ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.02
usd:
336.33
bux:
107319.91
2025. november 1. szombat Marianna
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Járványügyi és közbiztonsági veszélyek – nagy összefogás a Balatonnál a vaddisznók miatt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Vadak a lakókörnyezetben címmel szakmai fórumot tartottak Balatonalmádiban, ahol egyebek mellett az is elhangzott, hogy szükségessé vált egy országos szintű, rendészeti keretrendszer kidolgozása, amely egyértelműen meghatározná az önkormányzatok, a rendőrség és a vadásztársaságok hatásköreit abban az esetben, ha például vaddisznók jelennek meg lakott területen.

Az érintett települések vezetői, szakemberek és rendvédelmi szakértők is részt vettek azon a balatonalmádi szakmai fórumon, amelyen arra keresték a választ, mit lehet tenni, ha a vaddisznók a Balatonnál nemcsak az erdőkben, hanem lakókörnyezetben is feltűnnek – írja a veol.hu.

A téma szakértőjeként Nádasdi Róbert Ferenc nyugalmazott rendőr őrnagy tartott előadást a városi vadrendészet kihívásairól és a jogi háttér hiányosságairól. A megjelentek egyetértettek abban, hogy egyre gyakrabban lehet látni vaddisznókat az utcákon vagy a házak között sétálva, amit nem lehet annyiban hagyni. Az állatok sok esetben élelmet keresve jelennek meg a kertekben, parkokban, sőt előfordult, hogy játszóterek közelében is feltűntek.

A szakértők szerint a helyzet több szempontból aggasztó, mert a vaddisznók nemcsak a közbiztonságot veszélyeztetik, hanem

komoly járványügyi kockázatot is jelentenek, mivel terjeszthetik az afrikai sertéspestist.

A belterületi befogásuk vagy a kilövésük jogi kérdéseket vet fel, ugyanis a vadászati törvény csak a kijelölt vadászterületekre vonatkozik. Nádasdi Róbert Ferenc szerint nagy akadályt jelent, hogy az önkormányzatoknak nincsenek eszközeik arra, hogy hatékonyan kezeljék az ilyen eseteket. Úgy véli, most már elengedhetetlen egy országos szintű, rendészeti keretrendszer kidolgozása, amely meghatározná az önkormányzatok, a rendőrség és a vadásztársaságok hatásköreit.

A találkozón a megjelent polgármesterek megosztották, milyen tapasztalataik vannak. Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere például arról számolt be, hogy a településen vadbefogó ketreceket helyeztek ki, amelyekkel már csaknem harminc vaddisznót sikerült befogni, majd elszállítani. Sárdi Máté, Lovas polgármestere pedig a klímaváltozás hatásaira hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy az egyre enyhébb telek és a bőséges táplálékforrás miatt a vaddisznók szaporodási ciklusa megnőtt, már évente kétszer is párosodhatnak, így a populáció gyorsan növekszik. Bár a vadásztársaságok teljesítik a kilövési terveket, a lovasi polgármester szerint ez a belterületek biztonságát nem oldja meg.

A Balaton északi-partja sajátos természeti adottságai miatt különösen érintett: a dombos, erdős részek szinte összeérnek a településekkel, így az állatok természetes mozgása könnyen belterületre vezet.

A közösségi médiában egyre több videó és bejegyzés jelenik meg arról, hogy vaddisznócsaládok nappal is átvonulnak Balaton-parti települések utcáin.

A találkozón a polgármesterek megállapodtak abban, hogy közös javaslatot dolgoznak ki a Belügyminisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság felé, amely szabályozná a városi vadrendészet működését és az önkormányzatok jogköreit. Emellett felmerült egy regionális vadrendészeti egység létrehozása is, amely megfelelő képzettségű szakemberekkel segítené a térség településeit.

Kezdőlap    Belföld    Járványügyi és közbiztonsági veszélyek – nagy összefogás a Balatonnál a vaddisznók miatt

balaton

védelem

település

vaddisznó

biztonsági kockázat

járványügyi intézkedések

lakókörnyezet

vadrendészet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lakáskiadási ügy miatt szorongatják a brit pénzügyminisztert

Lakáskiadási ügy miatt szorongatják a brit pénzügyminisztert
Újabb kellemetlen botránnyal találta szembe magát a brit kormányfő – ezúttal a pénzügyminisztere került célkeresztbe, mert szabálysértő módon adta bérbe a londoni házát, miután családjával beköltözött a Downing Street 11-be. Ez nem az első ilyen eset, de Keir Starmer egyelőre kitart mellette.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új fejezet kezdődhet Ázsiában: a dél-koreai elnök hatalmas lehetőséget lát, Amerika riválisának segítségét kéri

Új fejezet kezdődhet Ázsiában: a dél-koreai elnök hatalmas lehetőséget lát, Amerika riválisának segítségét kéri

I Dzsemjong dél-koreai elnök Kína támogatását kérte az Észak-Koreával való párbeszéd újrakezdéséhez az Ázsia–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) Kjongdzsuban tartott csúcstalálkozója utáni kétoldalú egyeztetésen, ahol Hszi Csin-ping kínai elnök ígéretet tett a két ország közötti kapcsolatok erősítésére és a közös kihívások leküzdésére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró

Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró

Nyolcvanhat éves korában elhunyt a finn Pentti Nikula, a férfi rúdugrás korábbi világcsúcstartója - adta hírül a helsinki Ilta-Sanomat című újság.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew should answer Epstein questions in US, Democrats say

Andrew should answer Epstein questions in US, Democrats say

Members of a panel investigating late sex offender Jeffrey Epstein say the former prince should "come clean".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 1. 09:45
Lángolt a szomszéd kertje és még neki állt feljebb - jöttek a rendőrök
2025. november 1. 08:53
Hosszú időre leáll az Ügyfélkapu+ és a DÁP
×
×
×
×