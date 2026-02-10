Bejelentés a Space Summiton – „Elindítjuk a HUN-REN átfogó űrkutatási programját”

A magyar kutatók és mérnökök évtizedek óta segítik az űrkutatást. Farkas Bertalan és most már Kapu Tibor személyében két magyar űrhajósunk is van, de technológiában is ott vannak a magyarok, például műholdakkal – sorolta az eddigi eredményeket a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke.

„A legfőbb törekvés pedig az, hogy Magyarország felkerüljön a világ űrtérképére” – tette hozzá Gulyás Balázs. „Az űrkutatás és űrgazdaság nemzetközi és hazai jelentőségének ugrásszerű növekedése nyomán és az eddigi eredményekre támaszkodva eljött az idő, hogy egyesítsük a kutatóhálózatunkon belüli és az egyetemi szférában és azon kívüli erőket. A mostani konferencia éppen ezért nem csupán szakmai találkozó, hanem stratégiai mérföldkő is. Elindítjuk a HUN-REN átfogó űrkutatási programját. Célunk egyértelmű a HUN-rend, a nemzetközi űrkutatási és űripari értéklánc megkerülhetetlen szereplőjévé tenni.”

A Space Summiton, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója hangsúlyozta: az űrkutatás eredményeit a Földön hasznosítjuk. Jakab Roland egy gyakran feltett kérdésre is megadta a választ.

„Miért prioritás az űrkutatás egy ekkora ország számára? A HUN-REN válasza egyértelmű: az űr ma már nem csupán a csillagászatra korlátozódik, hanem a világgazdaság egyik leggyorsabban növekvő pályája. Az OECD adatai szerint minden űrkutatásba fektetett

1 euró átlagosan 6-7 euró gazdasági megtérülést hoz. Ez tehát nem költség, hanem az egyik legmagasabb hozamú befektetésünk.

A HUN-REN vezetésének célja világos a magyar űrkutatási szektor váljon az európai ellátási lánc megkerülhetetlen résztvevőjévé. Minden adottságunk megvan hozzá kiváló kutatók, modern infrastruktúra és friss, sikeres űrbéli tapasztalat.

Kitért a magyar innovációkra, például a sugárzásmérőkre vagy a műholdakra is, és hangsúlyozta, aki kimarad az űriparból, az a XXI. századi iparból maradt ki.

Jakab Roland a mesterséges intelligencia és az űrkutatás összefonódásáról is beszélt: az AI-t digitális asztronautának, az űripart pedig a mesterséges intelligencia legfontosabb tesztkörnyezetének nevezte.