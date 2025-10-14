Kiderült, mi lett a Budapesten véletlenül befogott két vaddisznóval

Hegyvidék önkormányzata a Facebookon számolt be arról, hogy mi lett a vaddisznókkal. Az állatokat véletlenül kapta el a befogó csapda, ami a 444.hu cikke szerint azt jelenti, hogy a szoba méretű ketreccsapda ajtaját ugyanis nem az azt normál esetben kezelő mezőőr eresztette le. A szerkezet magától csapódott le, majd a kiérkező szakemberek megállapították, hogy valaki korábban megpiszkálta a csapszeget, ami megrongálódott, ezért zárult le magától a ketrec, amiben akkor 2 vaddisznó volt.

Az önkormányzat közölte: az állatok a befogás után pár órán belül kaptak ellátást, illetve a csapdát körbekerítették geotextillel, hogy kevesebb inger érje őket. Hétfő reggel szállították el az egyedeket a csapdából, nem volt rajtuk sérülés, illetve dehidratációnak és éhségnek sem mutatták jeleit, nyugodtak voltak.

"Szigorú protokollt követünk, mindent megfelelően dokumentálunk és minden erre vonatkozó jogszabályt követünk!" - írták a Facebookon.

A 444.hu szerint az állatokat elaltatták.