Repülőn vitték vissza Oroszországba a moszkvai merénylőt

A 66 éves Korba a lövések leadása után Dubajba menekült, ahol a nemzetközi körözés alapján fogták el és szállították vissza orosz földre.

A híradások ellentmondóak arról, hogy ukrán vagy orosz férfiről van szó.

Russia's FSB claims the suspect in the attack on GRU General Alekseyev was extradited from the UAE – 66-year-old Lyubomir Korba. Two accomplices were named. No footage of the attack or wounded general has surfaced. https://t.co/Hnd1wFPe7U pic.twitter.com/XSn0bc1GnE — WarTranslated (@wartranslated) February 8, 2026

A hatóságok két segítőt is azonosítottak: V. Vaszint Moszkvában vették őrizetbe, míg Z. Szerebrickajának sikerült Ukrajnába távoznia.

A támadás során érdekesség, hogy az épület térfigyelő kamerái nem működtek a merénylet idején.

Ukrajna? Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Ukrajna áll a merényletkísérlet mögött, amely szerinte az akcióval a béketárgyalások szabotálását akarta elérni. Ukrajna azt állította, hogy semmi köze nincs a lövöldözéshez.

Alekszejev tábornok állapotát a műtétek után stabilizálták. Az orosz vezetés terrorcselekménynek minősítette az esetet, míg az ukrán fél tagadja az érintettségét. A tábornok a GRU egyik legbefolyásosabb vezetője, aki többek között a Wagner-csoport koordinálásáért is felelt.

Alekszejev főnöke, Igor Kosztyukov admirális, a GRU vezetője vezette az orosz delegációt az Ukrajnával Abu Dzabiban folytatott, a lehetséges békeegyezmény biztonsági vonatkozásairól szóló tárgyalásokon.