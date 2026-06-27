A vb-csoportkör végórái jönnek – sport a tévében

A balatoni és a horvátországi nyaralás közötti árverseny kérdése minden nyáron felmerül, különösen most, hogy az erősebb forint miatt sokan az adriai pihenést tartják jobb választásnak. Az Adria és a Balaton közötti árverseny kérdése mellett a foglalási, utazási trendekről is kérdeztük a két vezető hazai szállodalánc, a Danubius Hotels és a Hunguest vezérigazgatóját.