Itt a vége: búcsút inthetünk több fürdőhelynek

A nyár utolsó napjaiban több budapesti strand is bezárja kapuit: a Római és a Pünkösdfürdői strand csak a szezon végéig, augusztus 31-ig várja a fürdőzőket. Mindkét helyen reggel 9-től este 19 óráig lehet még pancsolni – hívja fel a figyelmet a Termál Online, amit a Pénzcentrum szemlézett.

A Palatinus Strand medencéi közül a kültéri hullámmedence, strandmedence, kültéri termálmedencék és csúszdák a héten már csak ideiglenesen lesznek nyitva, a fedett rész azonban egész évben üzemel.

Szintén augusztus végéig látogatható a frissen megnyílt Duna-fürdő, a XI. kerületi Árasztó-part szabadstrand, melynek vizét a hatóságok kiválónak minősítették.

A Gellért fürdő viszont októbertől három évre bezár a felújítás miatt, így a turisták és budapesti vendégek hosszú ideig kénytelenek lesznek más fürdőket választani.

A fővárosi fürdők többsége továbbra is nyitva tart. Maradnak az eddig bevezetett kedvezmények is: a diákok 50–80 százalékos, a felnőttek és nyugdíjasok pedig több kedvezményes belépőt is igénybe vehetnek. Emellett szeptember végéig minden nap egy fürdő hosszabbított nyitvatartással, 22 óráig várja a vendégeket – olvasható egyebek mellett.