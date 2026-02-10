ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.33
usd:
317.55
bux:
130785
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Érdeklődők nézik a kivetítőn az Axiom-4 küldetés tagjait, köztük Kapu Tibor magyar kutatóűrhajóst szállító SpaceX Dragon űrkapszula leválását a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) a HUNIVERZUM Élményközpontban, a budapesti Millenárison 2025. július 14-én. A SpaceX Dragon megkezdje útját a Föld felé.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Bejelentés a Space Summiton – „Elindítjuk a HUN-REN átfogó űrkutatási programját”

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal rendezte meg a Space Summitot a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat. Az űrkutatási konferencia házigazdája Kapu Tibor, a HUNOR program űrhajósa volt, de az eseményen részt vett Farkas Bertalan is, Charles Simonyi pedig videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket.

A magyar kutatók és mérnökök évtizedek óta segítik az űrkutatást. Farkas Bertalan és most már Kapu Tibor személyében két magyar űrhajósunk is van, de technológiában is ott vannak a magyarok, például műholdakkal – sorolta az eddigi eredményeket a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke.

„A legfőbb törekvés pedig az, hogy Magyarország felkerüljön a világ űrtérképére” – tette hozzá Gulyás Balázs. „Az űrkutatás és űrgazdaság nemzetközi és hazai jelentőségének ugrásszerű növekedése nyomán és az eddigi eredményekre támaszkodva eljött az idő, hogy egyesítsük a kutatóhálózatunkon belüli és az egyetemi szférában és azon kívüli erőket. A mostani konferencia éppen ezért nem csupán szakmai találkozó, hanem stratégiai mérföldkő is. Elindítjuk a HUN-REN átfogó űrkutatási programját. Célunk egyértelmű a HUN-rend, a nemzetközi űrkutatási és űripari értéklánc megkerülhetetlen szereplőjévé tenni.”

A Space Summiton, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója hangsúlyozta: az űrkutatás eredményeit a Földön hasznosítjuk. Jakab Roland egy gyakran feltett kérdésre is megadta a választ.

„Miért prioritás az űrkutatás egy ekkora ország számára? A HUN-REN válasza egyértelmű: az űr ma már nem csupán a csillagászatra korlátozódik, hanem a világgazdaság egyik leggyorsabban növekvő pályája. Az OECD adatai szerint minden űrkutatásba fektetett

1 euró átlagosan 6-7 euró gazdasági megtérülést hoz. Ez tehát nem költség, hanem az egyik legmagasabb hozamú befektetésünk.

A HUN-REN vezetésének célja világos a magyar űrkutatási szektor váljon az európai ellátási lánc megkerülhetetlen résztvevőjévé. Minden adottságunk megvan hozzá kiváló kutatók, modern infrastruktúra és friss, sikeres űrbéli tapasztalat.

Kitért a magyar innovációkra, például a sugárzásmérőkre vagy a műholdakra is, és hangsúlyozta, aki kimarad az űriparból, az a XXI. századi iparból maradt ki.

Jakab Roland a mesterséges intelligencia és az űrkutatás összefonódásáról is beszélt: az AI-t digitális asztronautának, az űripart pedig a mesterséges intelligencia legfontosabb tesztkörnyezetének nevezte.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Bejelentés a Space Summiton – „Elindítjuk a HUN-REN átfogó űrkutatási programját”

űr

hunor

hun-ren

kapu tibor

space summit

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Balázs: döntés született Ukrajna csatalakozásáról Magyarország feje fölött

Orbán Balázs: döntés született Ukrajna csatalakozásáról Magyarország feje fölött

Orbán Balázs szerint Ukrajna EU-csatlakozásáról Magyarország megkérdezése nélkül született döntés, amely súlyos gazdasági és biztonsági következményekkel járna az ország számára. A miniszterelnök politikai igazgatója elutasítja a Zelenszkij-tervet, és azt állítja, Brüsszel és Kijev kormányváltást akar Magyarországon, hogy Ukrajna EU-csatlakozását ne akadályozza a magyar vezetés.
 

Brüsszeli terv készült Ukrajna gyors EU-csatlakozására: az öt pontból három Magyarország semlegesítéséről szól

Orbán Viktor Mezőtúron: a választás tétje, hogy az országnak kormánya lesz-e, vagy helytartója

VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.10. kedd, 18:00
Charaf Hassan
a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Berobbant a világformáló megatrend – Így kereshetsz rajta nagyon sok pénzt

Berobbant a világformáló megatrend – Így kereshetsz rajta nagyon sok pénzt

A tőkepiacon a figyelem jelentős része ma is a paradigmaváltó megatrendek körül forog: mindenki a következő Internetet, az új Elektromos Autót vagy a Mesterséges Intelligencia utódját keresi – azokat a történeteket, amelyek alapjaiban formálják át a világgazdaságot és a geopolitikai erőviszonyokat. Arra viszont már jóval kevesebben gondolnak, hogy nem mindig kell feltalálni a spanyolviaszt, ha a következő nagy durranás felkutatására adjuk a fejünket; egyáltalán nem biztos, hogy egy szexi technológiai újítás lesz a következő világformáló megatrend. Elemzésünk egy ilyen, első ránézésre talán kevésbé izgalmas, mégis már most komoly geopolitikai és piaci hatásokkal járó témát jár körül – egy olyan megatrendet, amely már nem a jövő ígérete, hanem a szemünk előtt kibontakozó folyamat. A szemfüles és korán pozíciót építő befektetők számára ez kifejezetten izgalmas lehetőségeket kínál, elemzésünkben több konkrét részvényt is megvizsgálunk. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas bajban lehet az a nyugdíjas, aki nem tud erről: brutális pénzek forognak kockán

Hatalmas bajban lehet az a nyugdíjas, aki nem tud erről: brutális pénzek forognak kockán

Az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos szabályozás számos buktatót rejt, különösen az élettársi kapcsolatban élők számára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US lawmakers accuse justice department of 'inappropriately' redacting Epstein files

US lawmakers accuse justice department of 'inappropriately' redacting Epstein files

Republican Thomas Massie and Democrat Ro Khanna say the DOJ is not complying with their transparency law.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 08:02
Minden megváltozik az USB-nél
2026. február 10. 07:38
Csendben ugrik a prémium Disney+ élménye
×
×
×
×