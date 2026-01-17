ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 17. szombat
Kapitány István, a Shell globális alelnöke beszédet mond, miután átvette a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől a minisztériumban 2023. augusztus 21-én.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

„A magyar Jockey Ewing” leigazolását jelentette be Magyar Péter

Infostart

A gazdaságfejlesztésért és az energiaügyekért felel a Tisza Pártban Shell gigacég alelnöke.

Kapitány István lesz a Tisza Párt gazdaságfejlesztésért és energiaügyekért felelős vezető szakértője – közölte a Facebookon a pártelnök Magyar Péter, aki szerint Kapitány István „az egyik legmenőbb, legfelkészültebb, legelismertebb magyar”.

A szakember 2024. áprilisáig volt a Shell globális alelnöke, tíz éven át. A cégnél 37 évet dolgozott. 2025-ig ő volt a Menedzserek Országos Szövetségének elnöke is.

A pártelnök korábban már posztolt arról, hogy kapcsolatban áll Kapitány Istvánnal, akit a valaha volt legmagasabbra jutó magyar üzletembernek nevezett.

A mostani poszt szerint Kapitány 85 országban 45 ezer kereskedelmi egységet vezetett, fél millió munkavállalót irányított.

Dallas

A posztban szereplő videóból kiderül, Kapitány István magát viccesen a magyar Jockey Ewingnak tartja. Ismert, a Magyarországon a kilencvenes években futott, nagy sikerű amerikai sorozat, a Dallas főszereplője volt a nagy hatalmú JR (Jockey) Ewing, akit Larry Hagman formált meg, magyar hangja pedig Kránitz Lajos volt.

