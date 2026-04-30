Visszavárja világbajnok legendáját a Real Madridid

A The Athletic szerint Kroos természetesen játékosként tér vissza. A 36 éves középpályás a 2024-es Európa-bajnokság után vonult vissza, miután többször is hangsúlyozta, hogy döntése végleges. Mióta szögre akasztotta a cipőjét, a Madrid egyetlen trófeát sem nyert, sem Carlo Ancelotti irányítása alatt a 2024–2025-ös szezonban, sem pedig Xabi Alonso és Álvaro Arbeloa időszakában, a mostani szezonban. (Utóbbira matematikai esély még van, 15 pontot lehet szerezni, öt forduló van hátra, a Barcelona előnye 11 pont a Madriddal szemben.)

A Real Madrid egy Zinedine Zidane-stílusú utat mérlegel Kroos számára, Zidane a visszavonulása után csatlakozott a klubhoz, és sztáredzővé vált, megnyerve a Bajnokok Ligáját is.

„Kroos hasonló tanácsadói szerepkörben kezdhetne, mint a francia, és hivatalos eseményeken is képviselhetné a klubot” – írja a The Athletic. – Még az első csapatnál is elképzelhető valamilyen pozíció, akárcsak egy jövőbeni edzői szerepkör, amellyel Zidane saját útját követné.”

Toni Kroos egyelőre nem nyilatkozik, legfeljebb annyit, hogy a podcastjára és a madridi Toni Kroos Academy futballiskolára koncentrál.