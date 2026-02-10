Felébredt a merénylet áldozata, beindult az egymásra mutogatás oroszok, ukránok és lengyelek között

Az orosz hatóságok egy ukrán vagy lengyel nevű, ukrajnai születésű orosz állampolgárt vádolnak Vlagyimir Alekszejev tábornok, a GRU katonai hírszerzés második embere elleni merénylet végrehajtásával.

Alekszejev, akit Nagy-Britannia és az EU az elhíresült 2018-as, Salisbury-i Novicsok-támadás szervezésével vádol, túlélte a merényletet, néhány napja magához tért.

Az Orosz Nyomozóbizottság közben azt állította, hogy az Egyesült Arab Emírségekben elfogták a feltételezett elkövetőt, Ljubomir Korbát, akit ki is adtak Oroszországnak. A hatóság szerint Korbát az ukrán titkosszolgálat, az SZBU szervezte be, „a lengyel titkosszolgálatok közreműködésével”.

Eme verzió szerint a 65 éves férfi Kijevben kapott lőfegyveres kiképzést, lengyel állampolgár fiának is köze volt az akcióhoz, és 30 ezer dollárt ajánlottak neki. Mindez Korba és egy másik vádlott, a 66 éves Viktor Vaszin orosz állampolgár állítólagos beismerő vallomása után derült ki. Korbát az ukrajnai „Ternopilben szervezték be, majd dobták át Oroszországba, a beszervezésben a lengyel titkosszolgálat segített és ehhez felhasználták a 27 éves ifjabb Korbát, Luboszt” – állította a nyomozóhatóság

Ukrajna és Lengyelország is tagadta, hogy köze lett volna a merénylethez – annak ellenére, hogy a brit sajtó arról cikkezett: mennyivel eredményesebb Ukrajna a célzott gyilkosságok terén, mint Oroszország.

Varsó részéről maga a lengyel katonai elhárítás főnöke, Jaroslaw Strozyk tábornok cáfolta a vádat, és azt mondta: azt az orosz közvéleménynek szánták. Lengyelországot azért keverték az ügybe, hogy ezzel azt a benyomást keltsék, hogy Oroszország és Fehéroroszország állandó nyomás alatt van a NATO és a Nyugat részéről. Emellett, „egyfajta visszavágás lehetett azért, mert február elején letartóztatták a lengyel védelmi minisztérium egyik, az oroszok által beszervezett munkatársát”.

Tagadtak az ukránok is – Andrij Szibiha külügyminiszter úgy fogalmazott: „Nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a konkrét tábornokkal. Talán a saját orosz belharcuknak volt köze hozzá.”

Az orosz hatóságok egy harmadik gyanúsítottat is megneveztek, Ziaida Szerebrickaját, aki állításuk szerint Ukrajnába menekült.

Cristo Grozev, a Bellingcat „nyílt forrású” tényfeltáró portál volt orosz nyomozások vezetője és igazgatója, aki napjainkban az orosz alapítású oknyomozó portál, az Insider nyomozásvezetője szerint az egyik gyanúsított Vaszin az orosz FSZB-hez kötődő, megfigyelő eszközöket gyártó cég dolgozója.

„Ő az FSZB által alapított NTC Atlas vezető szakértője volt 2025-ben. A cég immár a Rosztek védelmi-ipari konglomerátum része.” Ezzel azt sugallta, bár nem mondta ki, hogy az oroszok saját, „hamis zászlós” akciójáról volt szó.

A nyomozóhatóság szerint viszont a férfi a Navalij-féle Korrpupcióellenes Alap támogatója és több tüntetésen is részt vett.

Moszkvai állítás szerint Korba már eddig is az ukrán titkosszolgálatnak dolgozott, „kriptovalutában kapott havi javadalmazást” magasrangú katonák megfigyeléséért a moszkvai régióban. A szintén említett Szerebrickaját pedig azzal gyanúsítják, hogy ő adta át Korbának a tábornok lakótömbjének kulcsát.