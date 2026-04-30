ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
310.23
bux:
133787.99
2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Toni Kroos, a Real Madrid játékosa a labdarúgó Európai Szuperkupa Real Madrid-Eintracht Frankfurt mérkőzésén a helsinki Olimpiai Stadionban 2022. augusztus 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/COMPIC/Petteri Paalasmaa

Visszavárja világbajnok legendáját a Real Madridid

Infostart

Állítólag már folyamatban vannak a konkrét tárgyalások: körvonalazódik Toni Kroos látványos visszatérése a Real Madridhoz.

A The Athletic szerint Kroos természetesen játékosként tér vissza. A 36 éves középpályás a 2024-es Európa-bajnokság után vonult vissza, miután többször is hangsúlyozta, hogy döntése végleges. Mióta szögre akasztotta a cipőjét, a Madrid egyetlen trófeát sem nyert, sem Carlo Ancelotti irányítása alatt a 2024–2025-ös szezonban, sem pedig Xabi Alonso és Álvaro Arbeloa időszakában, a mostani szezonban. (Utóbbira matematikai esély még van, 15 pontot lehet szerezni, öt forduló van hátra, a Barcelona előnye 11 pont a Madriddal szemben.)

A Real Madrid egy Zinedine Zidane-stílusú utat mérlegel Kroos számára, Zidane a visszavonulása után csatlakozott a klubhoz, és sztáredzővé vált, megnyerve a Bajnokok Ligáját is.

„Kroos hasonló tanácsadói szerepkörben kezdhetne, mint a francia, és hivatalos eseményeken is képviselhetné a klubot” – írja a The Athletic. – Még az első csapatnál is elképzelhető valamilyen pozíció, akárcsak egy jövőbeni edzői szerepkör, amellyel Zidane saját útját követné.”

Toni Kroos egyelőre nem nyilatkozik, legfeljebb annyit, hogy a podcastjára és a madridi Toni Kroos Academy futballiskolára koncentrál.

Kezdőlap    Sport    Visszavárja világbajnok legendáját a Real Madridid

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kanada ad majd otthont egy tervezett multilaterális védelmi banknak, amelynek célja, hogy a fokozott geopolitikai kockázatokkal szembesülő országok védelmi beszerzéseit finanszírozza – jelentette be Mark Carney kanadai miniszterelnök.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az erőszakos mozgósítástól való félelem az utóbbi hetekben pánikszerűvé vált.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK terrorism threat level raised to 'severe' following Golders Green stabbing attacks

UK terrorism threat level raised to 'severe' following Golders Green stabbing attacks

The Joint Terrorism Analysis Centre raises the threat from "substantial" - meaning an attack is likely - to "severe", meaning an attack is highly likely in the next six months.

EZT OLVASTA MÁR?
×
