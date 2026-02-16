Tóth Alex visszatért a Fradihoz, Robbie Keane-t is megajándékozta

A Bournemouth labdarúgócsapata már januárban kiesett a Newcastle Uniteddel szemben az FA-kupából, így Tóth Alexék nem voltak érdekeltek a sorozat hétvégi, 4. fordulójában. A kilencszeres magyar válogatott középpályás a kisebb pihenőt kihasználva hazalátogatott, felkereste korábbi klubját, és még ajándékokkal is meglepte a Ferencváros szakmai stábjának tagjait.

A Ferencváros Facebook-oldalán megosztott kép tanúsága szerint Robbie Keane-ék egy Bournemouth-mezt kaptak Tóth Alextől, természetesen a magyar labdarúgó nevével és mezszámával.

A magyar rekordbajnok ír vezetőedzője egy Instagram-sztoriban köszönte meg az ajándékot.

„Jó volt újra látni, Ali! Köszönöm az ajándékot, csak így tovább, büszke vagyok rád!”

– írta Robbie Keane.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ferencvárosi Torna Club (@ftcofficial) által megosztott bejegyzés

A Ferencváros vezetőedzője a zöld-fehér klub januári szakmai napján elárulta, hogy nemcsak szakmailag, hanem emberileg is mélyen megérintette Tóth Alex Premier League-be igazolása. A Magyar Nemzet beszámolója szerint az ír szakember a rendezvényen elmondta, mit írt neki a középpályás, miután a Bournemouth-hoz szerződött. „Küldött egy hosszú üzenetet, megköszönve, hogy megváltoztattam az életét. Felhívtam a feleségem és elkezdtem sírni, pedig általában sosem sírok” – idézte fel a megható pillanatot Robbie Keane, aki elmondta: számára az edzői munka nem az egóról és a trófeákról szól, hanem arról, hogy segítsen fejlődni a játékosainak. „Edzőként az a dolgom, hogy segítsek az embereknek fejlődni. Elvégeztem a feladatom” – fogalmazott a szakmai napon.

Papp Bence, Tóth Alex menedzsere nemrég az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, a magyar válogatott futballista elsősorban magának köszönheti, hogy a világ legerősebb bajnokságába igazolt, de több kulcsszereplő meghatározó szerepét kiemelte a transzfer megvalósulásának hátterében.

„Ez nem ment volna anélkül, ha Kubatov Gábor nem teszi fel a Ferencvárost ilyen magas polcra, ha nem választ ki egy kiváló sportigazgatót Hajnal Tamás, egy kiváló ügyvezető alelnököt Nyíri Zoltán és egy kiváló vezérigazgatót Orosz Pál személyében, és hogyha 2025 januárjában nem érkezik Robbie Keane. Mindegyiküknek óriási szerepe van ebben az átigazolásban, de a legnagyobb szerepe természetesen Alexnek van, hiszen erre készen kellett állni, mert mindenki tökéletesen elvégezheti a saját maga részét a munkában, de ha a játékos nem áll erre készen, akkor nincs ilyen deal” – mondta Papp Bence.

Tóth Alex januárban a transfermarkt.de oldal szerint 12 millió euróért szerződött az FTC-től az AFC Bournemouth-hoz, és január 24-én a Liverpool elleni, 3–2-re megnyert bajnoki mérkőzésen mutatkozott be csereként új klubjában. A magyar középpályás eddig három mérkőzésen összesen 67 percet játszott a Premier League jelenlegi szezonjában, és a Premier League hivatalos oldalán található statisztikai adatok szerint 83 százalékos hatékonysággal passzolt.

Tóth Alex először a február 10-én játszott, Everton elleni bajnoki meccsen került be a Bournemouth kezdőcsapatába. Andoni Iraolától 58 percnyi játéklehetőséget kapott, 26 labdaérintése volt, ebből 2 az ellenfél kapuja előtt, 18-ból 15 passza volt sikeres, és 3 párharcot vívott meg győztesen. Csapata 2–1-re nyerte meg azt a meccset, és jelenleg a 9. helyen áll a Premier League tabelláján.