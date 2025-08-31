ARÉNA
A group of friends excitedly splashing in the water on a day out at the lake together.
Nyitókép: TommL/Getty Images

Itt a vége: búcsút inthetünk több fürdőhelynek

Infostart

Hamarosan véget ér a nyári fürdőszezon Budapesten: a Római és a Pünkösdfürdői strand, valamint a Duna-parti szabadstrand is bezár. Egyes helyeknél felújítás miatt akár évekig sem lehet majd fürdőzni, de a legtöbb fürdő továbbra is várja a vendégeket, kedvezményekkel és különleges programokkal.

A nyár utolsó napjaiban több budapesti strand is bezárja kapuit: a Római és a Pünkösdfürdői strand csak a szezon végéig, augusztus 31-ig várja a fürdőzőket. Mindkét helyen reggel 9-től este 19 óráig lehet még pancsolni – hívja fel a figyelmet a Termál Online, amit a Pénzcentrum szemlézett.

A Palatinus Strand medencéi közül a kültéri hullámmedence, strandmedence, kültéri termálmedencék és csúszdák a héten már csak ideiglenesen lesznek nyitva, a fedett rész azonban egész évben üzemel.

Szintén augusztus végéig látogatható a frissen megnyílt Duna-fürdő, a XI. kerületi Árasztó-part szabadstrand, melynek vizét a hatóságok kiválónak minősítették.

A Gellért fürdő viszont októbertől három évre bezár a felújítás miatt, így a turisták és budapesti vendégek hosszú ideig kénytelenek lesznek más fürdőket választani.

A fővárosi fürdők többsége továbbra is nyitva tart. Maradnak az eddig bevezetett kedvezmények is: a diákok 50–80 százalékos, a felnőttek és nyugdíjasok pedig több kedvezményes belépőt is igénybe vehetnek. Emellett szeptember végéig minden nap egy fürdő hosszabbított nyitvatartással, 22 óráig várja a vendégeket – olvasható egyebek mellett.

budapest

fürdő

római-part

strand

gellért fürdő

Thousands demonstrate across Mexico for the 130,000 missing

Thousands demonstrate across Mexico for the 130,000 missing

Thousands march through Mexico's cities urging more government action against enforced disappearances - a problem often linked to drug cartels.

