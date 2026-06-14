Politikai döntés a világbajnokságon

A BBC szerint a technikai stáb egy tagjának, egy elemzőnek és a futballszövetség nemzetközi osztálya két alkalmazottjának a kérelmét bírálták el utóbb kedvezően. Ugyanakkor a delegáció több tagjának továbbra is vízumgondjai vannak, és Mexikóba érkezve, ahol a válogatott edzőbázisa található, új kérelmet nyújtottak be, hogy beléphessenek az Egyesült Államok területére.

Hat iráni vízumigényét viszont ismét elutasították,

köztük a perzsa állam labdarúgó-szövetségének elnökéét, Mehdi Tajét.

Az iráni válogatott a csoportmérkőzései után rendre kénytelen elhagyni az Egyesült Államokat. Eredetileg a csapat edzőbázisa Arizonában lett volna, ám az Egyesült Államokkal támadt fegyveres konfliktus és a delegáció biztonságával kapcsolatos aggodalmak közepette az iráni fél engedélyt kért – és kapott - a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségtől (FIFA), hogy edzőbázisát Mexikóba költöztessék.

Irán a csoportkörben Inglewoodban játszik először Új-Zélanddal hétfőn, majd Belgiummal június 21-én, végül pedig Seattle-ben Egyiptommal június 26.-án.