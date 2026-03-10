Már biztos: csak öt párt listája közül lehet majd választani áprilisban

Hiába reménykedett benne, nem fog tudni országos listát állítani a Szolidaritás–Munkáspárt szövetség. A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján a koalíciónak a jogorvoslatokkal együtt legfeljebb 67 egyéni választókerületben lehet jelöltje, ez pedig elmarad a listaállításhoz szükséges 71-től – írja az Index.

A szövetség országos listájának elmaradása annak is köszönhető, hogy több egyéni képviselőjelölt nem tudott 500 érvényes aláírást leadni.

Pénteken a Jobbik Magyarországért Mozgalom közölte, hogy nem sikerült jelöltet állítaniuk a megfelelő számú egyéni választókörzetben, így ők sem alkothatnak országos listát a 2026-os választásra. Hasonlóan jár a Normális Élet Pártja is.

A Nemzeti Választási Bizottság szombaton sorsolta ki, hogy az április 12-i parlamenti választáson az országos pártlisták milyen sorrendben szerepeljenek a szavazólapon:

Magyar Kétfarkú Kutyapárt; Tisza Párt; Mi Hazánk Mozgalom; Demokratikus Koalíció; Fidesz-KDNP.

2022-ben hasonló szabályok mellett 6 pártlista, míg 2018-ban 23 szerepelt a szavazólapokon. Utóbbi évben még elég volt 27 egyéni jelöltet felmutatni az országos listához.