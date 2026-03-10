ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 10. kedd
Három napos konferenciát tart a Mathias Corvinus Collegium a „Nyugat visszahódításáról” A Budapest Summit on Reclaiming the West részleteiről Szalai Zoltánt, az MCC főigazgatóját kérdeztük.
Nyitókép: MCC/Gyurkovits Tamás/FB

MCC-konferencia: képes-e felvenni a küzdelmet Európa?

InfoRádió

Háromnapos konferenciát tart a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a „Nyugat visszahódításáról”. A Budapest Summit on Reclaiming the West részleteiről Szalai Zoltánt, az MCC főigazgatóját kérdeztük.

A gyorsan eszkalálódó nemzetközi konfliktusok korában különösen aktuális kérdés, merre tart a Nyugat és képes lesz-e az Európai Unió megőrizni eredeti, békére és együttműködésre épülő küldetését, vagy egyre inkább geopolitikai hatalmi szereplővé válik. Szalai Zoltán szerint abban nincs vita, hogy a Nyugat felszálló vagy leszálló ágban van-e napjainkban. Mint mondta, ha jobboldali szerzőket olvasunk, akkor nyilván sokan leírják, hogy leszálló ágban van, de például Ivan Krasztevnek az MCC gondozásában megjelent Európa után című könyve is erről szól, pedig a bolgár filozófus nem tartozik a jobboldali mainstreamhez, hanem a baloldal egyik legmeghatározóbb európai alakjai közé sorolható.

Tehát, ha csak az elmúlt pár száz év történelmét szemléljük, a Nyugat volt erősebb, úgymond dominálta a világot, most viszont Európa visszaesőben van, lásd hol mekkora befektetések zajlanak, mekkora tőke koncentrálódik egy-egy kontinensen – magyarázta. Ehhez ráadásul párosul egy kulturális visszaesés is, amit ugyan nehéz számokban kifejezni, de mindannyian érezhetjük, hogy a kulturális dominancia a 20. században eltolódott Európából az Egyesült Államok felé. Az is egyértelműen kirajzolódik, hogy manapság Ázsia, különösen Inda és Kína, de az arab világ is ide sorolható, mennyivel nagyobb hatással van a globális történésekre, mint Európa. Emiatt

nem árt beszélni és gondolkodni arról, hogy Európa hogyan tudja ebben a multipoláris világban felvenni a küzdelmet azokkal a nagy erőközpontokkal, amelyek dominálják a világ alakulását, és erről szól ez a mostani konferencia

– fejtette ki Szalai Zoltán.

A konferencia egyik talán leginkább várt előadása Iránnal, illetve az iráni helyzettel foglalkozik. Ezzel kapcsolatban a főigazgató úgy fogalmazott, hogy nyilván a háborús konfliktusok mindig óriási hatással bírnak az egész világra, akár a szomszédunkban negyedik éve dúló orosz–ukrán, akár a nemrégiben kirobban közel-keleti háború. A leggyorsabban érződő hatás mindig az energiaárakban jelentkezik, így most is az látható, hogy emelkednek az olaj- és gázárak a világ tőzsdéin, majd ez szépen csorog le az átlagos európai polgárok pénztárcájához.

Szalai Zoltán arra is felhívta, hogy ha csak a kommentszekciókra rápillantunk egy-egy nagy nyugati lap cikkei alatt, a legfontosabb téma, hogy hogyan fog alakulni az energiaellátás, hogy ez mennyibe fog kerülni és milyen hatással lesz a mindennapi életükre. Illetve arról, hogy milyen hatással lesz az, ha esetleg a konfliktus átterjed más területekre, tartania kell-e Európának egy újabb terror- vagy migrációs hullámtól. Vagyis rövidebb vagy hosszabb távon a háborúknak mind gazdasági, mind biztonságpolitikai, mind pedig társadalmi hatásai is vannak – tette hozzá.

Az MCC Budapest Summit on Reclaiming the West című háromnapos konferencián számos előadó érkezik a világ minden pontjáról; Izraelből, az Egyesült Államokból, Németországból vagy épp az Egyesült Királyságból. Szalai Zoltán szavai alapján próbáltak a világ különböző szegleteiből különböző nézőpontokat, különböző hozzáállást felvonultatni. „Talán aki ezt a konferenciát végighallgatja, az jobban fogja érteni, hogy mi zajlik körülöttünk” – fogalmazott.

Fontos, hogy több vidéki városban – Miskolc, Debrecen, Kaposvár, stb. – különböző side eventek is lesznek, amelyek a konferenciához kapcsolódva egy-egy témát és egy-egy neves nemzetközi előadót visznek el a magyarországi vármegyeszékhelyekre.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
