Forgalmi változások Ferihegyen – ezekre kell figyelni ezentúl

Augusztus 8-án befejeződött a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető forgalmi híd és az indulási szint felújítása. A felújítási munkálatok során cserélték a dilatációkat, a hídszigetelést és a víznyelőket, megerősítették a híd szerkezetét, valamint újraépítették a gyengeáramú nyomvonalakat és átépítették a sorompószigeteket is. A felújításnak köszönhetően a terület hosszú távon is alkalmassá vált a növekvő forgalom biztonságos kiszolgálására – olvasható a bud.hu-n.

A híd újranyitását követően augusztus 8-ától az indulási szinten az alábbi változások lépnek életbe:

az indulási szintre átmenetileg csak az 5 tonna össztömeget meg nem haladó járművek hajthatnak fel;

a járművek a járdaszigettel párhuzamosan szállíthatják ki utasaikat;

a 100E buszok továbbra is az érkezési szint külső ívére érkeznek, a belváros felé változatlan helyéről, az érkezési szint belső ívéről indulnak;

a turistabuszok, a felújítás során már megszokott módon, a Busz Terminálban szállíthatják ki vagy vehetik fel az utasokat.

Augusztus 15-étől az érkezési szinten is változik a forgalmi rend a terület jobb kihasználtsága érdekében:

az érkezési szint közúti előterét kizárólag a BKK által üzemeltetett buszjáratok;

a taxi szolgáltatás végzésére engedéllyel rendelkező taxitársaságok és járművek;

az NT engedéllyel rendelkező szolgáltatók, valamint

a hatósági járművek vehetik igénybe.

A járművek a járdaszigettel párhuzamosan vehetik fel utasaikat – írják.

A külön engedéllyel nem rendelkező személyautók számára a Budapest Airport dedikált zónát alakított ki a termináltól egy-két perc sétára található Terminál Parkolóban. A területet az utasok napi egy alkalommal 5 perc időtartamra ingyenesen igénybe vehetik.

A mozgáskorlátozott kártyával rendelkező, csökkent mozgásképességű utasok továbbra is használhatják az érkezési és indulási szinten kialakított mozgáskorlátozott parkolóhelyeket, ahol számukra a parkolás az első 20 percben díjmentes. A Terminál Parkolóban – ahonnan gyorsan, akadálymentesen elérhető a terminálépület – a mozgáskorlátozott kártyával rendelkező személyautók számára a parkolás az első 60 percben díjmentes. A 2. Terminálon belül kialakított, tágas liftek zavartalanul működnek, és a Budapest Airport továbbra is külön segítséget nyújt speciális igényű utasai számára – olvasható.