalékra növekedett, forgalmi eladási értékük pedig közel 48 százalékkal nőtt.

A kereskedők a saját márkás biotermékek árait kevésbé emelték meg, mint a gyártói márkás termékek árát

– emelte ki a projektvezető kutató.

Ez a biotermékek árának színvonalát általában lejjebb húzta, illetve a megtermelt mennyiség növekedésével is csökken az egységnyi gyártási előállítási költség. Azzal, hogy egyre több termelő állít elő ilyen termékeket, nő a verseny, így tehát nő az árverseny is. Hozzátette, hogy megerősödtek a diszkontcsatornák, amelyek az árérzékenyebb fogyasztókat célozzák, mindeközben pedig ezekben a saját márkák termékek kínálata is megnövekedett.

Különösen a diszkontokban alacsony a biotermékek átlagára, így például a bio-bébiételek esetében

– tette hozzá Györéné Kis Gyöngyi.

Elmondta, az ökológiai gazdálkodásban előállított élelmiszerek tekintetében szinonim kifejezésként használják a bio/öko/ökológiai/organikus szavakat. Ezek ugyanazt jelentik, jogszabályilag és az ellenőrzések szempontjából is ugyanaz vonatkozik rájuk. Kiemelte, hogy nem szabad őket összekeverni a „vegyszermentes, természetes, natúr, kézműves, háztáji” jelzőkkel, ezekre ugyanis jogszabály nem vonatkozik.

A biotermékek előállítására vonatkozó jogszabályok rendkívül sok „sarkalatos pontot lefektetnek” – ismertette a projektvezető kutató.

A jogszabályok korlátozzák a környezetre vagy az egészségre potenciálisan káros anyagok vagy technológiák alkalmazását. Így például tiltva van a kémiai szintetikus növényvédő szerek, a műtrágyák, a genetikailag módosított szervezetek használata.

Az állattartás esetében a mesterséges állatgyógyászati készítmények, a hormonok, a hozamfokozók használata tilos, az élelmiszerfeldolgozásnál pedig számos mesterséges adalék- és segédanyag használatát tiltja a törvény. Az ionizáló sugárzás alkalmazása sem megengedett – tette hozzá Györéné Kis Gyöngyi.

Az egész élelmiszer-előállítási rendszerben nagyon fontos hozzáadott értéket képvisel, hogy magasabbak az állatjóléti szabványok, ez a rendszer elősegíti a természeti környezet megóvását, a fenntarthatóságot is. A gazdálkodási rendszer alapelvei magában foglalják az ökológiát, az egészséget, a méltányosságot és a gondosságot. Ezek egyszerre szolgálják a talaj, a növények, az állatok és az ember egészségét, és összhangban vannak az orvostudományban is elterjedt „egy egészség” megközelítéssel – mondta el a projektvezető kutató.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Jó hírek a bioélelmiszerek kedvelőinek

bio

ökológiai mezőgazdasági kutatóintézet

biogazdálkodás

györéné kis gyöngyi

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
NAV: azért ilyen súlyos a Nagybanin seftelő külföldiek büntetése, mert ellenőrizetlen élelmiszerről van szó
NAV: azért ilyen súlyos a Nagybanin seftelő külföldiek büntetése, mert ellenőrizetlen élelmiszerről van szó
Több tonnányi diót, szőlőt, narancsot, mandarint és egyéb ellenőrizetlen mezőgazdasági terméket próbált értékesíteni egy szervezetten működő, külföldi áruszállítói hálózat a Nagybani Piac közelében található parkoló területén. Az illegális kereskedőkre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal csapott le, egy a társhatóságokkal összehangolt akcióban.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump „venezuelai helytartója”: Marco Rubio bizarr pénzügyi megoldásról beszélt

Donald Trump „venezuelai helytartója”: Marco Rubio bizarr pénzügyi megoldásról beszélt

Donald Trump külügyminisztere lett a venezuelai beavatkozás kulcsfigurája: Marco Rubio a Nicolás Maduro-rendszer bukásának fő stratégája volt, és most ő felügyeli, pontosan végrehajtják-e Washington utasításait, az olajhoz való hozzáféréstől a biztonsági és politikai átmenetig. A héten egy tett egy ellentmondásos kijelentést arról, hová kerül az eladott venezuelai olajból származó pénz.
 

Irán súlyos fenyegetést tett közzé

VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szülészetet ért találat Ukrjanában

Szülészetet ért találat Ukrjanában

Orosz dróntalálat ért egy szülészetet vasárnap a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában, legkevesebb hatan megsebesültek – írta a Telegramon Ivan Fedorov, a Zaporizzsja megyei közigazgatás vezetője.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Mit tudsz a Tiszáról, az egyik legnagyobb magyar folyóról? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!

Kvíz: Mit tudsz a Tiszáról, az egyik legnagyobb magyar folyóról? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!

Február 1-jén van a Tisza élővilágának emléknapja, ezért a mai kvíz során a Tiszához kapcsolódó legfontosabb ismereteket járjuk körül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein sent $75,000 to accounts linked to Mandelson, files suggest

Epstein sent $75,000 to accounts linked to Mandelson, files suggest

Lord Mandelson says he has no record or recollection of receiving the sums and does not know if the documents are authentic.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 1. 18:15
Baleset miatt lezárták az autóutat, már két kilométeres a dugó
2026. február 1. 16:57
Negyvenhárman nyertek több százezer forintot, mégsem igazán boldogok
×
×
×
×