The human hand drops the ballot into the box. Getty Images
Nyitókép: Boris Zhitkov/Getty Images

Már biztos: csak öt párt listája közül lehet majd választani áprilisban

Infostart

Hétfő estére eldőlt, hogy a Szolidaritás–Munkáspárt szövetség nem tudott elegendő jelöltet állítani az országos listához.

Hiába reménykedett benne, nem fog tudni országos listát állítani a Szolidaritás–Munkáspárt szövetség. A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján a koalíciónak a jogorvoslatokkal együtt legfeljebb 67 egyéni választókerületben lehet jelöltje, ez pedig elmarad a listaállításhoz szükséges 71-től – írja az Index.

A szövetség országos listájának elmaradása annak is köszönhető, hogy több egyéni képviselőjelölt nem tudott 500 érvényes aláírást leadni.

Pénteken a Jobbik Magyarországért Mozgalom közölte, hogy nem sikerült jelöltet állítaniuk a megfelelő számú egyéni választókörzetben, így ők sem alkothatnak országos listát a 2026-os választásra. Hasonlóan jár a Normális Élet Pártja is.

A Nemzeti Választási Bizottság szombaton sorsolta ki, hogy az április 12-i parlamenti választáson az országos pártlisták milyen sorrendben szerepeljenek a szavazólapon:

  1. Magyar Kétfarkú Kutyapárt;
  2. Tisza Párt;
  3. Mi Hazánk Mozgalom;
  4. Demokratikus Koalíció;
  5. Fidesz-KDNP.

2022-ben hasonló szabályok mellett 6 pártlista, míg 2018-ban 23 szerepelt a szavazólapokon. Utóbbi évben még elég volt 27 egyéni jelöltet felmutatni az országos listához.

fidesz

demokratikus koalíció

kétfarkú kutya párt

pártlista

mi hazánk mozgalom

tisza párt

választás 2026

Kreml: Donald Trump beszélni akart Vlagyimir Putyinnal, az elhangzottaknak gyakorlati jelentősége lesz

Kreml: Donald Trump beszélni akart Vlagyimir Putyinnal, az elhangzottaknak gyakorlati jelentősége lesz

A közel-keleti helyzetet, az ukrajnai békefolyamatot és Venezuelát vitatta meg Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök – közölte hétfőn Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója újságíróknak nyilatkozva Moszkvában.
 

Donald Trump: az iráni katonai konfliktusnak „nagyon hamar” vége lehet

Rakétákat fogtak el a NATO-tag törökök – az iráni elnök fontos dolgot árult el

Baljós jelentés készült, az Egyesült Államok olajtartaléka is veszélyben lehet

Ebből a szomszédunkból már hozzánk járnak tankolni

VIDEÓ
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
Váratlan húzás az ultragazdagoktól, bombabiztos helyre menekítették a pénzüket a kockázatok elől

Váratlan húzás az ultragazdagoktól, bombabiztos helyre menekítették a pénzüket a kockázatok elől

A vagyonos magánszemélyek egyre tudatosabban tartanak készpénzt portfóliójukban: a Flagstone fintechcég kutatása szerint több mint harmaduk növelte készpénzállományát az elmúlt három évben, a készpénz aránya pedig átlagosan már az összvagyonuk 19 százalékát teszi ki – írja az FT Adviser.

Már járnak rajta a tehervonatok, de van egy nagy gond a Budapest-Belgrád vasúttal

Már járnak rajta a tehervonatok, de van egy nagy gond a Budapest-Belgrád vasúttal

A személyszállítás még várat magára: a német TÜV auditja továbbra is tart, miközben a vonalon már elindult a teherforgalom.

Oil prices dip as Trump says Iran war will end 'very soon', while warning 'we haven't won enough'

Oil prices dip as Trump says Iran war will end 'very soon', while warning 'we haven't won enough'

After surging above $100 a barrel on Monday, oil falls closer to $90 - but remains above pre-war levels. Trump also says he will hit Iran "twenty times harder" if they block the Straits of Hormuz.

2026. március 10. 09:30
Lecsaptak a rendőrök a Balatonnál
2026. március 10. 09:18
Egy nap után, szinte ugyanott csaptak fel a lángok a Tisza-tónál – videó
