2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
Obesity, unhealthy weight. Nutritionist inspecting a womans waist using a meter tape to prescribe a weight loss diet
Nyitókép: peakSTOCK/Getty Images

Nem szégyen az elhízás, de tenni kell ellene – int a diabetológus

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Hazánkban mintegy 1,2 millió cukorbeteg él, és még megbecsülni is nehéz, milyen gyakoriságúak a 2-es típusú diabéteszt megelőző klinikai állapotok, mint például az inzulinrezisztencia, előfordulása. Sokan azonban még mindig nincsenek tisztában a népbetegség pusztító következményeivel.

Az elhízás és a 2-es típusú diabétesz is népbetegségnek számít Magyarországon – szögezte le az InfoRádióban Lengyel Csaba, a Magyar Diabetes Társaság elnöke, a Szegedi Tudományegyetem Belgyógyászati Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára.

„Több mint 1,2 millió a becsült cukorbetegszám Magyarországon, és a felnőtt lakosság 75 százaléka túlsúlyos vagy elhízott, 39 százaléka elhízott. Ami a legnagyobb problémát jelenti az elhízással kapcsolatban, hogy nem tudatosul az emberekben, a társadalomban sem, hogy ez egy krónikus, kezelendő betegség, olyan, aminek számos szövődménye van, egyik éppen a 2-es típusú diabétesz, a másik a kardiovaszkuláris szívérrendszeri megbetegedések, a harmadik nagy csoportba tartoznak a krónikus vesebetegségek" – mondta a professzor. Ez érinti

  • a légzőszerveket,
  • az emésztőszerveket,
  • a húgy-ivarszerveket,

szinte nincs olyan része a szervezetnek, amit ne károsítana az elhízás.

„A kiváltó ok a mozgásszegény életmód, a nem megfelelő összetételű, minőségű és mennyiségű élelmiszer. Ez társadalmi és globális probléma, az egész világon az. A föld felnőtt lakosságának 50 százaléka túlsúlyos vagy elhízott, és nagyon komplex módon kellene hozzáállni ahhoz – és társadalmi szinten megszervezni –, hogy csökkenteni tudjuk az elhízás kialakulásának a kockázatát. És ezt el kellene kezdeni már gyermekkorban. Tudjuk, hogy

Magyarországon a gyermekek 5 és 18 év között 30 százalékban túlsúlyosak vagy elhízottak.

Ez nagyon nagy baj, mert akik gyermekkorukban elhízottak, azok felnőttkorukban elhízottak, és jóval nagyobb eséllyel szenvednek el infarktust vagy sztrókot, illetve megnövekszik a halálozás kockázata is” – figyelmeztetett Lengyel Csaba, és hozzátette, nem kell szégyellni azt, ha valaki túlsúlyos vagy elhízott, de tenni kell ellene.

