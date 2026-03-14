2026. március 14. szombat Matild
Éjszakai kép Nepál fővárosáról, Katmanduról.
Nyitókép: Unsplash

Jelentős többséggel nyert a fiatalok pártja Nepálban, egy volt rapper lesz a miniszterelnök

Infostart

A főleg Z-generációsokból álló, politikai tapasztalattal többnyire nem rendelkező párt közel kétharmados többséget szerett a választáson.

Közel kétharmados győzelmet aratott a négy éve alapított Rastriya Swatantra Párt (RSP) Nepálban, a miniszterelnök a rapperből pár éve politikussá avanzsált Balendra Shah, művésznevén Balen lesz – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

A 35 éves férfi pártja kiszorította a hatalomból a régi politikai elitet, még a korábbi miniszterelnököt, KP Sharma Olit is legyőzték a saját körzetében. A hírügynökség beszámolója szerint a nepáli választók a évtizedes korrupció és politikai tehetetlenség után a reményt látták meg az új formációban. A párt tagjai nagyrészt Z generációs fiatalok, kevés vagy semennyi politikai tapasztalattal, kivétel ezalól Balen, aki az elmúlt négy évben a nepáli főváros, Katmandu polgármestere volt.

Nepál egész Ázsia egyik legkorruptabb állama a Transparency International adatai szerint, világszinten pedig a 104. helyen áll.

Szeptemberben kormányellenes tüntetések robbantak ki Nepálban, miután a kormány bevezette a Facebook, a YouTube és az X korlátozását. A Z generációs fiatalok ezután hirdettek tiltakozást a parlament épületéhez, de a kormányzati korrupció mértéke is az utcára vitte a tüntetőket. A helyzet gyorsan elfajult, három miniszter és a kormányfő is lemondott. A tiltakozásokban több százan megsérültek és 51-en meghaltak, majd átmenetileg a Legfelsőbb Bíróság korábbi vezetőjét, Sushila Karkit nevezték ki a kormány élére.

A választáson győzedelmeskedő RSP egyik fő üzenete a korrupció elleni küzdelem volt, és vállalták, hogy megvizsgálják az 1990-es évek óta hatalmon lévő politikusok vagyonát, és államosítják az illegálisan szerzett ingatlanokat. Emellett ígéretet tettek Nepál igazságszolgáltatásának reformjára, a bírák politikai kinevezésének megszüntetésére, valamint a nagyobb átláthatóság érdekében azt is megfontolják, hogy a bírósági tárgyalásokat élőben közvetítsék.

A szakértők szerint a párt vállalása, miszerint 7 százalékos éves gazdasági növekedést érnének el, a jelenlegi globális gazdasági helyzetben és a belső instabilitás mellett túlzottan optimista.

A nepáli Dél-Ázsiai Tanulmányok Központjának igazgatója, Nishchal N. Pandey szerint a gazdaságra gyakorolt másik, közvetlenebb probléma a közel-keleti háború. Sok nepáli dolgozik a térségben, és az ország GDP-jének több mint egynegyede a munkavállalók által hazaküldött pénzátutalásokból származik. „Ha ez bármilyen mértékben megváltozik, akkor komoly problémákkal kell szembenéznünk” – mondta az igazgató.

Amiről keveset beszélnek: így zajlott Pest, Pozsony és Bécs összjátéka 1848 tavaszán

A márciusi ifjak érdemeit nem lehet elvitatni, de 1848-ban alapvetően a törvényalkotó munka juttatta egyről a kettőre a magyar reformereket és magát a forradalmi törekvéseket, a politikai tevékenységek súlypontja pedig a Pozsony–Bécs tengelyen zajlott – mondta az InfoRádióban Nánay Mihály történész, a Rubicon Intézet főmunkatársa.
 

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint

Pontosan két héttel ezelőtt indult az iráni háború, legújabban Donald Trump a Közel-Kelet történetének egyik legdurvább bombázásról számolt be, az iráni olajtermelés központjának számító Kharg szigetet támadta az amerikai hadsereg. Az ezidáig érintetlen sziget kezeli az iráni olajexport 90 százalékát, bár Trump szerint az olajinfrastruktúrát nem lőtték, csak a katonai létesítményeket. Pénteken Trump arról is beszélt, hogy szerinte Oroszország Iránt segíti. Közben a hírek szerint az Egyesült Államok további 5000 katonát és több hadihajót tervez a térségbe küldeni. A közel-keleti háborúról szóló szombati cikkeineket ebben a hírfolyamban gyűjtjük össze.

Itt a fordulat az időjárásban: most közölte a meteorológiai szolgálat, komoly hidegfront várható

Hidegfront közeledik Magyarország felé, amely a jövő hét elején jelentősen átalakíthatja az időjárást.

Military targets on Iran’s key oil export island ‘totally obliterated’, Trump says

Around 90% of Iran’s oil exports pass through Kharg Island, but the US president says oil infrastructure there was not targeted.

