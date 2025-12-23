ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.62
usd:
331.81
bux:
111046.97
2025. december 23. kedd Viktória
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

A különösen magas cukortartamú ételekre vetnének ki adót Németországban

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Nem véletlen, hogy a karácsonyi ünnepekhez időzítve állt elő Schleswig-Holstein tartomány miniszterelnöke egy új adó bevezetésére tett indítványával. Szerinte az úgynevezett cukoradó régóta esedékes politikailag és gazdaságilag egyaránt.

Daniel Günther a Die Welt című lapnak nyilatkozva ismertette minden bizonnyal nagy vitát kiváltó javaslatát. Mindenesetre maga mögött tudhatja a német orvosok érdekvédelmi szervezete, a Marburger Bund támogatását.

Ami a politikai és gazdaság szempontokat illeti, valójában emögött az elhízás elleni küzdelem, illetve az egészségesebb táplálkozás előmozdítása áll. A cukoradó bevezetését a kereszténydemokrata tartományi kormányfő ebből kiindulva szorgalmazza.

Az adó bevezetése régóta esedékes mind politikailag, mind gazdaságilag, mert a túlzott cukorfogyasztás jelentős egészségügyi problémákat és ebből fakadóan hatalmas társadalmi problémákat okoz - indokolta a német parlament felsőháza, a Bundesrat elé a jövő év elejére tervezett előterjesztését a tartományi vezető.

Ő maga és tartománya már példát is mutatott: október közepén Schleswig-Holstein parlamentje már meg is szavazta a különösen cukros üdítőitalokra és energiaitalokra kivetendő adót.

Az újság szerint az adót a magas cukortartalmú élelmiszerekre is kivetnék. Mindehhez azonban szükség van a Bundesrat megfelelő kezdeményezésére. A konzervatív politikus ezt fel kívánja vetni pártja, a CDU februári kongresszusán is.

A Die Welt utalt arra, hogy az említett Marburger Bund már korábban felszólította a kormányt a cukoradó bevezetésére. Egy, a Greenpeace környezetvédelmi szervezet megbízásából készült áprilisi tanulmány szerint a cukorfogyasztás évente közel tizenkét milliárd eurós egészségügyi költségeket okoz.

A tanulmány szerint az adó bevezetése elősegítené a magas cukortartalmú termékek fogyasztásának csökkentését, ezáltal pedig az egészség védelmét.

A túlzott cukorfogyasztás fő kockázatai között pedig a cukorbetegség mellett a magas vérnyomást, továbbá a fogszuvasodást és a fogágybetegségeket említette.

Kezdőlap    Külföld    A különösen magas cukortartamú ételekre vetnének ki adót Németországban

németország

adó

cukor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A különösen magas cukortartamú ételekre vetnének ki adót Németországban

A különösen magas cukortartamú ételekre vetnének ki adót Németországban

Nem véletlen, hogy a karácsonyi ünnepekhez időzítve állt elő Schleswig-Holstein tartomány miniszterelnöke egy új adó bevezetésére tett indítványával. Szerinte az úgynevezett cukoradó régóta esedékes politikailag és gazdaságilag egyaránt.
 

Ezeket tanácsolja a szakértő, hogy biztonságosak legyenek az ünnepi fogások

Időben vásároljunk be karácsonyra – van bolt, ami ki sem nyit 24-én

Szinte minden vizsgált fényfüzér veszélyes

Sorra mondanak le a szilveszteri tűzijátékról a cseh városok

A januártól életbe lépő változásokról szólt az idei utolsó Kormányinfó

A januártól életbe lépő változásokról szólt az idei utolsó Kormányinfó

Az ünnepek miatt szokatlan időben, kedden délután fél 4-től kezdték a Kormányinfót. Orbán Viktor miniszterelnök korábban azt posztolta, hogy az év valószínűleg utolsó kormányülését tartották kedden. A Kormányinfón nem hangzott el nagy bejelentés, elsősorban a januártól életbe lépő változásokat ismertették. A kormányülésen szó esett a Benes-dekrétumokról is, Orbán Viktor tárgyalt szlovák kollégájával az ügyről – mondta Gulyás Gergely.
VIDEÓ
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszahívják a közönségkedvenc rágcsálnivalót

Visszahívják a közönségkedvenc rágcsálnivalót

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) visszahívja a METRO által árult földimogyorót - olvasható a hatóság közleményében. 

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az járt ma igazán jól, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Az járt ma igazán jól, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A részvénypiac forgalma 8,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Email by 'A' from 'Balmoral' asked Ghislaine Maxwell for 'inappropriate friends', Epstein files show

Email by 'A' from 'Balmoral' asked Ghislaine Maxwell for 'inappropriate friends', Epstein files show

The emails do not indicate any wrongdoing. The BBC has contacted Andrew Mountbatten-Windsor's team for a response.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 23. 18:11
Asztana Budapest helyére lépne
2025. december 23. 16:40
Luxustárgyakat nyúlt le a francia elnöki palotából a főkomornyik, majd elkezdte a bizniszt
×
×
×
×