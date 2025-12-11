Novemberben folytatódott a lakbérek csökkenése

A tájékoztatás szerint éves szinten a bérleti díjak emelkedtek, országosan 6,2 százalékkal, Budapesten pedig 5,6 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben kiemelte: szeptember óta jelentős változás van az albérletpiacon az elsőlakás-vásárlóknak kedvezményes hitelt biztosító Otthon Start program hatására. Év elején az állampapír-megtakarításukat az albérletpiacra irányító befektetési célú vásárlók reménykedhettek a drágulásban, de

az Otthon Start program indulása rengeteg bérlőt „szívott ki” az albérletpiacról. Ritka, hogy három egymást követő hónapban csökken a lakbérindex,

legutóbb 2020-ban, a járvány időszakának közepén történt ilyen - tette hozzá.

Az albérletpiaci drágulás kifulladásához a kereslet és a kínálat idei változása is hozzájárult. Az ingatlan.com adatai szerint 2025-ben a kiadó lakások iránti kereslet 13,8 százalékkal csökkent 2024-hez képest.

A fővárosi kerületekben 14,4 százalékos, a vármegyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban 16,7 százalékos visszaesés tapasztalható, a városokban pedig 7,9 százalékkal csökkent a kiadó lakások iránti telefonos érdeklődések száma.

Ezzel párhuzamosan nőtt a friss kínálat. Idén több mint 90 ezer kiadó lakást hirdettek a tulajdonosok és az ingatlanközvetítők, 7 százalékkal többet, mint 2024-ben. Idén januárban 16,6 ezer hirdetésből válogathattak, akik kiadó lakást vagy házat kerestek, mostanra az albérletkínálat a 17,7 ezret közelíti, ami szintén lassítja a drágulás tempóját. A kereslet gyengülése és a kínálat bővülése együttesen javította a bérlők helyzetét az év második felében.

Januárban az éves albérletdrágulás tempója a KSH-ingatlan.com lakbérindex adatai szerint országosan és Budapesten is 9-10 százalék körül alakult, idén novemberre viszont 5-6 százalékra csökkent.

Az ingatlan.com adatai szerint

december elején Budapesten a bérleti díjak középértéke havi 260 ezer forintot tett ki.

A legnagyobb kínálattal rendelkező kerületek közül a XIII. kerületben 260 ezer, míg a XI. kerületben 270 ezer forint a mediánérték. A legdrágább városrész a II. kerület 362 ezer forinttal, a legolcsóbb pedig a XXIII. kerület 180 ezer forintos medián lakbérrel.

A vármegyeszékhelyek közül Debrecenben 230 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécsen és Veszprémben 180 ezer, Szegeden 179,5 ezer, Kecskeméten 160 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer a havi bérleti díjak középértéke.