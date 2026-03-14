Jelentős többséggel nyert a fiatalok pártja Nepálban, egy volt rapper lesz a miniszterelnök

Közel kétharmados győzelmet aratott a négy éve alapított Rastriya Swatantra Párt (RSP) Nepálban, a miniszterelnök a rapperből pár éve politikussá avanzsált Balendra Shah, művésznevén Balen lesz – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

A 35 éves férfi pártja kiszorította a hatalomból a régi politikai elitet, még a korábbi miniszterelnököt, KP Sharma Olit is legyőzték a saját körzetében. A hírügynökség beszámolója szerint a nepáli választók a évtizedes korrupció és politikai tehetetlenség után a reményt látták meg az új formációban. A párt tagjai nagyrészt Z generációs fiatalok, kevés vagy semennyi politikai tapasztalattal, kivétel ezalól Balen, aki az elmúlt négy évben a nepáli főváros, Katmandu polgármestere volt.

Nepál egész Ázsia egyik legkorruptabb állama a Transparency International adatai szerint, világszinten pedig a 104. helyen áll.

Szeptemberben kormányellenes tüntetések robbantak ki Nepálban, miután a kormány bevezette a Facebook, a YouTube és az X korlátozását. A Z generációs fiatalok ezután hirdettek tiltakozást a parlament épületéhez, de a kormányzati korrupció mértéke is az utcára vitte a tüntetőket. A helyzet gyorsan elfajult, három miniszter és a kormányfő is lemondott. A tiltakozásokban több százan megsérültek és 51-en meghaltak, majd átmenetileg a Legfelsőbb Bíróság korábbi vezetőjét, Sushila Karkit nevezték ki a kormány élére.

A választáson győzedelmeskedő RSP egyik fő üzenete a korrupció elleni küzdelem volt, és vállalták, hogy megvizsgálják az 1990-es évek óta hatalmon lévő politikusok vagyonát, és államosítják az illegálisan szerzett ingatlanokat. Emellett ígéretet tettek Nepál igazságszolgáltatásának reformjára, a bírák politikai kinevezésének megszüntetésére, valamint a nagyobb átláthatóság érdekében azt is megfontolják, hogy a bírósági tárgyalásokat élőben közvetítsék.

A szakértők szerint a párt vállalása, miszerint 7 százalékos éves gazdasági növekedést érnének el, a jelenlegi globális gazdasági helyzetben és a belső instabilitás mellett túlzottan optimista.

A nepáli Dél-Ázsiai Tanulmányok Központjának igazgatója, Nishchal N. Pandey szerint a gazdaságra gyakorolt másik, közvetlenebb probléma a közel-keleti háború. Sok nepáli dolgozik a térségben, és az ország GDP-jének több mint egynegyede a munkavállalók által hazaküldött pénzátutalásokból származik. „Ha ez bármilyen mértékben megváltozik, akkor komoly problémákkal kell szembenéznünk” – mondta az igazgató.