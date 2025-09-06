Rémálom a Keletinél: a gyalogosok közé hajtott a zebrán az ámokfutó taxis – videó

Egy olvasója fedélzeti kamerája által, a Keleti pályaudvarnál rögzített videót tett közzé a Budapesti Autósok. A jelenet, mint írják, igen tanulságos.

A felvétel az esti órákban készült, és a beszámoló szerint egy ideje már pirosat mutatott a lámpa a Kerepesi úton, a Festetics György utcai gyalogosátkelőnél, így az emberek megindultak keresztbe a több sávos úton.

Egy taxis azonban úgy döntött, hogy se a jelzőlámpa, se a több tucat gyalogos nem állhat az útjába, és szabálytalanul továbbhaladt. Ezt követően a meglepetés nem váratott sokáig magára, ugyanis a taxi mögött pont egy rendőrautó haladt. Az egyenruhások azonnal a nyomába eredtek és pár méter után meg is állították.

Azt nem tudni, mekkora büntetést kapott a sofőr, de az biztos, hogy a rend őrei nem dicsérték meg.