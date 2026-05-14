2026. május 14. csütörtök Bonifác
Nyitókép: BME

Nemsokára már nem lesznek veszélyesek ezek a háztartásokban is megtalálható tárgyak

Infostart / MTI

Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását - közölte a BME.

Az egyetem hétfői közleménye idézte Géczy Attilát, a BME Elektronikai Technológia Tanszékének munkatársát, aki elmondta, hogy a biológiailag lebontható elektronika területén a magyar kutatócsoport a világ élvonalába tartozik. Míg a nemzetközi versenytársak elsősorban vízben oldható megoldásokkal kísérleteznek, a magyar fejlesztés a komposztálhatóságra fókuszál.

Mint írták, a kutatócsoport eredményeit nemzetközi szinten is elismerik: két párhuzamos fejlesztési projektjük fut a Horizon Pathfinder (Desire4EU) és az M-ERA (Beatrice) uniós pályázati rendszerekben, és az első év után az előbbi projektben 5 különböző innovációt ismert el az Európai Unió.

A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladékmennyiség radikális csökkentése. A hagyományos, veszélyes anyagokat is tartalmazó műanyag komponensekkel szemben az új technológia – amelyben egy győri vállalat is közreműködik – lehetővé teszi, hogy az egyszerűbb áramkörök akár 90, a bonyolultabb alkatrészek, például a vezérlőpanelek 70-90 százaléka lebontható vagy újrahasznosítható legyen. Eddig ezeknek a hulladékoknak az újrahasznosítására nem volt bejáratott folyamat, csak égetéssel tudtak megszabadulni tőlük.

„Az ipari körülmények között végzett komposztálás során szerves anyagú törmelék lesz belőlük, abból már csak egyszerűen ki kell válogatni a fém alkotóelemeket, alkatrészeket” – magyarázta a közleményben Illés Balázs, az Elektronikai Technológia Tanszék vezetője.

Illés Balázs ismertetése szerint az eljárás során a lebontható műanyagok mellett égésgátlókra, növényi forrásból (például kukoricából) származó politejsavra (PLA) és szerkezeterősítő lenvászonra van szükség.

A szakemberek hangsúlyozták: a technológiát nem a nagy élettartamot igénylő területekre – például orvosi műszerekbe vagy autóiparba – szánják, hanem a gyorsan avuló kommersz elektronikai cikkek piacára, ahol az eszközök átlagos élettartama 5-10 év.

A közlemény szerint a több mint 15 éves alapkutatás nyomán elért eredmények iránt már nemzetközi érdeklődés mutatkozik, így a projektben partnerként vesz részt az olasz Arduino vállalat. A konzorcium tagja még a győri Meshining Kft. és a Grenoble-i Egyetem is. A gyártás előnye, hogy nem igényel új gépsorokat, és költségei alacsonyabbak a mostaninál. A projekt jelenleg a szabadalmi bejegyeztetés és a piaci bevezetés előkészítésének szakaszában tart – közölte a BME.

környezetvédelem

technológia

fejlesztés

komposztálás

bme

elektronikai hulladék

Republikon: több oka is van annak, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Míg korábban a fővárosi kerületek egyértelműen illeszkedtek a kertvárosi jobboldal – lakótelepi baloldal vagy a belvárosi liberális – külvárosi munkás sémákba, addig mára Budapest összességében már kevésbé írható le ideológiai kategóriákkal – erre jutott a Republikon elemzése. A fővárosban egy gyorsan változó politikai tér rajzolódik ki, ahol a pártpreferenciákat egyre inkább a rövid távú politikai kínálat, a vezetői hitelesség és az aktuális társadalmi kérdések alakítják. A Republikon elemzője, Fűzfa Csaba beszélt a részletekről az InfoRádióban.
 

Váratlan fordulat gáncsolhatja az idei turisztikai szezont, pedig a foglalások alapján bíztató a kép

Miközben az iráni háború miatt fenyegető olajkrízis Damoklész kardjaként lebeg a turisztikai szektor felett, és a légitársaságok egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat adnak a várható járatsűrűség és jegyárak kapcsán, addig a Danubius Hotels foglalási adataiból egyelőre az látszik, hogy jó éve lehet az ágazatnak. Kovács Balázs, a szállodalánc vezérigazgatója szerint Budapesten a szállodák stabilan magas kihasználtsággal működnek, ugyanakkor több területet is beazonosított, ahol az új kormányzatnak véleménye szerint be kéne avatkoznia: régóta megoldásra vár például a rövidtávú lakáskiadás egységes szabályozása, ahogy a szakképzés területén is reformokat sürget. Amit pedig sokan nem láttak előre jönni, hogy a forint euróval szembeni extrém erősödése az egész szektor profitjából egy jelentős részt kiharaphat. Ennek ellenére a Danubiusnál folytatják azt a fejlesztési tervet, amelynek keretében korszerűsítik szállodáikat, és amelyre az elmúlt öt évben 50 milliárd forintot költöttek saját és piaci forrásból.

Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának

Magyar Péter a kormányülés után jelentette be, hogy a magyar kormány elítéli a támadást, és csütörtökre berendelték Oroszország magyarországi nagykövetét a külügyminisztériumba.

Xi and Trump's first high-stakes meeting in Beijing ends after more than two hours

The US president says the relationship between the superpowers will be "better than ever before" as the two leaders head into bilateral talks.

