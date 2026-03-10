ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 10. kedd
tűzszerész
Nyitókép: Facebook/MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred

Lezárás Budapesten második világháborús feltételezett robbanótest miatt kedd este

Infostart / MTI

Egy feltételezett második világháborús robbanótest került elő az ELTE Lágymányosi Campus és a BME "I" épülete közötti építkezési területen, a tűzszerész művelet idejére a rendőség kedd este lezárja a környéket – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének készenléti sajtószolgálata.

A tájékoztatás szerint hétfőn este érkezett a rendőrségi bejelentés a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy az ELTE Lágymányosi Campus és a BME „I” épülete közötti építkezési területen földmunkálatok során egy feltételezett robbanótestet találtak.

A tűzszerészművelet idejére a rendőrség kedd este 8 órától mintegy 200 méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet.

A lezárás érinti a Magyar Tudósok körútját, az Infopark sétányokat, a Hevesy György utat és a Fehér Marcell Emlékparkot, valamint kiürítik a BME „I” épületét, az ELTE Lágymányosi Campus Déli Tömbjét, valamint az MBH Bank irodaépületét – közölték.

