Orbán Viktor: hogy lesz olcsóbb a kenyér a Trump-Putyin-találkozótól?

"Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér?" - tette fel magának a kérdést Orbán Viktor hétfő reggel a Facebookon, majd meg is kezdett ennek megválaszolásába.

A budapesti békecsúcs bejelentése óta - mint folytatta bejegyzését - "a balos elemzőknek és politikusoknak ez az egy kérdés maradt, amivel kereshetik a kákán a csomót".

"Nézzük hát, hogyan is? Az orosz-ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott. Ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gáz ára, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudtunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása. Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik" - szögezte le.

A magyar gazdaság szerinte végre fellélegezhet a háború végeztével, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez.

"Mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz. Magyarországnak ezért alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon. Tegyünk meg mindent érte!" - nyomatékosította bejegyzésében a miniszterelnök.