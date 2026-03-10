Hatalmas járványt is hozhat az iráni háború

Mint írta, az iráni olajlétesítményekben okozott károk növelik az élelmiszerek, ivóvíz és a levegő elszennyeződésének kockázatát. Felhívta a figyelmet, hogy különösen a gyerekeket, az időseket és az alapbetegségekkel rendelkező embereket fenyegeti veszély.

Tedrosz egyben kitért a libanoni helyzetre is. Hangsúlyozta, hogy február vége óta kilenc egészségügyi dolgozó vesztette életét, és tizenhatan megsebesültek. 43 egészségügyi ellátóközpontnak és öt kórháznak kellett bezárnia az izraeli hadsereg evakuálást sürgető felszólítására.

Tedrosz a helyzet haladéktalan lecsillapítására szólított fel. „A béke mindig a legjobb gyógyszer” – húzta alá.