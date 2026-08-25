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Nyitókép: Anchiy/Getty Images

Fegyelmi eljárás indult két magyar kézilabdaklubbal szemben

Infostart / MTI

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) fegyelmi eljárást indított a Motherson Mosonmagyaróvári KC élvonalbeli és a Dunaújvárosi Kohász KA harmadosztályú női klubbal szemben.

Sveda Marcell, az MKSZ versenyszervezési- és monitoring igazgatója a szövetség keddi sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a licenceljárás során mindkét klub valótlan tartalmú nyilatkozatot küldött be.

„Ha egy klub valótlan tartalmú nyilatkozot tesz, az fegyelmi vétséget von maga után. Eljárást kezdeményezünk az MKSZ etikai és fegyelmi bizottságánál, amely

további – akár a kézilabda berkein is túlmutató – intézkedéseket tehet.

A Dunaújváros és a Mosonmagyaróvár küldött be valótlan tartalmú nyilatkozatot, esetükben első fokon elutasítás történt, és fegyelmi eljárást kezdeményeztem, amely jelenleg is folyamatban van” – mondta Sveda.

A Mosonmagyaróvár másodfokon megkapta a licencet az élvonalra, és végül azt is sikerült elérnie, hogy hazai mérkőzéseit továbbra is az óvári UFM Arénában játssza. A sereghajtóként kiesett Dunaújváros nem kapott licencet, és az NB I/B-s indulás lehetőségével sem élt, helyette a harmadosztályban (NB II) szerepel majd.

Sveda hozzátette, a közelmúltban több sportszervezet esetében is megtörtént az, hogy játékosok jelezték, nem kapták meg a munkabérüket. Megjegyezte: sok esetben már az első hónap után jelzik ezt, ilyenkor az MKSZ illetékesei azonnal közlik a sportszervezettel, hogy egy vagy több játékos részéről megkeresés érkezett az elmaradt bérkifizetés miatt.

Hangsúlyozta, az MKSZ klublicenc szabályzatának egyik célja, hogy folyamatosan ellenőrizzék, átvilágítsák a sportszervezeteket, a másik pedig, hogy védjék a sportág egészét.

Sveda emlékeztetett, hogy az elmúlt években két olyan női klub is csődbe ment – a norvég Vipers Kristiansand és a német HB Ludwigsburg –, amely közvetlenül előtte a Bajnokok Ligája négyes döntőjében szerepelt, és egy olyan is – a francia Neptunes de Nantes –, amely az Európa Ligában volt elődöntős.

„Azt tudni kell, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzet nem a legbizalomgerjesztőbb a sport egészét tekintve, és értelemszerűen a kézilabdában sem. Az MKSZ éppen ezért mindent megtesz olyan központi támogatásokkal és segítségnyújtásokkal, amelyek a sportszervezeteket segíthetik” – fogalmazott.

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