Még el sem kezdődött a Sziget, de már jól érzik magukat a fesztiválozók

Kedden is folyamatosan érkeztek a fesztiválozók a helyszínre, és már a hivatalos megnyitó előtt mintegy tízezer ember volt a Szigeten. Bár koncertek még nem voltak, de több vendéglátó egység is kinyitott, és sokan a Sziget Beachre is ellátogattak. Az egyik vízparton napozó holland fesztiválozó a rendezvény hangulatát is dicsérte.

„Szerintem már most nagyszerű a fesztivál. Az emberek kedvesek és a hely atmoszférája is klassz, a strand pedig remek helyszín a hűsölésre”

– fogalmazott.

A fesztiválon idén mintegy hatszáz program lesz, és mások mellett fellép Lana Del Rey, Kendrick Lamar, a Gorillaz vagy az Arctic Monkeys is. A nagyszínpadi koncertek mellett számos más helyszínen is programok várják a fesztiválozókat – emelte ki Kádár Tamás főszervező. „Majdnem 60 helyszín van még a nagyszínpadon kívül is” – mondta. Komolyzenei koncertek, színházi és cirkuszi előadások is várják az érdeklődőket.

A nagyszínpad látványvilágát a fellépők is meghatározzák – mondta Benis Dániel műszaki igazgató. Az idei program rock zene orientált – emelte ki. A nézőtér két hektár, 400 négyzetméter ledfal van, a színpadok összmétere pedig 500 négyzetméter. Kádár Tamás arról is beszélt, hogy

a Sziget nemcsak egy zenei fesztivál.

Bevezetik a re:pohár-rendszert, amellyel az eldobható poharak eltűnnek a fesztiválról, és 1,5 millió pohárszeméttel lesz kevesebb. Idén először pedig EcoKempinget is nyitnak a környezetvédelem iránt elkötelezett kempingezőknek – mondta a műszaki igazgató. Szelektív hulladékgyűjtést vezettek be, a telefonok töltését szolgáló állomások pedig napelemmel működnek.

A szigetre több mint 100 országból érkeznek látogatók. A főszervező az előzetes jegyeladások alapján új nézőcsúcsra számít idén. Kádár Tamás abban bízik, hogy az összlátogatószám meghaladja az 500 ezer főt.

Az augusztus 15-ig tartó Szigeten összesen mintegy 8 ezer ember dolgozik, köztük ezer önkéntes. A fesztiválon működő egészségügyi ellátóközpont munkáját mintegy tíz mentőautó, hatszáz fős bázis, és csaknem 45 orvos is segíti. A biztonságot 1200 őr védi, és ezen kívül háromszáz tűzoltó is dolgozik.

Nyitókép: Mónus Márton (MTI)