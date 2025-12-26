ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 26. péntek
Cseh stílusú söröskorsók sorakoznak egy asztalon.
Nyitókép: Unsplash

Boldog „szűretésnapot” – fél évszázada született a keleti blokk első alkoholmentes söre

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Ötven éve főzték Csehszlovákiában az első alkoholmentes sört, a Pitót, az elsőt az egész keleti blokkban, továbbá Németország és Svájc után a harmadikat Európában. Fél évszázad elteltével, 2024-ben Szlovákiában 768 ezer hektoliter alkoholmentes és radler sört állítottak elő a közel hárommillió hektoliteres össztermelésből.

A Pito elnevezés a sör és az autó szavak szlovák megfelelőinek összetételéből keletkezett. Szlovákia területén először az ógyallai sörgyárban gyártották. Elsősorban a hivatásos gépjárművezetőknek szánta az ország vezetése, de egyáltalán nem lett széles körben népszerű, ezért néhány év elteltével fokozatosan leállították a gyártását. Ma viszont a lakosság több mint negyede kedveli az alkoholmentes és a radler söröket – jelentette ki Vladimír Machalík, a Szlovákiai Sör- és Malátagyártók Szövetségének ügyvezető igazgatója.

„Akkoriban még senki sem hallott az alkoholmentes sörről. Ha szóba került, sokan a homlokukat kocogtatva mutatták, mekkora őrültségnek tartják már az ötletet is. Főleg a hivatásos sofőröknek szánták, de reklámozták a vasutasok, a buszsofőrök és a gyári munkások között is. Kevés sikerrel” – tette hozzá Vladimír Machalík.

Az ötlettel a Sörgyárak Vezérigazgatósága állt elő, a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottsága pedig jóváhagyta. Gyártását a prágai sörkutató intézet fejlesztette ki. A sör erjedését leállították, amikor alkoholtartalma elérte a fél százalékot, de az íze így már megkapta a jellegzetes malátaízt. Csehországban a Samson sörgyár kezdte gyártani České Budějovicében, Szlovákiában az ógyallai Aranyfácán sörgyár.

A Pito alkoholtartalma mindössze 0,6 százalék volt, ami elhanyagolható. Önkéntesekkel, nőkkel és férfiakkal is tesztelték 1975-ben. Egy és négy liter közötti mennyiséget itattak meg velük, ők nem tudták, hogy alkoholmentes sörről van szó. Negyed óra elteltével vért vettek tőlük, de senkinek sem mutattak ki a vérében alkoholt. A kutatás eredményeit a Malátaipar című ágazati szaklap is közölte.

„Fél évszázad elteltével, 2024-ben Szlovákiában 768 ezer hektoliter alkoholmentes sört és radler sört állítottak elő a közel 3 millió hektoliteres össztermelésből. Már a sörgyárak negyede foglalkozik a gyártásával, beleértve a kis sörfőzdéket is”

– tette hozzá Vladimír Machalík.

A Szlovákiai Sör- és Malátagyártók Szövetségének tagjai a szlovákiai sörgyártás 96 százalékát adják. A társulás 1991-ben alakult, és tagja a The Brewers of Europe ágazati szövetségnek, amely múlt csütörtökön tette elérhetővé a média számára a 2025-ös éves jelentését. Ebből az derül ki, hogy az európai sörpiac, a fogyasztás és az export már ötödik éve folyamatosan csökken. A boltokban, sörözőkben, kávézókban és éttermekben történő sörfogyasztás – amely korábban az Európában elfogyasztott sör mennyiségének egyharmadát tette ki – mára nagyjából egynegyedére esett vissza.

Boldog „szűretésnapot" – fél évszázada született a keleti blokk első alkoholmentes söre

szlovákia

évforduló

csehszlovákia

sör

alkoholmentes

