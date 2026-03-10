ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 10. kedd Ildikó
Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) etióp főigazgatója megnyitja a WHO végrehajtó testületének 146. ülésszakát a szervezet genfi székházában 2020. február 3-án. A testület február 8-ig ülésezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Salvatore Di Nolfi

Hatalmas járványt is hozhat az iráni háború

Infostart / MTI

Komoly közegészségügyi károkra figyelmeztetett a közel-keleti térségben Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója hétfőn az X-en, tekintettel az iráni háború eszkalációjára.

Mint írta, az iráni olajlétesítményekben okozott károk növelik az élelmiszerek, ivóvíz és a levegő elszennyeződésének kockázatát. Felhívta a figyelmet, hogy különösen a gyerekeket, az időseket és az alapbetegségekkel rendelkező embereket fenyegeti veszély.

Tedrosz egyben kitért a libanoni helyzetre is. Hangsúlyozta, hogy február vége óta kilenc egészségügyi dolgozó vesztette életét, és tizenhatan megsebesültek. 43 egészségügyi ellátóközpontnak és öt kórháznak kellett bezárnia az izraeli hadsereg evakuálást sürgető felszólítására.

Tedrosz a helyzet haladéktalan lecsillapítására szólított fel. „A béke mindig a legjobb gyógyszer” – húzta alá.

who

irán

tedrosz adhanom gebrejeszusz

