Lezárás Budapesten második világháborús feltételezett robbanótest miatt kedd este

A tájékoztatás szerint hétfőn este érkezett a rendőrségi bejelentés a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy az ELTE Lágymányosi Campus és a BME „I” épülete közötti építkezési területen földmunkálatok során egy feltételezett robbanótestet találtak.

A tűzszerészművelet idejére a rendőrség kedd este 8 órától mintegy 200 méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet.

A lezárás érinti a Magyar Tudósok körútját, az Infopark sétányokat, a Hevesy György utat és a Fehér Marcell Emlékparkot, valamint kiürítik a BME „I” épületét, az ELTE Lágymányosi Campus Déli Tömbjét, valamint az MBH Bank irodaépületét – közölték.