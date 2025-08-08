ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
338.79
bux:
104286.14
2025. augusztus 8. péntek László
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Budapest Airport

Forgalmi változások Ferihegyen – ezekre kell figyelni ezentúl

Infostart

Befejeződtek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér infrastrukturális fejlesztései, melyek részeként új forgalmi szabályok és parkolási rend lép életbe a terminálok környékén – közölte a Budapest Airport.

Augusztus 8-án befejeződött a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető forgalmi híd és az indulási szint felújítása. A felújítási munkálatok során cserélték a dilatációkat, a hídszigetelést és a víznyelőket, megerősítették a híd szerkezetét, valamint újraépítették a gyengeáramú nyomvonalakat és átépítették a sorompószigeteket is. A felújításnak köszönhetően a terület hosszú távon is alkalmassá vált a növekvő forgalom biztonságos kiszolgálására – olvasható a bud.hu-n.

A híd újranyitását követően augusztus 8-ától az indulási szinten az alábbi változások lépnek életbe:

  • az indulási szintre átmenetileg csak az 5 tonna össztömeget meg nem haladó járművek hajthatnak fel;
  • a járművek a járdaszigettel párhuzamosan szállíthatják ki utasaikat;
  • a 100E buszok továbbra is az érkezési szint külső ívére érkeznek, a belváros felé változatlan helyéről, az érkezési szint belső ívéről indulnak;
  • a turistabuszok, a felújítás során már megszokott módon, a Busz Terminálban szállíthatják ki vagy vehetik fel az utasokat.

Augusztus 15-étől az érkezési szinten is változik a forgalmi rend a terület jobb kihasználtsága érdekében:

  • az érkezési szint közúti előterét kizárólag a BKK által üzemeltetett buszjáratok;
  • a taxi szolgáltatás végzésére engedéllyel rendelkező taxitársaságok és járművek;
  • az NT engedéllyel rendelkező szolgáltatók, valamint
  • a hatósági járművek vehetik igénybe.

A járművek a járdaszigettel párhuzamosan vehetik fel utasaikat – írják.

A külön engedéllyel nem rendelkező személyautók számára a Budapest Airport dedikált zónát alakított ki a termináltól egy-két perc sétára található Terminál Parkolóban. A területet az utasok napi egy alkalommal 5 perc időtartamra ingyenesen igénybe vehetik.

A mozgáskorlátozott kártyával rendelkező, csökkent mozgásképességű utasok továbbra is használhatják az érkezési és indulási szinten kialakított mozgáskorlátozott parkolóhelyeket, ahol számukra a parkolás az első 20 percben díjmentes. A Terminál Parkolóban – ahonnan gyorsan, akadálymentesen elérhető a terminálépület – a mozgáskorlátozott kártyával rendelkező személyautók számára a parkolás az első 60 percben díjmentes. A 2. Terminálon belül kialakított, tágas liftek zavartalanul működnek, és a Budapest Airport továbbra is külön segítséget nyújt speciális igényű utasai számára – olvasható.

Kezdőlap    Belföld    Forgalmi változások Ferihegyen – ezekre kell figyelni ezentúl

parkolás

közlekedés

budapest airport

liszt ferenc nemzetközi repülőtér

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó a hangulat, folytatódik a felpattanás az amerikai tőzsdéken

Jó a hangulat, folytatódik a felpattanás az amerikai tőzsdéken

Főként mínuszban telt a kereskedés ma Ázsiában, míg Európában vegyes mozgásokat láttunk. Idehaza a nyitást követően az OTP történelme során először emelkedett 30 000 forint fölé, majd összejött a mindenkori zárócsúcs is (a BUX indexszel egyetemben), míg a Mol a vártnál rosszabb negyedéves számok hatására mínuszba került. Eközben az amerikai tőzsdék úgy tűnik, hogy a vámháborús híráramlással terhelt hetet pluszban zárhatják.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Őrület, ami a Budapesti Értéktőzsdén folyik: óriásit kaszált, aki most ebbe fektette a pénzét

Őrület, ami a Budapesti Értéktőzsdén folyik: óriásit kaszált, aki most ebbe fektette a pénzét

A budapesti piac forgalma kiemelkedő volt, a BUX-indexet az OTP húzta, és jól teljesített a Richter is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Germany to stop arms sales to Israel that could be used in Gaza after takeover plan approved

Germany to stop arms sales to Israel that could be used in Gaza after takeover plan approved

Gazans say they fear more destruction and displacement, while Israeli hostages' families say their loved ones are "at the mercy of Hamas".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 8. 17:49
Elmegyógyítóba viszik az Orbán Viktor megölésére embert kereső férfit
2025. augusztus 8. 17:26
Hoppon maradhat a patikákban, ha gyógyszerre van szüksége
×
×
×
×