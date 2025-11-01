Járványügyi és közbiztonsági veszélyek – nagy összefogás a Balatonnál a vaddisznók miatt

Az érintett települések vezetői, szakemberek és rendvédelmi szakértők is részt vettek azon a balatonalmádi szakmai fórumon, amelyen arra keresték a választ, mit lehet tenni, ha a vaddisznók a Balatonnál nemcsak az erdőkben, hanem lakókörnyezetben is feltűnnek – írja a veol.hu.

A téma szakértőjeként Nádasdi Róbert Ferenc nyugalmazott rendőr őrnagy tartott előadást a városi vadrendészet kihívásairól és a jogi háttér hiányosságairól. A megjelentek egyetértettek abban, hogy egyre gyakrabban lehet látni vaddisznókat az utcákon vagy a házak között sétálva, amit nem lehet annyiban hagyni. Az állatok sok esetben élelmet keresve jelennek meg a kertekben, parkokban, sőt előfordult, hogy játszóterek közelében is feltűntek.

A szakértők szerint a helyzet több szempontból aggasztó, mert a vaddisznók nemcsak a közbiztonságot veszélyeztetik, hanem

komoly járványügyi kockázatot is jelentenek, mivel terjeszthetik az afrikai sertéspestist.

A belterületi befogásuk vagy a kilövésük jogi kérdéseket vet fel, ugyanis a vadászati törvény csak a kijelölt vadászterületekre vonatkozik. Nádasdi Róbert Ferenc szerint nagy akadályt jelent, hogy az önkormányzatoknak nincsenek eszközeik arra, hogy hatékonyan kezeljék az ilyen eseteket. Úgy véli, most már elengedhetetlen egy országos szintű, rendészeti keretrendszer kidolgozása, amely meghatározná az önkormányzatok, a rendőrség és a vadásztársaságok hatásköreit.

A találkozón a megjelent polgármesterek megosztották, milyen tapasztalataik vannak. Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere például arról számolt be, hogy a településen vadbefogó ketreceket helyeztek ki, amelyekkel már csaknem harminc vaddisznót sikerült befogni, majd elszállítani. Sárdi Máté, Lovas polgármestere pedig a klímaváltozás hatásaira hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy az egyre enyhébb telek és a bőséges táplálékforrás miatt a vaddisznók szaporodási ciklusa megnőtt, már évente kétszer is párosodhatnak, így a populáció gyorsan növekszik. Bár a vadásztársaságok teljesítik a kilövési terveket, a lovasi polgármester szerint ez a belterületek biztonságát nem oldja meg.

A Balaton északi-partja sajátos természeti adottságai miatt különösen érintett: a dombos, erdős részek szinte összeérnek a településekkel, így az állatok természetes mozgása könnyen belterületre vezet.

A közösségi médiában egyre több videó és bejegyzés jelenik meg arról, hogy vaddisznócsaládok nappal is átvonulnak Balaton-parti települések utcáin.

A találkozón a polgármesterek megállapodtak abban, hogy közös javaslatot dolgoznak ki a Belügyminisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság felé, amely szabályozná a városi vadrendészet működését és az önkormányzatok jogköreit. Emellett felmerült egy regionális vadrendészeti egység létrehozása is, amely megfelelő képzettségű szakemberekkel segítené a térség településeit.