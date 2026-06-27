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A vb-trófea a mexikóvárosi Azték Stadionban.
Nyitókép: Manuel Velasquez – FIFA/Getty Images

A vb-csoportkör végórái jönnek – sport a tévében

Infostart / MTI

Reggel 8-kor magyar-lengyel kézilabda-vb-meccs azt utánpótlásnál, majd indul az F1 ausztriai versenyhétvégéje.

M4 Sport

8.00: Kézilabda, női junior-világbajnokság, csoportkör, Magyarország-Lengyelország

10.00: Forma-3, Osztrák Nagydíj, sprintfutam

12.30: Forma-1, Osztrák Nagydíj, 3. szabadedzés

14.00: Forma-2, Osztrák Nagydíj, sprintfutam

16.00: Forma-1, Osztrák Nagydíj, időmérő edzés

18.00: Röplabda, női Európa Liga, elődöntő, Magyarország-Svédország

23.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Anglia-Panama

Duna World/M4 Sport+

18.00 és 20.00: Strandkézilabda, világbajnokság, nők, elődöntő

19.00 és 21.00: Strandkézilabda, világbajnokság, férfiak, elődöntő

23.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Horvátország-Ghána

Sport 1

12.00 és 17.30: Sznúker, Championship League, 6. nap, Leicester

Sport 2

11.00: Cselgáncs, Grand Prix-verseny, 2. nap, Csingtao

19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Boston Red Sox-New York Yankees

Eurosport 1

12.15: Kerékpár, spanyol bajnokság, Sabinanigo, nők

14.00: Kerékpár, francia bajnokság, La Tour Du Pin, nők

17.20: Kerékpár, BMX Európa-bajnokság, Sarrians

Eurosport 2

19.00: Golf, PGA Tour, Travelers Championship, 3. nap, Cromwell

Arena 4

10.45, 12.30 és 13.30: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Holland Nagydíj, időmérő, Moto GP, Moto3, Moto2

14.30: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Holland Nagydíj, MotoGP, sprintfutam

16.00: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Holland Nagydíj, Harley-Davidson Bagger

Match 4

13.00: Tenisz, WTA-torna, Eastbourne, döntő

15.30: Tenisz, ATP-torna, Eastbourne, döntő

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Kezdőlap    Sport    A vb-csoportkör végórái jönnek – sport a tévében

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