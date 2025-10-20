ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.65
usd:
334.26
bux:
103377.1
2025. október 20. hétfő Vendel
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án. Európai Politikai Közösség tagállamainak vezetõi félévente üléseznek.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: hogy lesz olcsóbb a kenyér a Trump-Putyin-találkozótól?

Infostart

Ezt a kérdést próbálta megválaszolni a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök.

"Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér?" - tette fel magának a kérdést Orbán Viktor hétfő reggel a Facebookon, majd meg is kezdett ennek megválaszolásába.

A budapesti békecsúcs bejelentése óta - mint folytatta bejegyzését - "a balos elemzőknek és politikusoknak ez az egy kérdés maradt, amivel kereshetik a kákán a csomót".

"Nézzük hát, hogyan is? Az orosz-ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott. Ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gáz ára, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudtunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása. Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik" - szögezte le.

A magyar gazdaság szerinte végre fellélegezhet a háború végeztével, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez.

"Mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz. Magyarországnak ezért alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon. Tegyünk meg mindent érte!" - nyomatékosította bejegyzésében a miniszterelnök.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: hogy lesz olcsóbb a kenyér a Trump-Putyin-találkozótól?

ukrajna

orbán viktor

trump-putyin-csúcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna adjon át területeket, ha nem akar megsemmisülni - Donald Trump javaslatai
Tudósítónktól

Ukrajna adjon át területeket, ha nem akar megsemmisülni - Donald Trump javaslatai
Ukrajnának területet kell feladnia a békéért – erre sürgette a The Financial Times szerint Donald Trump az ukrán elnököt. Volodimir Zelenszkij pénteken látogatott el a Fehér Házba. Az információk szerint az utóbbi idők barátkozása ellenére feszült volt a beszélgetés.
 

Orbán Viktor: hogy lesz olcsóbb a kenyér a Trump-Putyin-találkozótól?

Robert Fico a békét várja a budapesti találkozótól

Ma akar hadi üzemmódra átállni az EU Szijjártó Péter szerint

Észak-koreaiak után kubaiak: sok távoli ország katonái harcolnak az oroszok oldalán

Az ukrán elnök is bejelentkezett Budapestre

Ukrajnából menekült magyar állampolgárok ellen lép fel Németország

VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb csapás van születőben Oroszország ellen, ez lesz a 19.

Újabb csapás van születőben Oroszország ellen, ez lesz a 19.

Az Európai Unió nagy valószínűséggel még ezen a héten elfogadja az Oroszországgal szembeni 19. szankciós csomagját – jelentette be Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. A döntés akár már ma is megszülethet a Külügyek Tanácsának találkozóján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas változás élesedhet a jogosítványoknál: most szavaznak róla, sokakra kihat a döntés

Hatalmas változás élesedhet a jogosítványoknál: most szavaznak róla, sokakra kihat a döntés

Az egyik legvitatottabb kérdés az idősebb gépjárművezetők helyzetének újraszabályozása volt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Gaza ceasefire still in place after Israel and Hamas accuse each other of breaching deal

Trump says Gaza ceasefire still in place after Israel and Hamas accuse each other of breaching deal

Israel has said it will resume enforcement of the ceasefire after launching air strikes on Gaza in response to what it called Hamas's "blatant violation".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 20. 08:56
A vaddisznóktól már autóval sem jutni A-ból B-be a XII. kerületben - videó
2025. október 20. 07:57
Ma akar hadi üzemmódra átállni az EU Szijjártó Péter szerint
×
×
×
×