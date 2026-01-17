ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 17. szombat Antal, Antónia
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kapitány István, a Shell korábbi globális alelnöke a Shell Hungary centenáriumi fogadásán Budapesten 2025. június 11-én.
Nyitókép: MTI/KKM

Kapitány István kiállt a Tisza Párt terveivel: nem lesz több presztízsberuházás, amíg nem működnek a közszolgáltatások

Infostart

A Shelltől érkező vezető egy Magyar Péterrel folytatott beszégetés keretei közt beszélt a terveiről, aminek alapfeltétele a Tisza Párt tavaszi választási győzelme.

Szombat délután Kapitány István, a Tisza Párt Shell-vezetésből érkező gazdaság- és energiapolitikai programvezetője egy, a pártelnökkel folytatott beszélgetés formájában állt elő a Tisza Párt elképzeléseivel.

Mint a beszélgetésről a párt által kiadott összefoglalóból az derül ki, Kapitány hazaszeretetből vállalta a feladatot, most látja elérkezettnek a pillanatot, hogy a megszerzett tudását a magyar emberek javára fordítsa.

Fő iránytűje a bizalom visszaszerzése és a kiszámíthatóság lenne, hisz a tőke is odamegy, ahol biztonságban érzi magát, és nem változnak a szabályok „hétfőről keddre”.

Külön figyelemmel fordul a hazai kis- és középvállalkozások érdemi támogatása felé, hogy azok exportképessé váljanak, a korrupciót felszámolná, az uniós forrásokkal pedig számol, hisz ettől is indul majd újra a gazdaság.

Tudásalapú társadalmat tart szem előtt, nem szeretné, ha az ország összeszerelő üzem lenne.

Megtartaná a rezsicsökkentést, emellett a tűzifa áfáját 5 százalékra vinné le, újraindítaná az energiahatékonysági beruházásokat, és a gazdasági szektor számára versenyképességet biztosító energiaárakban gondolkodik.

A „propaganda és a korrupció költségeit” átadná az egészségügynek és az oktatásnak, valamint bérlakásépítési programot is indítana a presztízsberuházások helyett, rossz helyen van szerinte a jelenlegi kormány fókusza, nem működnek alapvető szolgáltatások, miközben például reptérre megy el a közpénz.

Egyetért azzal, hogy június 1-től ne lehessen unión kívüli, nem magyar munkavállalókat behozni Magyarországra, de hazacsábítaná a nyugaton élő magyarokat, és lát még csoportokat a munkaerőpiacon kívül, amelyeket bevonhatónak tart.

Reméli, olyan ország jön majd, ahol a kemény munkáért tisztes megélhetés jár, a szakmaiság pedig a politikai lojalitás elé kerül.

Kezdőlap    Belföld    Kapitány István kiállt a Tisza Párt terveivel: nem lesz több presztízsberuházás, amíg nem működnek a közszolgáltatások

beruházás

energetika

kapitány istván

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ha halálra is ítélik, akár egy év múlva szabadulhat is a puccsista dél-koreai exelnök

Ha halálra is ítélik, akár egy év múlva szabadulhat is a puccsista dél-koreai exelnök
2024-ben próbált hadiállapotot bevezetni, de az alkotmányos reflexek működtek, sőt egy előre hozott választáson Jun Szogjol minden hatalmát elvesztette, így elsőre szigorúnak látszó ítélet vár rá. Három rettenetes út állhat előtte, de csak európai szemmel, a dél-koreai történelem ugyanis más mintázatokat mutat. Nagy Angelina, a Magyar Külügyi Intézet kutatója az InfoRádióban magyarázta el a részleteket.
Orbán Viktor Miskolcon „egy hosszú szerelmi történetről” beszélt, bejelentést tett a tanárbérről

Orbán Viktor Miskolcon „egy hosszú szerelmi történetről” beszélt, bejelentést tett a tanárbérről

A digitális polgári körök rendezvényén a közönség kérdéseire válaszolt a pártelnök-miniszterelnök, a Tisza Pártot és a DK-t a háborúfenntartók közé igyekvő pártoknak nevezte, a városiakat pedig kérte, döntsék el, hogy egy nagy ipari beruházást szeretnének, vagy több kisebbet, ezután áll rendelkezésre. Bejelentette, hamarosan 900 ezer forint lesz az átlagos tanárbér, a Benes-dekrétumok miatt joghátrányt szenvedők pedig segítséget kapnak.
 

A volt lengyel kormányfő a magyar választások brüsszeli manipulálásáról beszél

VIDEÓ
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Borús kilátásokkal indul 2026 a hazai napelemek számára

Borús kilátásokkal indul 2026 a hazai napelemek számára

Európa nagy részén a szokásosnál felhősebb idő, ezáltal a sokéves átlagnál kisebb besugárzási értékek valószínűsíthetőek 2026 első hónapjaiban - derül ki egy új elemzésből, amely műholdas adatokat és mesterséges intelligencia/gépi tanulási algoritmusokat használva modellezte az első fél évben világszerte várható napenergia-termelési körülményeket. A legnagyobb negatív anomália Kelet-Európában és az északi országokban várható, ahol helyenként akár 10%-kal is kisebb lehet a besugárzás, mint a sokéves átlag. Miután elsősorban a besugárzás határozza meg, hogy mennyi áramot termelnek a naperőművek, így kiemelt jelentősége van a napenergia-termelés arányát tekintve 2024-ben világelső Magyarország energiaellátása szempontjából is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rég láttunk ilyet: tíz éve nem csinálták a balatoni strandokon - pedig nagyon fontos lenne

Rég láttunk ilyet: tíz éve nem csinálták a balatoni strandokon - pedig nagyon fontos lenne

Közel egy évtized után újra nádat vágnak Balatonfüreden - a fagyos januári napok sem állították meg a part menti munkát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran supreme leader admits thousands killed during recent protests

Iran supreme leader admits thousands killed during recent protests

Ayatollah Ali Khamenei says some deaths were “inhuman” and “savage” but blames the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 17. 15:23
Nem indul az LMP sem tavasszal, már négy ellenzéki párt a félreállók sorában
2026. január 17. 14:08
Minden létező eszközével fűtött, belehalt
×
×
×
×