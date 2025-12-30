Sötét energia: nagy veszély fenyegeti az emberiséget?

Vita bontakozott ki az utóbbi időben csillagászkörökben az úgynevezett sötét energia körül, újabb kutatások egy része ugyanis arra mutat, hogy az nem egészen úgy viselkedik, mint azt korábban gondolták – írja a BBC alapján a Telex.

A nagy felbolydulást egy dél-koreai kutatócsoport eredményei okozták, amelyek azt sejtetik, hogy az univerzum már nem folytatja a tágulást, ehelyett a gravitációs erő közelebb húzza egymáshoz a galaxisokat, aminek a vége a Nagy Reccs néven ismert jelenség lehet – vagyis az, hogy az univerzum egy ponton magába omlik.

A kutatásban részt vevő tudósok úgy vélik, óriási felfedezést tettek, talán generációk óta a legnagyobbat, míg mások megkérdőjelezik az eredményeket, teljesen figyelmen kívül hagyni azonban ők sem tudták azokat.

Az ősrobbanás óta, ami a tudomány mai állása szerint 13,8 milliárd évvel ezelőtt történt, az univerzum folyamatosan tágult, a csillagászok között uralkodó elmélet pedig az volt, hogy ez a gravitáció hatására lassuló ütemben, de fennmarad. Aztán 1998-ban a kutatók rábukkantak az úgynevezett sötét energiára. A sötét energiáról az akkori felfedezések nyomán az derült ki, hogy ennek léte egyenesen gyorsítja az univerzum tágulását. A sötét energia működésének hosszú távú hatása egyes elméletek szerint az lehet, hogy az univerzumon belül először annyira eltávolodnak egymástól a csillagok, hogy szinte semmi sem lesz látható az éjszakai égbolton, sőt, végül akár az atomokat is szétszakíthatja (ezt hívnák „Nagy Szakadás”-nak).

A sötét energiáról alkotott kép azonban idén tavasszal repedezni kezdett, az arizonai Sötét energia színképelemző műszer (Dark Energy Spectroscopic Instrument – DESI) akkori eredményei azt mutatták, hogy

az eddig kozmológiai állandóként ismert sötét energia nagysága valójában csökkenni kezdett.

Ha ez a változás így folytatódik, akkor végül a sötét energia hatása kevésbé lesz domináns az univerzumban, ezért a világegyetem tágulása nem gyorsul tovább. Ebből az következik, hogy vagy állandó ütemben fog folytatódni a tágulás, vagy egyes modellekben akár meg is állhat, és az univerzum összeomolhat (Nagy Reccs).

Novemberben aztán újabb fejlemény érkezett, ami ebbe az irányba mutat. A Royal Astronomical Society (RAS) közzétette egy dél-koreai csapat kutatását, ami alapján a sötét energia még furcsábban viselkedik, mint azt a tavaszi eredményekből gondolhattuk. A kutatók visszatértek azokhoz a szupernóva-adatokhoz, amelyek 27 évvel ezelőtt először tárták fel a sötét energia létezését. A csoport ahelyett, hogy az akkor detektált szupernóva-robbanásokat egységes fényességi szintűnek tekintette volna, figyelembe vette azoknak a galaxisoknak a korát, ahonnan származtak, és így kiszámították, hogy a szupernóvák milyen fényesek lehettek valójában.

„Ha a sötét energia nem állandó, hanem gyengül, az megváltoztatja a modern kozmológia egész paradigmáját” – mondta a kutatás vezetője.

Az eredmények azt sugallják, hogy a galaxisokat egymástól eltávolító sötét energia gyengül, így pedig lehetséges, hogy végül a gravitáció újra összehúzza a galaxisokat

– ez lenne maga a Nagy Reccs, ami most már felkerült a valószínűségi térképre a Nagy Szakadás mellé az univerzum végét előrejelző elméletek között.

A tudomány képviselői ugyanakkor egyelőre messze nem értenek egyet ebben, a fősodrú paradigma szerint az univerzum továbbra is szinte változatlan sötét energiával gyorsul.