Már biztos: csak öt párt listája közül lehet majd választani áprilisban

Hiába reménykedett benne, nem fog tudni országos listát állítani a Szolidaritás–Munkáspárt szövetség. A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján a koalíciónak a jogorvoslatokkal együtt legfeljebb 67 egyéni választókerületben lehet jelöltje, ez pedig elmarad a listaállításhoz szükséges 71-től – írja az Index.
A szövetség országos listájának elmaradása annak is köszönhető, hogy több egyéni képviselőjelölt nem tudott 500 érvényes aláírást leadni.
Pénteken a Jobbik Magyarországért Mozgalom közölte, hogy nem sikerült jelöltet állítaniuk a megfelelő számú egyéni választókörzetben, így ők sem alkothatnak országos listát a 2026-os választásra. Hasonlóan jár a Normális Élet Pártja is.
A Nemzeti Választási Bizottság szombaton sorsolta ki, hogy az április 12-i parlamenti választáson az országos pártlisták milyen sorrendben szerepeljenek a szavazólapon:
- Magyar Kétfarkú Kutyapárt;
- Tisza Párt;
- Mi Hazánk Mozgalom;
- Demokratikus Koalíció;
- Fidesz-KDNP.
2022-ben hasonló szabályok mellett 6 pártlista, míg 2018-ban 23 szerepelt a szavazólapokon. Utóbbi évben még elég volt 27 egyéni jelöltet felmutatni az országos listához.