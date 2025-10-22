ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.17
usd:
335.59
bux:
104052.24
2025. október 22. szerda Előd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2025. május 20.Képviselők az Országgyűlés plenáris ülésén az Alkotmánybíróság új tagjairól tartott titkos szavazás előtt 2025. május 20-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Érkezik az elállási gomb az appos szerződésekbe, változás jön a gyermekvédelemben

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Törvényjavaslatok vitájával folytatta munkáját szerdán az Országgyűlés.

Folytatja a versenyfutást a digitalizációval az Országgyűlés: a képviselők megtárgyaltak egy olyan törvénymódosítást, amelynek értelmében a fogyasztónak még a szerződés aláírása előtt személyre szabott tájékoztatást kell kapnia a pénzügyi szolgáltatásról, illetve az online vagy mobilapplikáción kötött szerződések esetében biztosítani kell egy jól látható elállási funkciót.

"A szabály célja az, hogy a fogyasztót ne hozzuk nehezebb helyzetbe a szerződéskötéshez képest, ha a szerződésből ki akar lépni" – fogalmazott a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára. Ezt a speciális elállási, felmondási funkciót jól látható és a fogyasztó számára is könnyen hozzáférhető módon kell elhelyezni, és az elállásra, illetve a felmondásra nyitva álló határidő alatt folyamatosan elérhetőnek kell lennie. Összegezésként elmondható, hogy ahhoz, hogy a fogyasztók a pénzügyi szférában távértékesítés útján kínált szolgáltatásokat vegyenek igénybe, a fogyasztói bizalom további erősítésére van szükség – ismertette a legfontosabb változásokat előterjesztői expozéjában Fónagy János.

A Fidesz vezérszónoka, Bánki Erik úgy fogalmazott, hogy a módosítások egyfajta biztonsági hálót alkotnak a pénzügyi szférában történő távértékesítéskor. A KDNP-s Hollik István kiemelte, hogy

a változtatásoknak köszönhetően a jövőben az elektronikus csatornán folytatott kommunikáció is igazolható lesz.

A DK-s Földi Judit is egyetértett a módosításokkal, ő felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több a megtévesztő honlap, amelyekkel szemben meg kell védeni a fogyasztókat. A Jobbik vezérszónoka, Z. Kárpát Dániel szerint szükség lenne a szolgáltatás időszakos elérhetetlenné tételére az olyan online áruházak esetében, amelyek a vásárlók sürgetésével próbálják növelni a forgalmukat.

Gyermekvédelem, háziorvosok, oltásellenes perek

Lehetővé teszik az egészségügyi adatbázisok összekapcsolását, így gyorsabb és hatékonyabb lesz a döntések előkészítése. A családvédelmi és gyermekjóléti központ, valamint a gyámhatóság lekérdezheti, hogy folyik-e olyan büntetőeljárás a szülő ellen, ami veszélyezteti a gyermek biztonságát – ismertette a változásokat előterjesztő expozéjában Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.

Módosul az oltásmentesség rendszere is.

A bíróságok ezentúl nem fogadhatnak be keresetet a háziorvosok szakvéleményének pótlására, hogy ne vonják el a gyógyítókat a betegellátástól.

A törvény emellett lehetőséget ad arra, hogy 2026 tavaszáig az egyetemi fenntartású egészségügyi szolgáltatók is nyújthassanak közfinanszírozott CT és MRI vizsgálatokat.

Szintén újdonság, hogy a betegek tájékoztatását mesterséges intelligencián alapuló rendszerek is segíthetik, a digitális bizonyítványokat pedig 2025-től a tanulók akár 80 évig elérhetik majd online, tehermentesítve ezzel az iskolákat és a hivatalokat.

A vitában a fideszes Pesti Imre egyebek mellett kijelentette, hogy a védőoltások hatásosságának megkérdőjelezése komolytalan divat. A KDNP-s Vejkey Imre üdvözölte, hogy a családvédelmi és a gyermekjóléti szolgálat megismerheti a látókörébe került szülők bűnügyi személyes adatait. A DK nem támogatta az indítványt, mert adatvédelmi aggályai vannak, jelezte a párt vezérszónoka, Komáromi Zoltán.

A Mi Hazánk képviseletében felszólaló Dócs Dávid azt mondta, hogy az emberekre kellene bízni, beoltatják-e magukat vagy a gyermeküket.

Ukrajnában és Romániában kanyarójárvány volt, Ausztrián és Szlovénián szamárköhögés söpört végig, több nyugati ország gondolkodik a kötelező oltási rendszer visszaállításán és az Egészségügyi Világszervezet is a magyar rendszert javasolja – válaszolta neki Takács Péter államtitkár.

A meddőségkezelés és az ivarsejt-adományozás szabályait korszerűsítenék

Ivarsejt adományozásáért nem adható ellenszolgáltatás, ugyanakkor a donor minden költségét meg kell téríteni. Az ivarsejteket csak engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók és kutatóhelyek fogadhatják el, és megszűnik a különbség a férfi és női adományozók között. Szintén

újdonság, hogy a nők a saját petesejtjeiket jogszerűen tárolhatják későbbi felhasználásra

– ismertette a változásokat előterjesztő expozéjában Selmeczi Gabriella fideszes országgyűlési képviselő.

