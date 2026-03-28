2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
Szimcsák Mira a nyíltvizi úszás csapatversenyében a belgrádi vizes Európa-bajnokságon 2024. június 15-én. A Szimcsák Mira, Fábián Bettina, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf összeállítású magyar csapat aranyérmet nyert.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Nyíltvízi úszó vk: ezüstérmes a magyar váltó

Infostart / MTI

A dobogó második fokára állhatott fel a magyar váltó a nyíltvízi úszók világkupa-sorozatának egyiptomi nyitányán, Somabayen.

A Fábián Bettina, Nagy Napsugár, Kovács-Seres Hunor, Betlehem Dávid négyes alig maradt el a győztes németektől a vk második napján. Az éremszerzés azt jelenti, hogy 2021 óta továbbra is minden egyes vb-n, Eb-n és világkupán ott van a magyar csapat a dobogón - emlékeztetett rá tudósításában a hazai szövetség.

Hosszú idő után először az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf – illetve az Európa-bajnok Mihályvári-Farkas Viktória – nélkül versenyzett a magyar válogatott.

A 20,25 éves átlag életkorú csapat végig tartotta a lépést a németek rutinos négyesével, mellettük még a spanyolok voltak az élbolyban az utolsó váltásig.

A végére német-magyar párharc alakult ki, mert a pénteken 10 kilométeren egyéniben elsőnek és másodiknak célba érő Florian Wellbrock és Betlehem Dávid tempója túl nagy volt a spanyol Mario Mendeznek. A befutó hasonlóan alakult, ezúttal is a német úszó örülhetett a győzelemnek.

„Az egyéni után ma is próbáltam találni valami ellenszert Florianra és a végén lehajrázni, de még mindig nem sikerült" - idézte a szövetség honlapja Betlehemet. „Ki kell értékelni, hol van az az apró lehetőség, amikor meg lehet fogni, mert verseny közben azért egyszer-egyszer éreztem, hogy most van esély... Jó előjel az egész szezonra nézve, hogy ma is végig ott tudtam lenni a lábán. Ők is jönnek az összes világkupára, azaz végig lehet csatázni az évet, és biztos, hogy majd meg lehet verni itt-ott."

„Nagyon vártuk a váltót.

Tudtuk, hogy éremesélyesek vagyunk, és nagyon ügyesen tartotta mindenki a pozícióját, Sugi és Hunor is, nagyon büszkék vagyunk rájuk és a csapatra" – mondta Fábián Bettina.

Az esélyesek közül az olaszok és a franciák ezúttal nem voltak ott a mezőnyben.

A vk egy hónap múlva Ibizán folytatódik. Ott teljes programot lehet majd úszni, így az a viadal egyben Eb-válogató is lesz a magyar úszók számára.

Eredmény, 4x1500 méteres váltó:

1. Németország 1:09:24.6 óra

2. Magyarország 1:09:26.9

3. Spanyolország 1:10:10.90

Orbán Viktor Pécelen: nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

Orbán Viktor a pénteki dupla epizód – és a feszült győri pillanatok – után szombaton folytatta országjárását, a helyszín ezúttal Pécel volt. A kormányfő újra üzent a fórumán megjelent tüntetőknek is.
 

Fél évszázad után újra ember indul a Hold felé, a bázisépítés is tervben van

Az 1960-as években az USA és a Szovjetunió nemcsak a hidegháború különböző frontjain, de a Hold elérésért folytatott versenyben is egymásnak feszült. Most, 53 év elteltével, újból a Hold a cél, bár ez már nem PR-patália, a küldetés is más, és a riválisok sem ugyanazok. Bár Oroszország éppen Ukrajna elfoglalásával és az ellene hozott szankciók hatásaival van elfoglalva, a kék sarokban készülő Egyesült Államok a piros sarokban egy orosz-kínai ellenféllel néz farkasszemet. A meccs tétje pedig már nem egy távoli célszalag átszakítása, hanem az, ki állíthat először sátrat Luna (por)kertjében.

Vaskos meglepetést húzott elő a kalapból Raiffeisen: 230 milliárdos felvásárlással tarolják le a szomszédos piacot

Az osztrák Raiffeisen Bank jelentős akvizícióval erősíti pozícióját a román piacon.

Israeli strike kills journalists in Lebanon, as Yemen says Iran 'dragging country into war'

The Iran-backed Houthi rebels, who seized control of much of north-west Yemen from the internationally-recognised government, earlier fired a missile towards Israel.

