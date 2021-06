A tinédzserek sem lesznek meddők a koronavírus elleni oltástól

A gyermekkori immunizáció száz éve működik rutinszerűen a világon: most, hogy a Pfizer oltásával a 12 év fölötti kiskamaszokat is lehet már oltani, a tudósok ismét azt húzták alá, semmiféle veszélyt nem rejt ez a technológia sem. Az mRNS hadrendbe állítása ugyan újfajta megközelítés, de ezek az oltások is pontosan ugyanazzal a mechanizmussal dolgoznak, mint az egyébként aggályok nélkül felvett, egyéb vakcinák. Sejtszinten kizárt, hogy képesek lennének megváltoztatni a DNS-t, ami arra is garancia, hogy sem a pubertás alakulásába, sem pedig a termékenységbe nem tudnak beleszólni.

Nem írja át a DNS-t

"Ezek a részecskék nem okoznak autoimmun megbetegedéseket és terméketlenséget sem. Nincs semmilyen összekötő kapocs a koronavírus elleni oltások és a terméketlenség közt: ez mindössze városi legenda" – mondta el az ABC News-nak Stacy De-Lin nőgyógyász, családtervezési specialista.

A frissen fejlesztett oltások használta platformot a kutatók évtizedek óta vizsgálják, így biztos tudásuk lehet arról, hogy a testbe kerülve az mire képes és mire képtelen:

genetikai beállításainkat biztosan nem tudja módosítani.

Az elölt vagy legyengített kórokozós oltásokhoz képest ezekben nincs is benne az a vírus, amely ellen használják őket: a Pfizer és a Moderna vakcinája is a hírvivő RNS-t, a genetikai hírvivőanyag apró részét használja, amely arra szólítja fel a szervezetünket, hogy kezdje el gyártani a koronavírus felületén található tüskefehérjét. Ez aktiválja az immunrendszert.

Oda sem jut

Egyik vakcina sem avatkozik be a DNS szerkezetébe – abba az anyagba, amely minden embert egyedivé tesz, és amely aztán továbbadódik a következő generációnak. Ez azért van így, mert a DNS a sejtjeinkben él, egy speciális, védett helyen, a sejtmagban, amelynek az mRNS a közelébe sem jut. Egy olyan anyag, amely nem jut be, nem is tudja megváltoztatni azt, ami ott található, ennyire egyszerű. Az mRNS molekula ráadásul azt követően, hogy feladatát elvégezte, távozik is a szervezetből.

Terhesen is biztonságos

Szóbeszéd jellegű tapasztalatok vannak arról, hogy felnőtt nők ciklusára hatást gyakorol a vakcina, de arra nincsen bizonyíték, hogy a menstruációra és a fertilitásra hosszú távú hatása lehetne annak, hogy valakit beoltottak. Ráadásul a menstruációs ciklus időnként minden különlegesebb külső hatás nélkül is megváltozik, így az, hogy valakit oltottak, illetve hogy ugyanekkor a ciklusában változás következett be, véletlen egybeesés is lehet.

Az állapotos nők körében folytatott oltással kapcsolatos tesztek is megerősítik, hogy sem a hormonháztartásban, sem a termékenységben nem okoz változást a vakcina,

amelyet az amerikai járványügyi hivatal, a CDC értékelése szerint terhesség alatt is biztonságos felvenni.

Számtalan nő terhessége zavartalanul zajlott le azt követően, hogy felvette állapotosan az oltást, illetve mér 5000 olyan nőről állnak rendelkezésre adatok, akik azt követően estek teherbe, hogy beoltották őket. Jelenleg semmi nem támasztja alá azt, hogy az oltásoknak bármiféle hatása lehetne a termékenységre.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila