2026. február 8. vasárnap
Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által 2026. február 6-án közreadott, videófelvételrõl készített kép Vlagyimir Alekszejev altábornagyról, az orosz hadsereg hírszerzésért is felelõs fõparancsnokságának (GRU) magas rangú vezetõjérõl 2023. június 23-án egy ismeretlen oroszországi helyszínen. Alekszejevet 2026. február 6-án többször meglõtték egy moszkvai társasházban, a rendõrség közlése szerint kórházba szállították, az elkövetõt nagy erõkkel keresik.
Nyitókép: -

Repülőn vitték vissza Oroszországba a moszkvai merénylőt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy az Egyesült Arab Emírségek kiadta Oroszországnak a 66 éves Ljubomir Korbát, akit Vlagyimir Alekszejev altábornagy elleni merénylettel gyanúsítanak. Az orosz katonai hírszerzés helyettes vezetője elleni támadás február 6-án történt egy moszkvai lakóházban.

A 66 éves Korba a lövések leadása után Dubajba menekült, ahol a nemzetközi körözés alapján fogták el és szállították vissza orosz földre.

A híradások ellentmondóak arról, hogy ukrán vagy orosz férfiről van szó.

A hatóságok két segítőt is azonosítottak: V. Vaszint Moszkvában vették őrizetbe, míg Z. Szerebrickajának sikerült Ukrajnába távoznia.

A támadás során érdekesség, hogy az épület térfigyelő kamerái nem működtek a merénylet idején.

Alekszejev tábornok állapotát a műtétek után stabilizálták. Az orosz vezetés terrorcselekménynek minősítette az esetet, míg az ukrán fél tagadja az érintettségét. A tábornok a GRU egyik legbefolyásosabb vezetője, aki többek között a Wagner-csoport koordinálásáért is felelt.

Alekszejev főnöke, Igor Kosztyukov admirális, a GRU vezetője vezette az orosz delegációt az Ukrajnával Abu Dzabiban folytatott, a lehetséges békeegyezmény biztonsági vonatkozásairól szóló tárgyalásokon.

moszkva

merénylet

gru