"Aki valaha találkozott olyan párral, akik évek óta küzdenek azért, hogy ez a csoda bekövetkezhessen az ő életükben is, az tudja, hogy ez nemcsak biológiai, hanem lelki és emberi próbatétel is. A meddőség nem választás, hanem egy rendkívül nehéz élethelyzet, amelyet mély és őszinte együttérzéssel, a legmagasabb szintű szakmai hozzáértéssel és állami felelősséggel kell kezelnünk. Ezért mondjuk ki újra és újra, hogy a vágyott gyermekek megszületése nem magánügy, hanem nemzetünk, a magyarság egészének ügye" – fogalmazott..

A javaslat megteremti a petesejtdonáció és a petesejtgyűjtés lehetőségét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozásában

– emelte ki hozzászólásában Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.

A Fidesz vezérszónoka, Pesti Imre szerint a módosításoknak köszönhetően csökkenni fog a külföldön elvégzett meddőségi beavatkozások száma. Most még évente hozzávetőleg 2000 magyar pár megy el a szomszédos országok orvosaihoz, közel 6 milliárd forintot fizetve az ilyen szolgáltatásokért – mutatott rá a kormánypárti politikus.

A DK-s Földi Judit szerint továbbra is hosszúak a várólisták és az életkornál is módosításokra lenne szükség, mert az egész Európai Unióban egyre később szülnek a nők. Ezzel összefüggésben a Mi Hazánk vezérszónoka, Dúró Dóra úgy fogalmazott, hogy a szülési kor későbbre tolódása csökkenti a gyermekvállalási esélyeket, miközben a meddőség civilizációs népbetegséggé vált.

Változnak az alkotmánybírósági törvények

Az alkotmánybírósági határozatokat a testület saját hivatalos lapjában jelentetik meg, ezzel is deklarálva az Alkotmánybíróság függetlenségét. Az Alkotmánybíróság munkatársainak megfelelő javadalmazása érdekében

bevezetik a közszolgálati munkaszerződés jogintézményét.

A volt elnökök további hat, lemondás esetén három havi díjat kapnak, ha legalább két évig a testület tagjai voltak. Az Alkotmánybíróság 2028. január 1-jén az I. kerületi Szent György térre költözik – ismertette a módosításokat az Országgyűlés igazságügyi bizottságának KDNP-s elnöke. Vejkey Imre ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a törvényjavaslat nem kíván változtatni azokon a függetlenséget biztosító hatályos rendelkezéseken, melyek szerint az Alkotmánybíróság költségvetése önálló fejezetet alkot, a költségvetési javaslatát és zárszámadását maga állítja össze, és azt a kormány változtatás nélkül terjeszti be az Országgyűlésnek. Szintén nem változik az sem, hogy az Alkotmánybíróság adott évi költségvetése nem lehet kevesebb az előző évi költségvetésénél.

A kormány támogatásáról Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára biztosította az előterjesztést. A KDNP-s Vejkey Imre arról beszélt, hogy a módosítás megerősíti az Alkotmánybíróság működését és függetlenségét. A Mi Hazánk viszont nem támogatta a javaslatot. Apáti István vezérszónok szerint azért nem, mert inkább a szociális és az egészségügyi dolgozók bérét kellene emelni, nem pedig az Alkotmánybíróság elnökeinek és munkatársainak fizetését. A többi ellenzéki frakció nem szólt hozzá a vitához.

Kezdőlap    Belföld    Érkezik az elállási gomb az appos szerződésekbe, változás jön a gyermekvédelemben

parlament

országgyűlés

vita

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Robert Fico: Brüsszel álljon a budapesti Trump–Putyin-csúcs mellé!

Robert Fico: Brüsszel álljon a budapesti Trump–Putyin-csúcs mellé!
A szlovák kormányfő szerint bizonyítékok vannak arra, hogy megpróbálják megakadályozni a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti, Budapestre tervezett találkozót. A szlovák miniszterelnök szerint Brüsszel és több uniós ország is nyomást gyakorol Magyarországra, hogy tartsa be a Putyin ellen kiadott nemzetközi elfogatóparancsot.
 

Bendarzsevszkij Anton: a budapesti csúcs körüli ellentmondásos amerikai kommunikáció célja az oroszok megtörése is lehet

Putyin megüzente, mi lesz a budapesti békecsúcson

Zelenszkij „jó kompromisszumnak” tartja Trump javaslatát, de kétli, hogy Putyin is

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

Szijjártó Péter: nem Magyarország van elszigetelve, hanem az unió

Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

VIDEÓ
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.22. szerda, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Épül az első Stop Shop Salgótarjánban

Épül az első Stop Shop Salgótarjánban

Megkezdődött Salgótarján első STOP SHOP bevásárlóparkjának építése, amely 7500 négyzetméteren 12 üzletnek ad majd otthont, és várhatóan 100 új munkahelyet teremt a városban - közölte a CPI Property Group.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepőt dolgott mondott Zelenszkij Trump békejavaslatáról: erre ki számított?

Meglepőt dolgott mondott Zelenszkij Trump békejavaslatáról: erre ki számított?

Zelenszkij szerint Trump javaslata a jelenlegi frontvonalak befagyasztására jó kompromisszum lenne.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Children among victims in Russian strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

Children among victims in Russian strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

The drone and missile attacks on Ukraine came as the US president put on hold his plans for an imminent summit in Budapest.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 22. 15:54
Kiss Ambrus: tudomásunk szerint nem lesz Sziget Fesztivál jövőre
2025. október 22. 15:20
Helyszíni videót tett közzé a katasztrófavédelem a szolnoki buszbalesetről
×
×
×
×