BL élőben: két pályán is spanyol–angol párharc, Bergamóban a Bayern

NEWCASTLE–BARCELONA: Gordon, aki a mostani sorozatban a Newcastle házi gólkirálya, csak akispadon kezd. A Barcelonában négy csatár is játszik: Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha és Robert Lewandowski.

ATLÉTICO MADRID–TOTTENHAM: Conor Gallagher, akit a télen éppen az Atlétitől szerzett meg a Spurs, csak csere. A spanyoloknál kezd Lookman, Simeone, Griezmann és Alvarez is.

ATALANTA–BAYERN MÜNCHEN: Harry Kane mégsem épült fel teljesen, de a cserepadra le tud ülni. Jackson kezd helyette. Manuel Neuer helyett Jonas Urbig véd a Bayernben.

ATALANTA–BAYERN MÜNCHEN 0–0: Michael Olise, majd Luis Diaz is veszélyeztette a bergamói kaput, még nincs gól.