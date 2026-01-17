Toroczkai László kampánynyitója: a mi programunkból lop a legtöbbet a Fidesz és a Tisza is

Nagy a baj Magyarországon, határozott lépéseket kell tenni, mert paradigmaváltás nélkül nincs magyar feltámadás – hangoztatta pártja szombati budapesti rendezvényén évértékelő és kampánynyitó beszédében Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke és parlamenti frakcióvezetője.

A politikus azt ígérte, hogy pár éven belül

gyarapodó, fejlődő pályára állítják a most beteg, „megbetegített" országot,

visszaszerzik az elrabolt vagyont,

oligarchaadót vetnek ki,

extraprofitadót szednek az „élősködőktől", és a befolyt összeget a magyar vállalkozóknak, gazdáknak, dolgozóknak, nem pedig a globális cégeknek adják.

Toroczkai László becslése szerint 3-4 ezer milliárd forintból hajtható végre gyökeres fordulat, amihez „a korrupció kivezetésével éves szinten ezermilliárd forintot tudnánk nyerni", a bürokráciacsökkentés évi 600, a kormányzati propaganda és a választási osztogatás megszüntetése évi 500-500 milliárdos megtakarítást eredményezne.

Sorsdöntő az áprilisi választás, mert nem lehet várni Magyarország rendbetételével, és nem lehet időt adni a globális tőke szolgálatában, a magyar nép ellen cselekvő pártoknak – mondta, hangsúlyozva: a következő ciklusban három politikai erő és közösség fogja eldönteni az ország sorsát és a magyarság jövőjét, és ezek közül csak pártja képviseli a magyar emberek, a magyar nép, a magyar nemzet érdekeit.

Mi a hazánkat szolgáljuk, ezért választottuk ezt jelszónak – jelezte, hozzátéve, ha pártja nem lesz olyan helyzetben, hogy megakadályozza a másik két erő teljhatalmát, „akkor a magyarságnak vége", mert az országnak nincs még négy éve a rendbetétel elodázására.

Létkérdésnek nevezte, hogy hányan szavaznak rájuk. Azt mondta, megvan a változtatáshoz szükséges legfőbb eszközük, a csapat és a program. Utóbbi kapcsán arról beszélt, hogy már 2022-ben sem külföldi tanácsadókkal, hanem az ország igényeit a legjobban ismerőkkel alakították ki programjukat; ezt fejlesztették tovább.

Ez a program a legjobb, ebből „lop a legtöbbet" a Fidesz és a Tisza Párt is – jelentette ki Toroczkai László, aki arról is beszélt, hogy a Mi Hazánk nem váltogatja a világnézetét, „mint más a kapcáját", az igazat mondja és azt, amit gondol. A Mi Hazánk Mozgalommal senki nem vesz április 12-én zsákbamacskát – fogalmazott a pártelnök-frakcióvezető.

Politikai riválisaikról szólva azt hangsúlyozta: a Fidesznek 15 évig volt teljhatalma, és semmit nem változtatott az évtizedek óta fennálló, elhibázott gazdaságpolitikán, mindig a nagytőkét és a globális nagyvállalatokat támogatta, összességében háromszor annyi pénzel, mint a baloldali kormányok, ráadásul egyértelműen látszik, hogy vendégmunkásoknak nevezett migránsokra építik a magyar gazdasági modellt.

A Tisza Pártról szólva annak a véleményének adott hangot, hogy Magyar Péter egész életében távol volt a magyar néptől, és „nem is érdekli őt valójában a magyar jövő". Szerinte Magyar Péter és pártja is „életveszély", mert megvezetik a magyarokat, és megint azok kezébe fog kerülni Magyarország, akik már oly sokszor megvezették.

Toroczkai László kitért arra: a külpolitikai helyzet olyan, hogy most lehet és kell végrehajtani az általa szorgalmazott paradigmaváltást. Megjegyezte, Magyarország adottságaiból következően számunkra a legjobb az a többpólusú világ, amelyben „mindenhol vannak barátaink".

Felhívta a figyelmet arra, hogy a moldovai elnök felvetette országa egyesülését Romániával. Kijelentette, ez megerősítené azokat a román nacionalistákat, akik már most is a Tiszáig tolnák vissza Magyarország határát. Keményen fogjuk támadni, meg fogjuk akadályozni, addig nem nyugszunk – jelentette ki a felvetésről.

A Mi Hazánk elnöke szerint annak érdekében, hogy a „beteg, megbetegített Magyarország" hamarosan „Európa gyógyító szívévé váljon", növelni kell a rendvédelmi szervek tekintélyét a fizetések és a munkakörülmények javításával, az egyenruha megbecsültségének visszaadásával.

Toroczkai László arra is kitért: a paradigmaváltást egy, a világ legkomolyabbjának számító, frissen létrehozott tudásközpontból lehetne irányítani, de ide sorolta a geotermikus energia és a turizmus, a biogazdálkodás és az élelmiszeripar fejlesztését is.

Megemlítette: magyar kézbe vennék a kereskedelmet és olcsó bérlakások építésével stabilizálnák az ingatlanárakat, megadva a lehetőséget a „tisztességes bérlőknek", hogy később tulajdonossá válhassanak.

Hozzátette: át kell alakítani az oktatást, az életre nevelést és a nemzeti öntudat építését állítva a középpontba. Mint mondta, növelnék az egészségügyre fordított pénzeket, valamint összekötnék az állami és a magánellátást, hogy megszüntessék a hosszas sorban állást.

Elképzeléseik szerint a férfiak is nyugdíjba vonulhatnának negyven munkában töltött év után, minden felnevelt gyermek után járna nyugdíjkiegészítés, és a legkeményebben sújtanának le azokra, akik veszélyeztetik a gyerekeket.