Ünnepi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Sikeresen lezajlottak a német TDW és a Stark Defence hadiipari vállalatok első élestesztjei a Virtus típusú kamikazedrónnal, megnyitva ezzel az utat az új drónfegyverek rendszerbe állítása előtt a Bundeswehrnél. A helyi hatóságok közleménye szerint Ukrán dróncsapás ért két hajót és két stéget az oroszországi Krasznodari régió fekete-tengeri partvidékén – írja a Sky News. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.