A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

BL élőben: két pályán is spanyol–angol párharc, Bergamóban a Bayern

Infostart

Három mérkőzést rendeznek a labdarúgó BL nyolcaddöntőjében este kilenc órától: Newcastle–Barcelona, Atlético–Tottenham, Atalanta–Bayern,

NEWCASTLE–BARCELONA: Gordon, aki a mostani sorozatban a Newcastle házi gólkirálya, csak akispadon kezd. A Barcelonában négy csatár is játszik: Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha és Robert Lewandowski.

ATLÉTICO MADRID–TOTTENHAM: Conor Gallagher, akit a télen éppen az Atlétitől szerzett meg a Spurs, csak csere. A spanyoloknál kezd Lookman, Simeone, Griezmann és Alvarez is.

ATALANTA–BAYERN MÜNCHEN: Harry Kane mégsem épült fel teljesen, de a cserepadra le tud ülni. Jackson kezd helyette. Manuel Neuer helyett Jonas Urbig véd a Bayernben.

ATALANTA–BAYERN MÜNCHEN 0–0: Michael Olise, majd Luis Diaz is veszélyeztette a bergamói kaput, még nincs gól.

Exkulzív – Kiderült, miért nem kap a fél ország MVM-számlákat, de már nem kell sokat várni

Az InfoRádiót több hallgató is arról értesítette, hogy januárban és februárban sem postán, sem applikáción keresztül nem kaptak gázszámlát az MVM-től. Az érintettek azt állítják, hogy tájékoztatást sem kaptak az okokról.
 

Itt az újabb fordulat a tőzsdéken, ralizik a piac

Továbbra is nagy a volatilitás a közel-keleti háború miatt a piacokon, tegnap nagyot fordultak az amerikai tőzsdék, miután Donald Trump arról beszélt, hogy hamarosan véget érhet a katonai konfliktus. Komoly csapkodást lehet látni az olaj piacán is, a WTI árfolyama tegnap napon belül 38 dollárt mozdult el az iráni háborús hírek nyomán - az árakra legutóbb Trump kommentjei helyeztek nyomást, miután az elnök a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés lehetséges átvételéről beszélt. A részvénypiacokon eközben a tegnapi Wall Street-i fordulat után megint hangulatjavulás látszik, Ázsiában jelentősen emelkedtek a tőzsdék, és Európában is megérkezett a felpattanás.

Figyelem! Rossz minőségű benzint találtak több kúton is: itt az érintett töltőállomások listája

Két LPG minta és két 95 oktánszámú benzinminta nem felelt meg az előírásoknak.

Explosions in Tehran as Hegseth says today will be 'most intense' day of strikes on Iran so far

An Iranian security official warns Donald Trump "be careful, so that you won't get eliminated" after the US president said the war was "very far ahead of schedule".

2026. március 10. 20:21
