A különösen magas cukortartamú ételekre vetnének ki adót Németországban

Daniel Günther a Die Welt című lapnak nyilatkozva ismertette minden bizonnyal nagy vitát kiváltó javaslatát. Mindenesetre maga mögött tudhatja a német orvosok érdekvédelmi szervezete, a Marburger Bund támogatását.

Ami a politikai és gazdaság szempontokat illeti, valójában emögött az elhízás elleni küzdelem, illetve az egészségesebb táplálkozás előmozdítása áll. A cukoradó bevezetését a kereszténydemokrata tartományi kormányfő ebből kiindulva szorgalmazza.

Az adó bevezetése régóta esedékes mind politikailag, mind gazdaságilag, mert a túlzott cukorfogyasztás jelentős egészségügyi problémákat és ebből fakadóan hatalmas társadalmi problémákat okoz - indokolta a német parlament felsőháza, a Bundesrat elé a jövő év elejére tervezett előterjesztését a tartományi vezető.

Ő maga és tartománya már példát is mutatott: október közepén Schleswig-Holstein parlamentje már meg is szavazta a különösen cukros üdítőitalokra és energiaitalokra kivetendő adót.

Az újság szerint az adót a magas cukortartalmú élelmiszerekre is kivetnék. Mindehhez azonban szükség van a Bundesrat megfelelő kezdeményezésére. A konzervatív politikus ezt fel kívánja vetni pártja, a CDU februári kongresszusán is.

A Die Welt utalt arra, hogy az említett Marburger Bund már korábban felszólította a kormányt a cukoradó bevezetésére. Egy, a Greenpeace környezetvédelmi szervezet megbízásából készült áprilisi tanulmány szerint a cukorfogyasztás évente közel tizenkét milliárd eurós egészségügyi költségeket okoz.

A tanulmány szerint az adó bevezetése elősegítené a magas cukortartalmú termékek fogyasztásának csökkentését, ezáltal pedig az egészség védelmét.

A túlzott cukorfogyasztás fő kockázatai között pedig a cukorbetegség mellett a magas vérnyomást, továbbá a fogszuvasodást és a fogágybetegségeket említette.