2026. április 24. péntek György
Egy anyuka ül az asztalnál a két gyerekével, és a telefonját nézi.
Nyitókép: Unsplash

Mobilfüggőség: a cseh szülők harmada telefonozik vacsora közben egy kutatás szerint

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A közös vacsora a cseh szülők 85 százaléka számára fontos rituálé. Ennek ellenére a szülők mintegy egyharmada használ mobiltelefont étkezés közben, noha ez őket magukat is zavarja. Ez derül ki az NMS Market Research felméréséből. A kutatás szerint sok cseh család próbál tudatosan fellépni a telefonhasználat ellen. Tízből négy háztartásban teljesen betiltották a mobilokat az étkezőasztalnál.

Az NMS Market Research kutatása, amely a Tesco Mobile megbízásából készült, arra is rámutat, hogy a közös vacsorák száma korlátozott. A cseh családok több mint fele legfeljebb heti három alkalommal ül le együtt enni.

A válaszadók túlnyomó többsége egyetért abban, hogy a közös étkezés lényege a minőségi együtt töltött idő, lehetőleg képernyők nélkül. Ennek ellenére azok közül, akiket zavar a telefonhasználat az asztalnál, több mint egyharmad elismeri: időnként mégis előveszi a készüléket evés közben.

A közös étkezések gyakorisága a gyerekek életkorával is összefügg. A kisebb, hét év alatti gyerekeket nevelő családok gyakrabban vacsoráznak együtt, sok esetben legalább heti négyszer. Ahogy azonban a gyerekek idősebbek lesznek, ez a szokás ritkul. A 14 év feletti gyerekeknél már csak minden harmadik családnál jellemző a heti négy közös vacsora. A felmérés alapján sok cseh család tudatosan igyekszik korlátozni a telefonhasználatot:

tízből négy háztartásban például teljesen száműzték a mobilokat az étkezőasztaltól, további csaknem 45 százalék pedig igyekszik korlátozni a használatukat.

Ugyanakkor még ezekben a családokban is előfordul, hogy a szabályokat maguk a felnőttek szegik meg: körülbelül minden negyedik szülő időnként kivételt tesz.

Szakértők szerint ez nem meglepő. A telefonhasználat sokaknál automatikus szokássá vált. A folyamatos görgetés, az értesítések ellenőrzése vagy a közösségi oldalak böngészése könnyen rögzül, részben biológiai, részben pszichológiai okok miatt.

A gyerekek sem mindig tartják be a szabályokat. A felmérés szerint körülbelül minden hetedik gyermek egyáltalán nem követi a szülők előírásait a telefonhasználatot illetően az asztalnál. Eközben a szülők kis része – mintegy hat százalék – úgy véli, hogy a mobiltelefonok jelenléte nem zavaró étkezés közben.

A kutatás arra is rávilágít, hogy a mobilhasználat egyre korábban kezdődik.

Csehországban a 11 év feletti gyerekek szinte mindegyikének van már saját telefonja. Bár a szülők ideálisnak leggyakrabban a 8-9 éves kort tartják az első készülék megszerzésére, a valóság ennél korábbi: a gyerekek közel fele már az iskola megkezdése előtt vagy az első osztályban megkapja az első telefonját. A döntés hátterében elsősorban gyakorlati szempontok állnak: a szülők számára fontos a biztonság, a folyamatos kapcsolattartás lehetősége, valamint az, hogy nyomon követhessék gyermekük tartózkodási helyét.

A márciusban végzett felmérésben összesen több mint ezer, 5 és 16 év közötti gyermeket nevelő szülő vett részt.

