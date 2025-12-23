ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.41
usd:
331.6
bux:
110944.51
2025. december 23. kedd Viktória
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Ünnepi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart

A karácsonyi ünnep idején az InfoRádióban hallható lesz mások mellett

Szerda, december 24.

2.30 Blanckenstein Miklós nyugalmazott katolikus pap

5.00 Blanckenstein Miklós nyugalmazott katolikus pap

6.00 Steigervald Krisztián generációkutató

11.00 Martos Éva, az Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézet főigazgató főorvosa

16.00 Tari Annamária pszichoanalitikus

18.00 Saly Noémi irodalomtörténész

20.00 Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója

23.00 Kiss L. László Széchenyi- és Prima Primissima-díjas csillagász, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Intézet főigazgatója

Csütörtök, december 25.

2.30 Bazsó Gábor Karotta autópiaci és technológiai szakértő

5.00 Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója

6.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője

11.00 Auguszt József cukrászmester

14.00 Berecz András Kossuth-díjas ének-, mese- és versmondó

16.00 Kálmán Peregrin ferences rendi szerzetes, pasaréti plébános

18.00 Pál Ferenc római katolikus pap, mentálhigiénés szakember

23.00 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője

Péntek, december 26.

2.30 Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője

5.00 Csermák Szabolcs kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker

6.00 Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője

8.00 Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke

11.00 Bede Róbert, a Paprika TV séfje

13.00 Lőrincz György borász, a St. Andrea pincészet birtokigazgatója

14.00 Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos

16.00 Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus

18.00 Blanckenstein Miklós nyugalmazott katolikus pap

23.00 Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője

Kezdőlap    Belföld    Ünnepi műsorok az InfoRádióban – Arénák

inforádió

aréna

műsorajánló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezeket tanácsolja a szakértő, hogy biztonságosak legyenek az ünnepi fogások

Ezeket tanácsolja a szakértő, hogy biztonságosak legyenek az ünnepi fogások

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese az InfoRádióban arról beszélt, mire figeljünk a nyers húsok, halak és tojás esetén annak érdekében, hogy semmilyen emésztőrendszeri panasz, megbetegedés ne árnyékolja be az adventi és karácsonyi időszakot.
 

Időben vásároljunk be karácsonyra – van bolt, ami ki sem nyit 24-én

Szinte minden vizsgált fényfüzér veszélyes

Sorra mondanak le a szilveszteri tűzijátékról a cseh városok

VIDEÓ
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.23. kedd, 18:00
Blanckenstein Miklós
nyugalmazott katolikus pap
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden

Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden

Sikeresen lezajlottak a német TDW és a Stark Defence hadiipari vállalatok első élestesztjei a Virtus típusú kamikazedrónnal, megnyitva ezzel az utat az új drónfegyverek rendszerbe állítása előtt a Bundeswehrnél. A helyi hatóságok közleménye szerint Ukrán dróncsapás ért két hajót és két stéget az oroszországi Krasznodari régió fekete-tengeri partvidékén – írja a Sky News. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat

Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat

Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Email by 'A' from 'Balmoral' asked Ghislaine Maxwell for 'inappropriate friends', Epstein files show

Email by 'A' from 'Balmoral' asked Ghislaine Maxwell for 'inappropriate friends', Epstein files show

The emails do not indicate any wrongdoing. The BBC has contacted Andrew Mountbatten-Windsor's team for a response.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 23. 16:12
Holttestet talált egy túrázó Tokaj térségében
2025. december 23. 15:33
A januártól életbe lépő változásokról szól az idei utolsó Kormányinfó – élőben!
×
×
×
×