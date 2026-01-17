Kapitány István kiállt a Tisza Párt terveivel: nem lesz több presztízsberuházás, amíg nem működnek a közszolgáltatások

Szombat délután Kapitány István, a Tisza Párt Shell-vezetésből érkező gazdaság- és energiapolitikai programvezetője egy, a pártelnökkel folytatott beszélgetés formájában állt elő a Tisza Párt elképzeléseivel.

Mint a beszélgetésről a párt által kiadott összefoglalóból az derül ki, Kapitány hazaszeretetből vállalta a feladatot, most látja elérkezettnek a pillanatot, hogy a megszerzett tudását a magyar emberek javára fordítsa.

Fő iránytűje a bizalom visszaszerzése és a kiszámíthatóság lenne, hisz a tőke is odamegy, ahol biztonságban érzi magát, és nem változnak a szabályok „hétfőről keddre”.

Külön figyelemmel fordul a hazai kis- és középvállalkozások érdemi támogatása felé, hogy azok exportképessé váljanak, a korrupciót felszámolná, az uniós forrásokkal pedig számol, hisz ettől is indul majd újra a gazdaság.

Tudásalapú társadalmat tart szem előtt, nem szeretné, ha az ország összeszerelő üzem lenne.

Megtartaná a rezsicsökkentést, emellett a tűzifa áfáját 5 százalékra vinné le, újraindítaná az energiahatékonysági beruházásokat, és a gazdasági szektor számára versenyképességet biztosító energiaárakban gondolkodik.

Fidesz: kinyírnák a rezsicsökkentést Magyar Péter energetikai terve: a rezsicsökkentés kinyírása - írta a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos szombati Facebook-bejegyzésében. Ehhez kell szerinte Kapitány István, egy multi, a Shell volt globális alelnöke, „a magyar Jockey Ewing”. Ez a brüsszeli út - közölte Németh Szilárd választásra biztatva a közösségi oldalát felkeresőket.

A „propaganda és a korrupció költségeit” átadná az egészségügynek és az oktatásnak, valamint bérlakásépítési programot is indítana a presztízsberuházások helyett, rossz helyen van szerinte a jelenlegi kormány fókusza, nem működnek alapvető szolgáltatások, miközben például reptérre megy el a közpénz.

Egyetért azzal, hogy június 1-től ne lehessen unión kívüli, nem magyar munkavállalókat behozni Magyarországra, de hazacsábítaná a nyugaton élő magyarokat, és lát még csoportokat a munkaerőpiacon kívül, amelyeket bevonhatónak tart.

Reméli, olyan ország jön majd, ahol a kemény munkáért tisztes megélhetés jár, a szakmaiság pedig a politikai lojalitás elé kerül.