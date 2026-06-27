A vb-csoportkör végórái jönnek – sport a tévében

M4 Sport
8.00: Kézilabda, női junior-világbajnokság, csoportkör, Magyarország-Lengyelország
10.00: Forma-3, Osztrák Nagydíj, sprintfutam
12.30: Forma-1, Osztrák Nagydíj, 3. szabadedzés
14.00: Forma-2, Osztrák Nagydíj, sprintfutam
16.00: Forma-1, Osztrák Nagydíj, időmérő edzés
18.00: Röplabda, női Európa Liga, elődöntő, Magyarország-Svédország
23.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Anglia-Panama
Duna World/M4 Sport+
18.00 és 20.00: Strandkézilabda, világbajnokság, nők, elődöntő
19.00 és 21.00: Strandkézilabda, világbajnokság, férfiak, elődöntő
23.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Horvátország-Ghána
Sport 1
12.00 és 17.30: Sznúker, Championship League, 6. nap, Leicester
Sport 2
11.00: Cselgáncs, Grand Prix-verseny, 2. nap, Csingtao
19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Boston Red Sox-New York Yankees
Eurosport 1
12.15: Kerékpár, spanyol bajnokság, Sabinanigo, nők
14.00: Kerékpár, francia bajnokság, La Tour Du Pin, nők
17.20: Kerékpár, BMX Európa-bajnokság, Sarrians
Eurosport 2
19.00: Golf, PGA Tour, Travelers Championship, 3. nap, Cromwell
Arena 4
10.45, 12.30 és 13.30: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Holland Nagydíj, időmérő, Moto GP, Moto3, Moto2
14.30: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Holland Nagydíj, MotoGP, sprintfutam
16.00: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Holland Nagydíj, Harley-Davidson Bagger
Match 4
13.00: Tenisz, WTA-torna, Eastbourne, döntő
15.30: Tenisz, ATP-torna, Eastbourne, döntő