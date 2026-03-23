2026. március 23. hétfő Emőke
Water polo action in a swimming pool
Nyitókép: Grigorenko/Getty Images

Vízilabda vk: nem volt idő bő keretet hirdetni, itt a 16 fős magyar csapat

Infostart / MTI

Tizenegy Európa-bajnoki ezüstérmest nevezett a férfi vízilabda-válogatott világkupára utazó keretébe Varga Zsolt, a névsorban nem szerepel Zalánki Gergő.

A magyar szövetség honlapjának hétfői híradása kiemelte: a görögországi Alexandropoliszban április 7. és 12. között sorra kerülő divízió I-es torna előtt a szokásoktól eltérően nem bő keretet hirdetett a szövetségi kapitány, hanem rögtön a 16 fős utazó névsort tette közzé. A versenynaptár sűrűsége miatt csupán egy edzésre jut idő hazai környezetben, aztán még háromra a helyszínen a torna előtt.

„Most nincs idő másra, csak hogy a tizenhat meghívottal gyakoroljunk kicsit, aztán jönnek is a mérkőzések” – mondta a csapathirdetés kapcsán Varga Zsolt. A kapitány a belgrádi Európa-bajnokságon remeklő gárdából tizenegy játékost visz Görögországba, a további öt kiválasztott közül Burián Gergely visszatér a tavalyi vb után, Dala Döme, Lugosi Csongor és Szalai Péter végigdolgozta a decemberi felkészülést, míg Német Toni a 2024-es dohai világbajnokság után játszhat ismét hivatalos világversenyen.

Az Eb-ezüstérmesek közül ezúttal Angyal Dániel, Batizi Benedek, Kovács Péter és Manhercz Krisztián marad ki, illetve a balkezesek oldalán is a fiatalok utaznak, nem Vámos Márton és Zalánki Gergő.

„A megállapodásunknak megfelelően ismét leültünk az Eb után, megbeszéltünk mindent, a válogatott ajtaja nyitva áll előtte – fogalmazott Zalánki kapcsán Varga Zsolt. – Ez a torna a fiataloké, nyáron ő is meghívót kap, mint mindenki más, aki a teljesítményével kiérdemli.”

A szövetségi kapitány sok szempontot figyelembe vett a keret összeállításánál.

„Egyrészt mindenképpen szeretnék éles körülmények között újabb fiatalokat kipróbálni, építeni, mert miközben egyértelműen a továbbjutás a cél, muszáj távlatokban gondolkozni. Még ezután jön a ciklus legélesebb két éve a budapesti világbajnoksággal és az olimpiával” – szögezte le Varga Zsolt, hozzáfűzve: meggyőződése szerint „olyanoknak is meg kell adni a lehetőséget, akik már Los Angelesre is odaérhetnek, és később is erősségei lehetnek a válogatottnak”.

A magyar együttes áprilisban sorrendben a görögökkel, a hollandokkal és a szerbekkel találkozik a csoportkörben, az első kettő jut a legjobb négy közé, ahol a másik ágról érkező két együttessel egy újabb teljes kört játszanak az együttesek, akárcsak a harmadik-negyedik helyezettek. Utóbbiak közül viszont csak a legjobb, azaz az 5. helyet megszerző gárda kvalifikálja magát a Sydneyben július 20. és 26. között sorra kerülő nyolccsapatos vk-döntőbe.

A világkupára utazó csapat:

  • kapusok: Vogel Soma, Csoma Kristóf
  • mezőnyjátékosok: Burián Gergely, Dala Döme, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Lugosi Csongor, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Német Toni, Szalai Péter, Tátrai Dávid, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vigvári Vince, Vismeg Zsombor

Robert Fico szerint minden széteshet, Magyarországot is megemlítette

A szlovák miniszterelnök szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet egy felbomló világrendet tükröz, amelyben a korábban meghatározó nemzetközi szervezetek befolyása jelentősen csökkent. A Szlovák Rádió műsorában úgy fogalmazott: a NATO akár szét is eshet, ha az Egyesült Államok kilépne belőle. Azt is kijelentette, fél attól, hogy egy esetleges magyarországi kormányváltás esetén véget érne a két ország közti jó viszony.
Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Hirtelen rántották meg a forintot Trump szavaira

Donald Trump amerikai elnök hétfőn meghosszabbította az eredetileg 48 órás ultimátumát Iránnak, miután elmondása szerint az utóbbi napokban pozitív tárgyalások zajlottak a két ország között. A hírre nagyot fordultak a piacok, a forint 390-ig erősödött hirtelen.

Kemény figyelmeztetést küldött a világnak Zelenszkij: a háttérben Putyin óriásit nyerhet az iráni háborún

A nyilatkozat egy újabb súlyos orosz támadássorozat után hangzott el.

Trump says he is postponing strikes on Iran power plants after ‘productive’ talks on ending war

He says the countries discussed a "total resolution of our hostilities" - but an unnamed source tells an Iranian news agency there has been "no direct or indirect contact with Trump".

