A magyar Erste kérésére kiveszik a cég kisfilmjéből a Budapest Pride-ot ábrázoló részt

Európa a bátorságon, a szolidaritáson és a jövő aktív alakításának képességén alapszik – ez a mondat olvasható az Erste Hungary Zrt. nemrég a YouTube-ra feltöltött videójának leírásában. Az egy percnél alig hosszabb anyag az elmúlt évszázadok európai történelmének fontos eseményeit villantja fel sorban: láthatjuk a kétségek közt őrlődő Jeanne d’Arcot, az Athén demokráciává válása előtti pillanatokat, az 1968-as prágai tavasz során bevonuló szovjet tankok egyikét, a tipródó Marie Curie-t, a lengyel Szolidaritás megszületését, majd eljutunk a 2025 Budapestjét mutató képkockákig, amelyeken egy kabátja alatt szivárványos zászlót rejtő, ijedt, fiatal nő látható, majd felbukkan a budapesti Lánchídon átsétáló Pride-menet is. A film üzenete: „Európa a bátorságra, a szolidaritásra és a jövő alakítására épül.”

Az Index megkereste az Erstét, hogy a nagy jelentőségű európai események sorába miért került be és kapott kiemelt helyet a Budapest Pride, és Margarita Thiel, az Erste Group vállalati kommunikációs vezetője válaszában jelezte, hogy a kisfilm az Alpbachi Európai Fórumra készült, amely összehozza a tudomány, a politika, az üzleti élet és a kultúra vezetőit és gondolkodóit, hogy megvitassák és alakítsák Európa jövőjét.

„Az Erste Bank Hungary kérését megértve és tiszteletben tartva, kicseréljük azokat a részeket, amelyek nem ugyanazt jelentik minden magyar ember számára, és amelyeket más történelmi események jobban is megjeleníthettek volna Magyarországon” – áll az Erste Group válaszában.