Saját unokahúgát rontotta meg a visszaeső nógrádi szexuális bűnöző

A bíróság letartóztatott egy 27 éves Nógrád vármegyei férfit, aki kiskorú unokahúgát fenyegetéssel kényszerítette szexuális cselekményre – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kedden a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a kislányt azzal tartotta félelemben a férfi, hogy megveri, ha nem tesz eleget a követeléseinek, vagy ha bárkinek elmondja a történteket.

A gyanúsított a cselekményéről gyermekpornográfiának minősülő felvételeket is készített

– tették hozzá. A sértett jelenleg 15 éves, azonban az adatgyűjtés során kiderült, hogy az ellene elkövetett bűncselekmények 5 és 12 éves kora között zajlottak.

A férfi nemcsak unokahúgát, hanem a család több tagját is hosszabb ideig rettegésben tartotta, a rendelkezésre álló információk alapján rendszeresen fenyegette és fizikailag is bántalmazta őket.

A rendőrök a férfi otthonában tartott kutatás során 17 különböző adathordozót foglaltak le, az adatmentés jelenleg is folyamatban van,

a gyanú szerint a férfi az általa készített felvételek egy részét és más gyermekpornográf felvételeket egy felhőalapú tárhelyszolgáltatásba is feltöltötte.

A 27 éves férfi ellen korábban több bűncselekmény miatt is indult már eljárás; a KR NNI munkatársai szexuális erőszak és gyermekpornográf felvételek tartása és készítése miatt kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt, a nyomozás jelenleg is folyamatban van – áll a közleményben.