ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.69
usd:
331.49
bux:
123813.9
2026. március 10. kedd Ildikó
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Under arrest, a mans hands with clenched fists are handcuffed behind him. Black background with copy space.
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Saját unokahúgát rontotta meg a visszaeső nógrádi szexuális bűnöző

Infostart / MTI

A letartóztatott férfi a gyanú szerint gyermekpornográf felvételeket is készített a szörnyű tettéről, és egy részüket az interneten is közzétehette.

A bíróság letartóztatott egy 27 éves Nógrád vármegyei férfit, aki kiskorú unokahúgát fenyegetéssel kényszerítette szexuális cselekményre – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kedden a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a kislányt azzal tartotta félelemben a férfi, hogy megveri, ha nem tesz eleget a követeléseinek, vagy ha bárkinek elmondja a történteket.

A gyanúsított a cselekményéről gyermekpornográfiának minősülő felvételeket is készített

– tették hozzá. A sértett jelenleg 15 éves, azonban az adatgyűjtés során kiderült, hogy az ellene elkövetett bűncselekmények 5 és 12 éves kora között zajlottak.

A férfi nemcsak unokahúgát, hanem a család több tagját is hosszabb ideig rettegésben tartotta, a rendelkezésre álló információk alapján rendszeresen fenyegette és fizikailag is bántalmazta őket.

A rendőrök a férfi otthonában tartott kutatás során 17 különböző adathordozót foglaltak le, az adatmentés jelenleg is folyamatban van,

a gyanú szerint a férfi az általa készített felvételek egy részét és más gyermekpornográf felvételeket egy felhőalapú tárhelyszolgáltatásba is feltöltötte.

A 27 éves férfi ellen korábban több bűncselekmény miatt is indult már eljárás; a KR NNI munkatársai szexuális erőszak és gyermekpornográf felvételek tartása és készítése miatt kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt, a nyomozás jelenleg is folyamatban van – áll a közleményben.

Kezdőlap    Bűnügyek    Saját unokahúgát rontotta meg a visszaeső nógrádi szexuális bűnöző

letartóztatás

kiskorú

készenléti rendőrség

szexuális bűncselekmény

nógrád vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ellenzékiek búcsúja, ukrán támogatás elutasítása, új atomenergia-törvény – így zajlik a jelenlegi Országgyűlés utolsó napja

Ellenzékiek búcsúja, ukrán támogatás elutasítása, új atomenergia-törvény – így zajlik a jelenlegi Országgyűlés utolsó napja
Több ellenzéki politikus utoljára szólalt fel az Országgyűlésben: a mai a 2022–2026-os parlamenti ciklus utolsó plenáris ülése. Elfogadták az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot kedden. Továbbá módosították az atomenergia-törvényt, kihirdették a Béketanács alapokmányát, illetve két ügyben is felfüggesztették Hadházy Ákos mentelmi jogát.
 

Már biztos: csak öt párt listája közül lehet majd választani áprilisban

A kutyapárt szerint szándékosan és tömegesen támadják a jelöltjeiket a válaszási bizottságnál

További ötvenegy jelölt nyilvántartásba vételéről döntenek még a választási bizottságok

VIDEÓ
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
50 ezer fős leépítés jön a Volkswagennél

50 ezer fős leépítés jön a Volkswagennél

A Volkswagen 2030-ig mintegy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi Németországban, miközben az autógyártó óriás nyeresége 2016 óta nem látott mélypontra süllyedt - írta meg a BBC. A szektor legújabb trendjeit és hazai vonatozásait járja körbe a debreceni Portfolio Járműipar 2026 konferencia, amelyre már jegyek kaphatók!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt az államtitkár a benzinárstopról: a kiskereskedelmi margint a kormány nem tünteti el

Megszólalt az államtitkár a benzinárstopról: a kiskereskedelmi margint a kormány nem tünteti el

Az intézkedéscsomag fontos eleme a jövedéki adó mérséklése is: a csökkentés mértéke literenként 19 forint, ami áfával együtt 24 forintos teherkönnyítést jelent.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hegseth says today will be 'most intense' of US war on Iran, as people in Tehran describe strikes to BBC

Hegseth says today will be 'most intense' of US war on Iran, as people in Tehran describe strikes to BBC

"They hit hard last night," one person in Iran says. "All you can see in our house are cracks in the walls. Sleeping has become the hardest thing for me."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 10. 11:53
Tömegverekedés tört ki az Etele téren, több sérültet is mentők vittek el
2026. március 10. 06:38
Sokat fizethet, aki óvatlanul beolvas egy QR-kódot
×
×