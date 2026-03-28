Nyíltvízi úszó vk: ezüstérmes a magyar váltó

A Fábián Bettina, Nagy Napsugár, Kovács-Seres Hunor, Betlehem Dávid négyes alig maradt el a győztes németektől a vk második napján. Az éremszerzés azt jelenti, hogy 2021 óta továbbra is minden egyes vb-n, Eb-n és világkupán ott van a magyar csapat a dobogón - emlékeztetett rá tudósításában a hazai szövetség.

Hosszú idő után először az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf – illetve az Európa-bajnok Mihályvári-Farkas Viktória – nélkül versenyzett a magyar válogatott.

A 20,25 éves átlag életkorú csapat végig tartotta a lépést a németek rutinos négyesével, mellettük még a spanyolok voltak az élbolyban az utolsó váltásig.

A végére német-magyar párharc alakult ki, mert a pénteken 10 kilométeren egyéniben elsőnek és másodiknak célba érő Florian Wellbrock és Betlehem Dávid tempója túl nagy volt a spanyol Mario Mendeznek. A befutó hasonlóan alakult, ezúttal is a német úszó örülhetett a győzelemnek.

„Az egyéni után ma is próbáltam találni valami ellenszert Florianra és a végén lehajrázni, de még mindig nem sikerült" - idézte a szövetség honlapja Betlehemet. „Ki kell értékelni, hol van az az apró lehetőség, amikor meg lehet fogni, mert verseny közben azért egyszer-egyszer éreztem, hogy most van esély... Jó előjel az egész szezonra nézve, hogy ma is végig ott tudtam lenni a lábán. Ők is jönnek az összes világkupára, azaz végig lehet csatázni az évet, és biztos, hogy majd meg lehet verni itt-ott."

„Nagyon vártuk a váltót.

Tudtuk, hogy éremesélyesek vagyunk, és nagyon ügyesen tartotta mindenki a pozícióját, Sugi és Hunor is, nagyon büszkék vagyunk rájuk és a csapatra" – mondta Fábián Bettina.

Az esélyesek közül az olaszok és a franciák ezúttal nem voltak ott a mezőnyben.

A vk egy hónap múlva Ibizán folytatódik. Ott teljes programot lehet majd úszni, így az a viadal egyben Eb-válogató is lesz a magyar úszók számára.

Eredmény, 4x1500 méteres váltó:

1. Németország 1:09:24.6 óra

2. Magyarország 1:09:26.9

3. Spanyolország 1:10:10.90